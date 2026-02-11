Los ataques rusos matan a un padre y tres hijos en una zona residencial de Járkov
Un ataque ruso con drones ha matado a tres niños y su padre en una zona residencial de la localidad de Bogodúkhiv, en la región de Járkov, al noreste de Ucrania. La madre, de 35 años y embarazada, ha resultado herida y fue trasladada al hospital. Tras ser atendida por varias quemaduras, ha recibido el alta.
Los servicios de emergencia ucranianos apagaron el incendio provocado por el ataque poco después de producirse, y recuperaron los cuerpos de los fallecidos entre los escombros. Dos de los niños eran gemelos de un año de edad, y la tercera víctima apenas dos años. El padre tenía 34.
La casa alcanzada por el dron quedó “totalmente destrozada”, según explican en una nota publicada en redes sociales. El gobernador regional Oleh Syniehubov ha dicho que la familia se acababa de mudar a la ciudad escapando de los continuos bombardeos y que era su primera noche en la casa.
El presidente ucraniano Volodímir Zelensky, ha dicho que este ataque perjudica las relaciones diplomáticas, mientras Washington presiona para conseguir un acuerdo de paz. Rusia ha retomado los ataques tras una pausa de una semana, solicitada por el presidente estadounidense Donald Trump a su homólogo ruso Vladimir Putin, para favorecer las negociaciones. El objetivo son las comunicaciones, el transporte y las infraestructuras energéticas, con un récord de ataques con misiles balísticos, según Zelenski. Las autoridades locales de la región de Járkov han declarado el estado de emergencia debido a la situación energética y las bajas temperaturas.
Ucrania niega la posibilidad de convocar elecciones
Por otra parte, la Oficina del Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha negado las informaciones que apuntaban a una convocatoria de elecciones presidenciales y un referéndum sobre un acuerdo de paz con Rusia. Aseguran que no habrá ni elecciones ni referéndum "mientras no haya seguridad".
El periódico Financial Times había publicado incluso una fecha para el anuncio de los comicios: el próximo 24 de febrero, cuando se cumplirán los cuatro años de la invasión rusa a gran escala. Según el diario británico, la fecha límite para su celebración sería el 15 de mayo.
Pero en el diario RBC-Ucrania, una fuente del entorno presidencial ha asegurado que "mientras no haya seguridad, no habrá anuncios" en este sentido. Por su parte, la agencia Interfax-Ucrania recalca que, para celebrar un referéndum y elecciones presidenciales en mayo, y teniendo en cuenta los 60 días aproximados que durará la campaña electoral, todos los acuerdos básicos de las negociaciones tripartitas entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos y los cambios legislativos necesarios deberían realizarse en febrero o a principios de marzo.
El presidente estadounidense Donald Trump sigue pretendiendo acabar con la guerra, pero hay puntos clave que no se han resuelto, por ejemplo, las concesiones territoriales que exige Rusia, y el control de la central nuclear de Zaporiyia.
Según Interfax-Ucrania, las elecciones presidenciales registran mayor participación, lo que garantizaría una gran representatividad en la votación del referéndum de paz.
Zelenski sigue contando con un gran apoyo entre los ucranianos, aunque su popularidad ha disminuido según ha avanzado la guerra, por los múltiples casos de corrupción y el cansancio por la guerra. En varias ocasiones ha insistido en la imposibilidad de celebrar elecciones en un país bajo la ley marcial, con millones de desplazados y una parte del territorio bajo ocupación rusa.