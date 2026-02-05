Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: las negociaciones tripartitas en Abu Dabi continúan este jueves

4:47

Moscú vuelve a insistir en que Ucrania debe ceder a sus exigencias

Ucrania y Rusia continúan este jueves sus conversaciones en presencia de los estadounidenses en Abu Dabi, en un contexto de presión sostenida por parte de Moscú, que sigue intentando imponer sus condiciones a Kiev.

Al término de la primera jornada de conversaciones del miércoles, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, ha dicho que esperaba un nuevo intercambio de prisioneros "en un futuro próximo". Este es el único resultado concreto al que llegaron ambas partes en las anteriores conversaciones celebradas en Turquía en 2025.

Por su parte, Moscú ha vuelto a insistir en que Ucrania debía ceder a sus exigencias, lo que siembra las dudas sobre las posibilidades de éxito de los esfuerzos diplomáticos impulsados por el presidente estadounidense, Donald Trump. "Mientras el régimen de Kiev no tome la decisión adecuada, la operación militar especial continuará", ha advertido el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, utilizando el eufemismo vigente en Rusia para referirse a la invasión de Ucrania iniciada por Moscú en 2022. Moscú exige, en particular, que Kiev ceda a Rusia la totalidad del Donbás, en el este del país, a cambio de una posible congelación de la línea del frente.

En una entrevista emitida por la cadena de televisión France 2 el miércoles por la noche, Zelensky estimó que Moscú tendría que sacrificar 800 000 hombres más para completar la conquista militar de esta región. "Les llevará como mínimo dos años, con un avance muy lento. En mi opinión, no aguantarán tanto tiempo". (AFP)