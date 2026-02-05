Zelenski cifra en 55.000 los soldados ucranianos muertos después de cuatro años de guerra
- El líder ucraniano revela este dato en una entrevista para el canal 'France 2' en el marco de las negociaciones de Abu Dabi
- El 24 de febrero se cumplen cuatro años de la invasión rusa en Ucrania
"En Ucrania, oficialmente, el número de soldados muertos en el campo de batalla, tanto de militares de carrera como movilizados, asciende a 55.000", reveló este miércoles el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en una entrevista en el programa ‘20 heures’ del canal de televisión France 2. A esta cifra, el líder ucraniano señaló que hay que añadir "un gran número de personas que Ucrania considera desaparecidas".
Tras el primer día de conversaciones en Abu Dabi, en el marco del segundo encuentro entre ucranianos, rusos y estadounidenses con el objetivo de encontrar una solución a la guerra, y a pocos días de cumplirse cuatro años del inicio de la invasión Rusa en Ucrania, Zelenski habló sobre la situación en su país, lo que está en juego en el conflicto y las perspectivas diplomáticas.
Zelenski subrayó que si Ucrania no detiene al presidente ruso, Vladímir Putin, "invadirá Europa". En caso de derrota de su país, Rusia avanzará, aseguró el mandatario ucraniano.
"Si perdemos nuestra independencia, si nos convertimos en parte de Rusia, sería una pérdida absolutamente monstruosa. Y estoy seguro de que no ocurrirá", declaró el presidente ucraniano, quien, según ha manifestado públicamente, espera que la paz se logre en menos de un año.
El frío como arma para imponer un "ultimátum"
Zelenski, quien confesó que después de cuatro años de guerra ya se ha "acostumbrado al miedo" y al hecho de que Rusia haya intentado eliminarle "varias veces", acusó a Moscú de estar usando el frío "como arma" contra Ucrania para obligarla a aceptar "un ultimátum" en las negociaciones en curso en Abu Dabi.
"Rusia se aprovecha del frío. Claro que quiere infligir más sufrimiento a los ucranianos para que acepten lo que nuestros amigos estadounidenses llaman un 'compromiso'. Pero, en realidad, es un ultimátum ruso. Los rusos no comprenden que cuanto más atacan a la población civil, cuanto más matan, cuanto más violan las reglas de la guerra, más alejan la posibilidad de un acuerdo entre Ucrania y Rusia", manifestó Zelenski durante la entrevista de veinte minutos.
"Rusia quiere que abandonemos todo el Donbás. Desde que comenzaron esta guerra, no han conseguido una sola victoria. Y los ucranianos somos perfectamente conscientes del precio que cada metro, cada kilómetro de este territorio le cuesta al ejército ruso. No cuentan las muertes. Conquistar el este de Ucrania les costará 800.000 cadáveres más. No resistirán tanto tiempo", aseguró.
Sobre el contenido de las conversaciones en Abu Dabi, dijo: "Si hablamos de un conflicto congelado y mantenemos nuestras respectivas posiciones, eso ya es una gran concesión por nuestra parte. Los rusos necesitan un respiro. Si hablamos de una zona desmilitarizada, debemos tener el control de nuestra parte”.
También se refirió a Putin durante la entrevista televisada. En opinión de Zelenski, "Putin, no tiene miedo de los europeos, solo tiene miedo de (el estadounidense, Donald) Trump". Estados Unidos tiene otras prioridades geopolíticas, pero deben comprender que Ucrania es un punto importante para la seguridad mundial", subrayó.
El presidente ucraniano también abordó la reanudación del diálogo con Putin, a iniciativa de su homólogo francés, Emmanuel Macron, pero advirtió que "el interés de Putin es humillar a Europa", por lo que señaló que la presión sobre el presidente ruso es "insuficiente". Según él, cualquier diálogo "debe ser condicional".