⏳ Esta noticia se actualiza una vez a la semana.

Viernes 5 de febrero, día 1.444 de la guerra: Rusia pierde el acceso a las terminales de satélites Starlink

En las últimas horas, la guerra en Ucrania ha estado marcada por incidentes tecnológicos y nuevos ataques contra infraestructuras energéticas en territorio ruso. Según blogueros militares rusos, el Ejército de Moscú habría perdido el acceso a terminales del sistema de internet satelital Starlink, utilizadas de forma no oficial para mejorar las comunicaciones en el frente. Estas terminales permitían coordinar ataques con drones y transmitir información en tiempo real, lo que había incrementado la eficacia operativa rusa desde 2023, cuando habría empezado a importar estas terminales a través de países de Oriente Medio y Asia Central. Fuentes ucranianas también reconocieron fallos en una tecnología que también utilizaba Ucrania, aunque señalaron que sus dispositivos están siendo verificados para garantizar su funcionamiento. La desconexión supondría un revés para Rusia, que carece de un sistema alternativo con prestaciones similares y estaría buscando soluciones tecnológicas en terceros países.

Por otra parte, durante la pasada noche, fuerzas ucranianas lanzaron misiles HIMARS y drones de largo alcance contra instalaciones energéticas rusas en las regiones fronterizas de Bélgorod y Briansk. Las autoridades rusas denunciaron daños significativos en infraestructuras eléctricas, que provocaron interrupciones en el suministro de luz, calefacción y agua, aunque sin víctimas. Moscú aseguró haber derribado 38 drones ucranianos, la mayoría en esas dos regiones, en una nueva escalada de la guerra contra objetivos energéticos en ambos bandos.

En el frente, según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), Rusia mantiene la iniciativa en varios sectores pero sin rupturas estratégicas. En el sector de Járkov y la frontera norte, las fuerzas rusas continúan operaciones ofensivas limitadas cerca de Kupiansk y en áreas fronterizas con la región rusa de Bélgorod. Su objetivo es obligar a Ucrania a mantener tropas en esa zona y acercar su artillería a Járkov. Las fuerzas ucranianas, por su parte, mantienen contraataques localizados para contener el avance.

En Donetsk, principal foco de la ofensiva rusa, se registran combates alrededor de Bajmut, Avdiivka y en el frente occidental de la región. Las tropas rusas intentan ampliar su control territorial mediante ataques frontales apoyados por artillería y drones, mientras Ucrania defiende posiciones fortificadas y ejecuta contraataques tácticos. En el sur, en Zaporiyia y Jersón, la ofensiva es más limitada. Predominan ataques de artillería, drones y pequeñas operaciones terrestres, yUcrania sigue atacando posiciones logísticas rusas y líneas de suministro en la retaguardia.