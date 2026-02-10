Guerra Ucrania – Rusia, en directo 10 febrero: El viceministro de Exteriores ruso reclama garantías de seguridad como "elemento clave de un acuerdo de paz"

00:10

El presidente del Parlamento ucraniano agradece el firme apoyo de España a su país

El presidente del Parlamento de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, ha visitado este lunes el Congreso y el Senado y ha agradecido públicamente el firme apoyo de España a su país, un respaldo "claro" y basado en principios.

Stefanchuk, que mañana será recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa e intervendrá en el hemiciclo del Congreso, ha puesto en valor el apoyo español en un mensaje en X. Según ha explicado, ha informado a los parlamentarios del estado del sector energético en su país y de las consecuencia de los diarios bombardeos rusos, con ataques a infraestructuras civiles que son, ha asegurado, una "estrategia deliberada de terror".

También ha abordado el regreso de Rusia de los niños ucranianos separados "por la fuerza" de sus familias, convencido de que utilizar a los menores como "moneda de cambio" es un crimen de guerra; las sanciones a Rusia y la necesidad de una paz justa. Según Stefanchuk, Rusia, que deberá rendir cuentas ante un tribunal internacional, solo entiende el lenguaje de la fuerza y la presión económica sobre Moscú debe ser "realmente efectiva".

Este lunes ha visitado los palacios del Congreso y del Senado, donde se ha entrevistado con sus respectivos presidentes, Francina Armengol, y Pedro Rollán, y con representantes de las mesas y de los grupos parlamentarios. En un mensaje en redes sociales, Armengol ha subrayado el apoyo de España a la soberanía y de Ucrania y a la defensa del derecho internacional: "La democracia se protege también desde los Parlamentos, con diálogo, cooperación y compromiso con la paz y la libertad", ha destacado.