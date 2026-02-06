Mapa de la guerra de Ucrania: Rusia pierde acceso a la red Starlink y Kiev intensifica sus ataques a infraestructuras energéticas
⏳ Esta noticia se actualiza una vez a la semana.
Viernes 5 de febrero, día 1.444 de la guerra: Rusia pierde el acceso a las terminales de satélites Starlink
En las últimas horas, la guerra en Ucrania ha estado marcada por incidentes tecnológicos y nuevos ataques contra infraestructuras energéticas en territorio ruso. Según blogueros militares rusos, el Ejército de Moscú habría perdido el acceso a terminales del sistema de internet satelital Starlink, utilizadas de forma no oficial para mejorar las comunicaciones en el frente. Estas terminales permitían coordinar ataques con drones y transmitir información en tiempo real, lo que había incrementado la eficacia operativa rusa desde 2023, cuando habría empezado a importar estas terminales a través de países de Oriente Medio y Asia Central. Fuentes ucranianas también reconocieron fallos en una tecnología que también utilizaba Ucrania, aunque señalaron que sus dispositivos están siendo verificados para garantizar su funcionamiento. La desconexión supondría un revés para Rusia, que carece de un sistema alternativo con prestaciones similares y estaría buscando soluciones tecnológicas en terceros países.
Por otra parte, durante la pasada noche, fuerzas ucranianas lanzaron misiles HIMARS y drones de largo alcance contra instalaciones energéticas rusas en las regiones fronterizas de Bélgorod y Briansk. Las autoridades rusas denunciaron daños significativos en infraestructuras eléctricas, que provocaron interrupciones en el suministro de luz, calefacción y agua, aunque sin víctimas. Moscú aseguró haber derribado 38 drones ucranianos, la mayoría en esas dos regiones, en una nueva escalada de la guerra contra objetivos energéticos en ambos bandos.
En el frente, según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), Rusia mantiene la iniciativa en varios sectores pero sin rupturas estratégicas. En el sector de Járkov y la frontera norte, las fuerzas rusas continúan operaciones ofensivas limitadas cerca de Kupiansk y en áreas fronterizas con la región rusa de Bélgorod. Su objetivo es obligar a Ucrania a mantener tropas en esa zona y acercar su artillería a Járkov. Las fuerzas ucranianas, por su parte, mantienen contraataques localizados para contener el avance.
En Donetsk, principal foco de la ofensiva rusa, se registran combates alrededor de Bajmut, Avdiivka y en el frente occidental de la región. Las tropas rusas intentan ampliar su control territorial mediante ataques frontales apoyados por artillería y drones, mientras Ucrania defiende posiciones fortificadas y ejecuta contraataques tácticos. En el sur, en Zaporiyia y Jersón, la ofensiva es más limitada. Predominan ataques de artillería, drones y pequeñas operaciones terrestres, yUcrania sigue atacando posiciones logísticas rusas y líneas de suministro en la retaguardia.
Durante el mes de enero de 2026, en las semanas 203ª, 204ª, 205ª y 206ª, se ha mantenido una guerra de desgaste con escasos cambios territoriales. Rusia ha continuado su ofensiva en el este, especialmente en Donetsk, Járkov y Zaporiyia, logrando avances limitados. Moscú ha centrado sus esfuerzos en consolidar posiciones y crear zonas de amortiguamiento, mientras insiste en el control total del Dombás como objetivo estratégico. Paralelamente, los combates terrestres muestran estancamiento debido a las condiciones invernales y a la resistencia ucraniana. Al mismo tiempo, ambos bandos han intensificado la guerra energética y los ataques a larga distancia. Rusia ha bombardeado de forma masiva infraestructuras eléctricas y logísticas ucranianas, provocando cortes de luz y calefacción en pleno invierno, mientras Kiev ha respondido con ataques a refinerías y depósitos de combustible rusos.
Sobre estos mapas
La situación en Ucrania cambia continuamente, pero el flujo de información no es constante. Por eso, esta pieza no pretende ser exhaustiva, sino hacer un seguimiento general de los ataques. Es posible que en los mapas sigan apareciendo eventos pasados y que haya otros que tarden un tiempo en reflejarse.
Existe un debate metodológico acerca de que asignar zonas geográficas enteras al control de las tropas rusas puede dar a entender que no existe resistencia o contraataques por parte de las fuerzas armadas ucranianas. Sin embargo, en estos mapas se busca visualizar las áreas en las que se producen los avances y maniobras de las tropas rusas, adoptando un enfoque militar estándar para registrar diariamente los movimientos de una guerra de maniobras convencional como la que libra Rusia en Ucrania. Este seguimiento de las maniobras y tácticas es esencial para entender y evaluar la evolución de la guerra.
La información del avance de las tropas rusas procede de los informes del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) de Washington junto con el proyecto Critical Threats. Sus actualizaciones diarias indican las partes de Ucrania que están bajo control ruso, entendiendo ‘control’ como influencia sobre un área frente a un enemigo. En ese sentido, las áreas coloreadas no suponen la eliminación completa de la resistencia local.
Para completar la información se utilizan las actualizaciones del Ministerio de Defensa del Reino Unido y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, así como datos, vídeos y fotografías proporcionadas por agencias de noticias, medios internacionales y otras fuentes de información fiable revisada por el equipo de DatosRTVE.