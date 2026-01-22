La emocionante interpretación de "Eres guapa" de Ángeles Toledano en 'La Revuelta'

Ángeles Toledano (Villanueva de la Reina, 1995) lleva por bandera el flamenco y la provincia de Jaén, y forma parte de esa generación de artistas que quiere mantener viva la esencia del género desde la modernidad, con la pureza de los palos tradicionales como la bulería, la taranta o la seguiriya, pero filtrando entre sus cantes, con cuentagotas, sonidos del pop y la música electrónica. “Hay mucha gente joven tirando del carro de la afición flamenca en Jaén”, aseguraba la artista junto a su paisano David Broncano, subrayando inmediatamente la importancia de los grandes maestros de su tierra, como Carmen Linares o Juanito Valderrama.

Además de la cantaora, La Revuelta ha recibido la visita de Oliver Laxe, director de cine gallego cuya película Sirat ha recibido dos nominaciones a los premios Oscar en las categorías de Mejor película internacional y Mejor sonido.

