La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 22 de enero con Oliver Laxe como invitado
- El director gallego, nominado a dos premios Oscar, visita La Revuelta a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play
- Vuelve a ver el programa completo de La Revuelta con Nani Roma, Romeo Santos y Prince Royce
Es uno de los personajes más solicitados del momento y hoy va a estar en La Revuelta. El director gallego Oliver Laxe será el invitado de David Broncano apenas unas horas después de conocerse la noticia de que su película Sirat ha sido nominada a dos premios Oscar en las categorías de Mejor película internacional y Mejor sonido. Podrás seguir el programa de hoy jueves 22 de enero en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda de todas las entrevistas, secciones, actuaciones y programas completos.
Oliver Laxe, el director tocado con una varita
El cineasta gallego de origen francés convierte en oro todo lo que toca. Todas sus películas han sido premiadas en el Festival de Cannes, O que arde triunfó en certámenes como San Sebastián o Mar del Plata y cosechó premios en los Goya, los Gaudí y los Sant Jordi, y con Sirat ha roto moldes, logrando tres premios en Cannes, nominaciones a los Globos de Oro y ahora, también, dos candidaturas a los Oscar. De todo ello hablará, o no, con David Broncano en La Revuelta.
El alegato de Nani Roma tras su etapa más dura
Ninguna de las 29 ediciones del Rally Dakar, ni siquiera las dos que ganó en las categorías de motos y coches, son comparables a la dureza de los últimos años en la vida personal de Nani Roma. Primero, atravesó y superó un cáncer de vejiga que le “cambió la perspectiva de todo” y, aún peor, su hijo Marc, de 15 años, sufrió un accidente durante una carrera de motocross que le dejó una grave lesión medular. Sin embargo, el piloto catalán se muestra fuerte y optimista de cara al futuro, y no duda en agradecer el trabajo de los médicos y reclamar mejores condiciones para ellos: “El hospital es una guerra, las urgencias son un campo de batalla, cómo es posible…”.
Romeo Santos y Prince Royce, juntos por primera vez
Mucho se había especulado con la supuesta rivalidad entre dos de las figuras más importantes de la bachata a nivel internacional, Romeo Santos y Prince Royce. Algo que los propios artistas se han encargado de desmontar en entrevistas como la de La Revuelta, pero, sobre todo, con su primer disco conjunto, Better late than never (“Más vale tarde que nunca”). Un álbum que presentarán en una gira por España y del que ofrecieron un adelanto interpretando “Dardos” junto a Los Divorciados, la banda del programa.
