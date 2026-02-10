Guerra Ucrania – Rusia, en directo 10 febrero: El viceministro de Exteriores ruso reclama garantías de seguridad como "elemento clave de un acuerdo de paz"
La guerra en Ucrania cumple este martes 1.448 días desde el inicio de la invasión de Rusia.
Estos son los principales acontecimientos:
- El presidente del Parlamento de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, ha visitado este lunes en Madrid el Congreso y el Senado
- Rusia centra sus ataques a la infraestructura ferroviaria en el norte de Ucrania
- Ucrania niega haber atacado petroleros con crudo kazajo en el mar Negro
00:10
El presidente del Parlamento ucraniano agradece el firme apoyo de España a su país
El presidente del Parlamento de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, ha visitado este lunes el Congreso y el Senado y ha agradecido públicamente el firme apoyo de España a su país, un respaldo "claro" y basado en principios.
Stefanchuk, que mañana será recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa e intervendrá en el hemiciclo del Congreso, ha puesto en valor el apoyo español en un mensaje en X. Según ha explicado, ha informado a los parlamentarios del estado del sector energético en su país y de las consecuencia de los diarios bombardeos rusos, con ataques a infraestructuras civiles que son, ha asegurado, una "estrategia deliberada de terror".
También ha abordado el regreso de Rusia de los niños ucranianos separados "por la fuerza" de sus familias, convencido de que utilizar a los menores como "moneda de cambio" es un crimen de guerra; las sanciones a Rusia y la necesidad de una paz justa. Según Stefanchuk, Rusia, que deberá rendir cuentas ante un tribunal internacional, solo entiende el lenguaje de la fuerza y la presión económica sobre Moscú debe ser "realmente efectiva".
Este lunes ha visitado los palacios del Congreso y del Senado, donde se ha entrevistado con sus respectivos presidentes, Francina Armengol, y Pedro Rollán, y con representantes de las mesas y de los grupos parlamentarios. En un mensaje en redes sociales, Armengol ha subrayado el apoyo de España a la soberanía y de Ucrania y a la defensa del derecho internacional: "La democracia se protege también desde los Parlamentos, con diálogo, cooperación y compromiso con la paz y la libertad", ha destacado.
-
0:31
El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Alexander Grushko, afirma que Moscú también necesita garantías de seguridad
"Reconocemos que un acuerdo de paz en Ucrania debe tener en cuenta los intereses de seguridad de Ucrania, pero un factor clave, por supuesto, son los intereses de seguridad de Rusia", ha declarado este marteas el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Alexander Grushko, al medio de comunicación Izvestia.
"Si se analizan detenidamente las declaraciones de los líderes de la Unión Europea, se observa que nadie habla de garantías de seguridad para Rusia. Este es un elemento clave de un acuerdo de paz. Sin él, es imposible llegar a un acuerdo", ha aseverado Grushko.
Los negociadores rusos y ucranianos han mantenido dos rondas de conversaciones en las últimas semanas con representantes estadounidenses en los Emiratos Árabes Unidos. No se ha alcanzado ningún acuerdo de paz, pero ambas partes acordaron el primer intercambio de prisioneros de guerra en cinco meses en la última reunión celebrada la semana pasada.
Las garantías de seguridad para Ucrania han sido uno de los puntos centrales de las discusiones, junto con el alcance del control de Rusia sobre el territorio ucraniano y un plan de recuperación posguerra para Kiev. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo el lunes que los documentos sobre las garantías de seguridad para Ucrania estaban listos.
Izvestia dijo que Grushko enumeró los elementos que podrían contenerse en dichas garantías. Entre ellas, se incluían demandas que Moscú llevaba tiempo reclamando, como la prohibición de que Ucrania se adhiera a la OTAN, el rechazo de cualquier despliegue en Ucrania de tropas de los Estados miembros de la OTAN como parte de un acuerdo y el fin de lo que describió como el uso del territorio ucraniano para plantear "amenazas" a Rusia.
Ambas partes acordaron en las últimas conversaciones asistir a una futura ronda de debates, pero aún no se ha fijado una fecha. Zelenski ha dicho que la próxima reunión tendrá lugar en Estados Unidos. (Reuters)
-
00:15
Denuncia desde los Juegos olímpicos de invierno de Milano Cortina
El atleta ucraniano Vladyslav Heraskevych se ha quejado de que ha sido descalificado por participar con un casco con fotografías de otros deportistas de su país asesinados en la guerra. Según sus palabras, esta decisión ha sido comunicada por un miembro del Comité olímpico internacional.
Heraskevych compite en skeleton, una disciplina que consiste en deslizarse con un trineo.
-
00:05
La UE propone ampliar sus sanciones contra Rusia para incluir los puertos de Georgia e Indonesia
La Unión Europea ha propuesto ampliar sus sanciones contra Rusia para incluir los puertos de Georgia e Indonesia que gestionan petróleo ruso. Esta es la primera vez que se centra en puertos de terceros países, según se ha publicado este lunes.
La propuesta, revisada por Reuters, añadiría Kulevi, en Georgia, y Karimun, en Indonesia, a la lista de sanciones, lo que significa que las empresas y particulares europeos tendrían prohibido realizar transacciones con ambos puertos.
El paquete de sanciones, que sería el vigésimo impuesto por la UE por las acciones de Rusia en Ucrania, fue propuesto conjuntamente por el brazo diplomático de la UE, conocido como el SEAE, y el ejecutivo del bloque, la Comisión Europea. El paquete también incluye nuevas prohibiciones a la importación de metales, como barras de níquel, minerales de hierro y sus concentrados, cobre sin refinar y procesado, así como diversos metales de desecho como el aluminio.
El paquete también prohíbe las importaciones de sal, amoníaco, guijarros, silicio y pieles de animales.
La UE también propone incluir en la lista a dos bancos kirguisos más por prestar servicios de criptoactivos a Rusia (Keremet y OJSC Capital Bank of Central Asia), así como a un banco en Laos y otro en Tayikistán, y eliminar a dos prestamistas chinos. (Reuters)
-
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este lunes cumple 1.448 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.