Guerra Ucrania – Rusia, en directo: Zelenski anuncia cambios en la defensa aérea
- Cuatro personas pierden la vida tras un ataque ruso en la localidad de Bogodukhiv, entre ellas tres niños pequeños de uno y dos años
La guerra en Ucrania cumple este miércoles 1.449 días desde el inicio de la invasión de Rusia.
Estos son los principales acontecimientos:
- Ucrania empieza a exportar drones para incrementar su producción de armas
- Lavrov afirma que aún queda mucho camino por recorrer en las negociaciones sobre Ucrania
- Pedro Sánchez recibe al presidente del Parlamento ucraniano, de visita en España
-
1:22
Las defensas aéreas rusas repelen un ataque con drones ucranianos en la región de Volgogrado
Las defensas aéreas rusas han repelido un ataque con drones ucranianos contra infraestructuras energéticas y otros objetivos en la ciudad de Volzhsky en la región de Volgogrado, en el sur de Rusia, según ha informado este miércoles el gobernador regional Andrei Bocharov.
En una publicación a través de Telegram, Bocharov ha descrito el ataque como "masivo" y ha afirmado que ha dañado un apartamento en la ciudad situada al noreste de la principal ciudad de la región, Volgogrado. Los fragmentos del dron han caído cerca de una guardería de la localidad y se ha producido un incendio en una fábrica de Volgogrado. Bocharov ha informado que nadie ha resultado herido en el ataque. (Reuters)
-
0:47
Un ataque ruso mata a cuatro personas cerca de Járkov
Cuatro personas han perdido la vida tras un ataque ruso, entre ellas tres niños pequeños, en la localidad de Bogodukhiv, cerca de la frontera con Rusia, al oeste de la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkov.
Según ha informado el gobernador regional, Oleh Syniehubov, en un mensaje publicado en Telegram este miércoles por la mañana, los tres niños, dos de un año y una niña de dos, han fallecido junto con un hombre de 34 años en la casa donde se alojaban en la localidad de Bohodukhiv. Una mujer embarazada de 35 años ha resultado herida en el incidente. Reuters no pudo verificar de forma independiente el incidente. (Reuters y AFP)
-
00:15
Zelenski anuncia cambios en la defensa aérea y en otras áreas para proteger a la población civil
Casi cuatro años después del inicio de la guerra de Rusia en Ucrania, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski ha reunido este martes a sus altos mandos militares para discutir las deficiencias en la defensa aérea y otros aspectos de la protección de la población civil frente a los ataques.
En su discurso nocturno por vídeo, el presidente ucraniano también ha evaluado cómo las autoridades locales de las ciudades ucranianas están abordando las consecuencias de los ataques masivos rusos, en particular en lo que respecta a garantizar el suministro de electricidad y calefacción a los edificios de apartamentos de gran altura.
"En estos momentos se están produciendo muchos cambios en el trabajo de la defensa aérea. En algunas regiones, la forma en que operan los equipos, los interceptores, las unidades de fuego móviles, todo el pequeño componente de defensa aérea está siendo prácticamente reconstruido por completo", ha dicho Zelenski. "Pero este es solo un elemento de la defensa que requiere cambios. Los cambios se producirán".
Por otro lado, el presidente de Ucrania viene insistiendo hace tiempo que la mejora de las defensas aéreas es fundamental para proteger las ciudades de los ataques aéreos y ha pedido a los aliados occidentales de Kiev que proporcionen más armamento para derribar los misiles y drones entrantes. La semana pasada, con la calefacción aún sin restablecer en cientos de viviendas tras los ataques aéreos. (Reuters)
-
00:10
Ucrania empieza a exportar drones para incrementar su producción de armas
Los productores ucranianos de armamento han celebrado la decisión del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de empezar a exportar drones para recaudar fondos que permitan incrementar la producción nacional del armamento que el país necesita para defenderse en la guerra con Rusia.
Según ha anunciado Zelenski, Ucrania abrirá este año diez centros de exportación de armamento en países europeos, un nuevo paso hacia la reactivación controlada de unas exportaciones de material militar que Kiev suspendió por completo al comienzo de la invasión rusa a gran escala hace casi cuatro años para tratar de cubrir las necesidades de su Ejército.
Muchos fabricantes de armas ucranianos consideran esa interrupción de las ventas al exterior como un obstáculo que merma su potencial productivo y les priva de unos beneficios que podrían ser reinvertidos en investigación e innovación para desarrollar nuevas tecnologías.
-
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este lunes cumple 1.449 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.