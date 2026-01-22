Francia intercepta en el Mediterráneo un petrolero procedente de Rusia: "No dejaremos que nada quede impune"

La Marina francesa ha interceptado en aguas del Mediterráneo un petrolero "procedente de Rusia" y que contravenía las sanciones internacionales que prohíben exportar petróleo de ese país. La operación se desarrolló en el Mar de Alborán en colaboración con el Reino Unido.

"No dejaremos que nada quede impune. La Marina francesa abordó esta mañana un petrolero procedente de Rusia, sometido a sanciones internacionales y sospechoso de navegar bajo bandera falsa", ha indicado este jueves el presidente francés, Emmanuel Macron, en un mensaje en su cuenta de X.

La operación, ha dicho, ha tenido lugar "en alta mar" y en la misma han participado otros aliados, "dentro del respeto de la Convención de la ONU sobre el derecho de mar". Asimismo, ha precisado que "se ha abierto una investigación judicial y el barco fue desviado", sin aclarar a dónde exactamente.

El presidente francés ha subrayado que Francia y sus aliados están decididos a "respetar el derecho internacional y garantizar la eficacia de las sanciones" europea contra Rusia por su guerra de agresión contra Ucrania, que pronto cumplirá cuatro años. "Las actividades de la flota fantasma contribuyen a la financiación de la guerra de agresión contra Ucrania", ha recordado Macron.

La operación se desarrolló en el Mar de Alborán A su vez, la Prefectura Marítima del Mediterráneo ha señalado en un comunicación que la operación se desarrolló en el Mar de Alborán y que afectó al petrolero GRINCH, procedente de Mourmansk, en Rusia. Al subir a bordo, los responsables de la operación comprobaron sus sospechas de que el barco navegaba con pabellón falso al revisar su documentación, por lo que se comunicaron la irregularidad al fiscal de Marsella, competente en asuntos del tribunal marítimo, según la Prefectura. Y ha añadido que "el barco está siendo escoltado actualmente por la Marina francesa a un punto de amarre para continuar con las verificaciones". "Esta acción, llevada a cabo en colaboración con nuestros aliados del Reino Unido, ilustra el compromiso constante y la determinación de Francia y sus socios de actuar para hacer respetar el Derecho internacional", ha concluido la Prefectura Marítima del Mediterráneo.