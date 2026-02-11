Guerra Ucrania – Rusia, en directo: Zelenski anuncia cambios en la defensa aérea

00:15

Zelenski anuncia cambios en la defensa aérea y en otras áreas para proteger a la población civil

Casi cuatro años después del inicio de la guerra de Rusia en Ucrania, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski ha reunido este martes a sus altos mandos militares para discutir las deficiencias en la defensa aérea y otros aspectos de la protección de la población civil frente a los ataques.

En su discurso nocturno por vídeo, el presidente ucraniano también ha evaluado cómo las autoridades locales de las ciudades ucranianas están abordando las consecuencias de los ataques masivos rusos, en particular en lo que respecta a garantizar el suministro de electricidad y calefacción a los edificios de apartamentos de gran altura.

"En estos momentos se están produciendo muchos cambios en el trabajo de la defensa aérea. En algunas regiones, la forma en que operan los equipos, los interceptores, las unidades de fuego móviles, todo el pequeño componente de defensa aérea está siendo prácticamente reconstruido por completo", ha dicho Zelenski. "Pero este es solo un elemento de la defensa que requiere cambios. Los cambios se producirán".

Por otro lado, el presidente de Ucrania viene insistiendo hace tiempo que la mejora de las defensas aéreas es fundamental para proteger las ciudades de los ataques aéreos y ha pedido a los aliados occidentales de Kiev que proporcionen más armamento para derribar los misiles y drones entrantes. La semana pasada, con la calefacción aún sin restablecer en cientos de viviendas tras los ataques aéreos. (Reuters)