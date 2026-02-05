Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: las negociaciones tripartitas en Abu Dabi continúan este jueves
- Zelenski cifra en 55.000 el número de soldados ucranianos muertos en la guerra
La guerra en Ucrania cumple este jueves 1.443 días desde el inicio de la invasión de Rusia.
Estos son los principales acontecimientos:
- Moscú vuelve a insistir en que Ucrania debe ceder a sus exigencias
- El ministro de Energía de Ucrania anuncia más cortes de electricidad y posibles ataques rusos
- El principal negociador de Ucrania afirma que las conversaciones en de la primera jornada en Abu Dabi han resultado "productivas"
- Culmina la primera jornada de reuniones del miércoles entre Moscú, Kiev y Washington
-
4:47
Moscú vuelve a insistir en que Ucrania debe ceder a sus exigencias
Ucrania y Rusia continúan este jueves sus conversaciones en presencia de los estadounidenses en Abu Dabi, en un contexto de presión sostenida por parte de Moscú, que sigue intentando imponer sus condiciones a Kiev.
Al término de la primera jornada de conversaciones del miércoles, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, ha dicho que esperaba un nuevo intercambio de prisioneros "en un futuro próximo". Este es el único resultado concreto al que llegaron ambas partes en las anteriores conversaciones celebradas en Turquía en 2025.
Por su parte, Moscú ha vuelto a insistir en que Ucrania debía ceder a sus exigencias, lo que siembra las dudas sobre las posibilidades de éxito de los esfuerzos diplomáticos impulsados por el presidente estadounidense, Donald Trump. "Mientras el régimen de Kiev no tome la decisión adecuada, la operación militar especial continuará", ha advertido el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, utilizando el eufemismo vigente en Rusia para referirse a la invasión de Ucrania iniciada por Moscú en 2022. Moscú exige, en particular, que Kiev ceda a Rusia la totalidad del Donbás, en el este del país, a cambio de una posible congelación de la línea del frente.
En una entrevista emitida por la cadena de televisión France 2 el miércoles por la noche, Zelensky estimó que Moscú tendría que sacrificar 800 000 hombres más para completar la conquista militar de esta región. "Les llevará como mínimo dos años, con un avance muy lento. En mi opinión, no aguantarán tanto tiempo". (AFP)
-
01:00
El ministro de Energía de Ucrania anuncia más cortes de electricidad y posibles ataques rusos
El ministro de Energía de Ucrania, Denys Shmyhal, ha advertido este miércoles que los apagones programados podrían empeorar en los próximos días y que las fuerzas rusas podrían lanzar un nuevo ataque aéreo para inutilizar aún más las redes eléctricas y de calefacción.
Shmyhal ha dicho que más de 200 equipos de emergencia estaban trabajando en la capital, Kiev, para restablecer la calefacción ¿en los edificios de apartamentos tras una serie de ataques masivos rusos en ¿enero.
El alcalde de Kiev , Vitali Klitschko, dijo ¿el martes que más de 1100 edificios seguían sin calefacción. "La situación energética sigue siendo muy difícil. Existe el riesgo de que los horarios de los cortes de electricidad empeoren", escribió Shmyhal en Telegram tras una reunión diaria de altos funcionarios dedicada a cuestiones energéticas. "Esto está relacionado con el último ataque y con el hecho de que las deficiencias en la generación del sistema eléctrico siguen siendo significativas. Además, los rusos se están preparando para nuevos ataques contra el sector energético durante la próxima semana".
El ministro de Energía afirmó que los edificios en los que la restauración de la calefacción probablemente tardará algún tiempo en completarse recibirán garantías de que dispondrán de electricidad durante 18 horas al día.(Reuters)
-
00:30
Zelenski cifra en 55.000 el número de soldados ucranianos muertos en la guerra
En una entrevista en exclusiva en Kiev a la televisión pública France 2, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado que el número oficial de soldados ucranianos -tanto de militares de carrera como movilizados- muertos desde el principio de la invasión militar a gran escala de Rusia, que el próximo 24 de febrero cumplirá cuatro años, es de 55.000.
A esa cifra, Zelenski ha señalado que hay que añadir "un gran número de personas que Ucrania considera desaparecidas".
-
00:20
Las negociaciones tripartitas en Abu Dabi continúan este jueves
Tras el primer día de conversaciones entre ucranianos, rusos y estadounidenses, con el objetivo de encontrar una solución a la guerra de cuatro años entre Kiev y Moscú, Diana Davitian, portavoz del jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov, ha anunciado que se prevén nuevas conversaciones este jueves. "Las conversaciones han finalizado por hoy" y continuarán el jueves, ha declarado Diana Davitian, portavoz del jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov. (AFP)
-
00:10
El principal negociador de Ucrania afirma que las conversaciones en de la primera jornada en Abu Dabi han resultado "productivas"
El principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, ha firmado tras la primera jornada de este miércoles que las reuniones trilaterales entre Kiev, Moscú y Washington que las conversaciones en Abu Dabi han resultado "sustantivas y productivas".
-
00:00
