La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 22 de enero con Oliver Laxe como invitado

Es uno de los personajes más solicitados del momento y hoy va a estar en La Revuelta. El director gallego Oliver Laxe será el invitado de David Broncano apenas unas horas después de conocerse la noticia de que su película Sirat ha sido nominada a dos premios Oscar en las categorías de Mejor película internacional y Mejor sonido. Podrás seguir el programa de hoy jueves 22 de enero en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda de todas las entrevistas, secciones, actuaciones y programas completos.

Oliver Laxe, el director tocado con una varita El cineasta gallego de origen francés convierte en oro todo lo que toca. Todas sus películas han sido premiadas en el Festival de Cannes, O que arde triunfó en certámenes como San Sebastián o Mar del Plata y cosechó premios en los Goya, los Gaudí y los Sant Jordi, y con Sirat ha roto moldes, logrando tres premios en Cannes, nominaciones a los Globos de Oro y ahora, también, dos candidaturas a los Oscar. De todo ello hablará, o no, con David Broncano en La Revuelta. Quién es Óliver Laxe, director de 'Sirât', presente en La Revuelta RTVE.ES

El alegato de Nani Roma tras su etapa más dura Ninguna de las 29 ediciones del Rally Dakar, ni siquiera las dos que ganó en las categorías de motos y coches, son comparables a la dureza de los últimos años en la vida personal de Nani Roma. Primero, atravesó y superó un cáncer de vejiga que le “cambió la perspectiva de todo” y, aún peor, su hijo Marc, de 15 años, sufrió un accidente durante una carrera de motocross que le dejó una grave lesión medular. Sin embargo, el piloto catalán se muestra fuerte y optimista de cara al futuro, y no duda en agradecer el trabajo de los médicos y reclamar mejores condiciones para ellos: “El hospital es una guerra, las urgencias son un campo de batalla, cómo es posible…”. Nani Roma carga contra el sistema tras superar un cáncer: "Gastamos millones en bombas y no en quien nos salva" | La Revuelta CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)