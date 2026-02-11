Los ataques rusos matan a un padre y tres hijos en una zona residencial de Járkov

Un ataque ruso con drones ha matado a tres niños y su padre en una zona residencial de la localidad de Bogodúkhiv, en la región de Járkov, al noreste de Ucrania. La madre, de 35 años y embarazada, ha resultado herida y fue trasladada al hospital. Tras ser atendida por varias quemaduras, ha recibido el alta.

Los servicios de emergencia ucranianos apagaron el incendio provocado por el ataque poco después de producirse, y recuperaron los cuerpos de los fallecidos entre los escombros. Dos de los niños eran gemelos de un año de edad, y la tercera víctima apenas dos años. El padre tenía 34.

La casa alcanzada por el dron quedó “totalmente destrozada”, según explican en una nota publicada en redes sociales. El gobernador regional Oleh Syniehubov ha dicho que la familia se acababa de mudar a la ciudad escapando de los continuos bombardeos y que era su primera noche en la casa.

El presidente ucraniano Volodímir Zelensky, ha dicho que este ataque perjudica las relaciones diplomáticas, mientras Washington presiona para conseguir un acuerdo de paz. Rusia ha retomado los ataques tras una pausa de una semana, solicitada por el presidente estadounidense Donald Trump a su homólogo ruso Vladimir Putin, para favorecer las negociaciones. El objetivo son las comunicaciones, el transporte y las infraestructuras energéticas, con un récord de ataques con misiles balísticos, según Zelenski. Las autoridades locales de la región de Járkov han declarado el estado de emergencia debido a la situación energética y las bajas temperaturas.