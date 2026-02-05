Zelenski cifra en 55.000 los soldados ucranianos muertos después de cuatro años de guerra

"En Ucrania, oficialmente, el número de soldados muertos en el campo de batalla, tanto de militares de carrera como movilizados, asciende a 55.000", reveló este miércoles el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en una entrevista en el programa ‘20 heures’ del canal de televisión France 2. A esta cifra, el líder ucraniano señaló que hay que añadir "un gran número de personas que Ucrania considera desaparecidas".

Tras el primer día de conversaciones en Abu Dabi, en el marco del segundo encuentro entre ucranianos, rusos y estadounidenses con el objetivo de encontrar una solución a la guerra, y a pocos días de cumplirse cuatro años del inicio de la invasión Rusa en Ucrania, Zelenski habló sobre la situación en su país, lo que está en juego en el conflicto y las perspectivas diplomáticas.

Zelenski subrayó que si Ucrania no detiene al presidente ruso, Vladímir Putin, "invadirá Europa". En caso de derrota de su país, Rusia avanzará, aseguró el mandatario ucraniano.

"Si perdemos nuestra independencia, si nos convertimos en parte de Rusia, sería una pérdida absolutamente monstruosa. Y estoy seguro de que no ocurrirá", declaró el presidente ucraniano, quien, según ha manifestado públicamente, espera que la paz se logre en menos de un año.