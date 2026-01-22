Enlaces accesibilidad
La Revuelta

La emocionante interpretación de "Eres guapa" de Ángeles Toledano en 'La Revuelta'

La cantaora jienense Ángeles Toledano, en La Revuelta 22/01/26
La cantaora jienense Ángeles Toledano, en La Revuelta 22/01/26 Sandra Casado Sandra Casado
CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)

Ángeles Toledano (Villanueva de la Reina, 1995) lleva por bandera el flamenco y la provincia de Jaén, y forma parte de esa generación de artistas que quiere mantener viva la esencia del género desde la modernidad, con la pureza de los palos tradicionales como la bulería, la taranta o la seguiriya, pero filtrando entre sus cantes, con cuentagotas, sonidos del pop y la música electrónica. “Hay mucha gente joven tirando del carro de la afición flamenca en Jaén”, aseguraba la artista junto a su paisano David Broncano, subrayando inmediatamente la importancia de los grandes maestros de su tierra, como Carmen Linares o Juanito Valderrama.

Además de la cantaora, La Revuelta ha recibido la visita de Oliver Laxe, director de cine gallego cuya película Sirat ha recibido dos nominaciones a los premios Oscar en las categorías de Mejor película internacional y Mejor sonido.

“Madalenas del pueblo, nada de cupcakes”

Al igual que el director Oliver Laxe, Ángeles Toledano ha llegado a La Revuelta cargada de regalos traídos directamente de su pueblo. Dos garrafas de aceite de oliva y madalenas hechas con el oro líquido: “Rosalía te trajo un bizcocho y yo madalenas, nada de cupcakes”, bromeaba la artista jienense en alusión a la receta de Rosalía que se hizo viral tras su regalo para David Broncano.

Tras de muchos años de formación y aprendizaje en tablaos y peñas flamencas, y habiéndose curtido sobre escenarios internacionales con el espectáculo “Nueva generación de jóvenes flamencos”, y acompañando a artistas como Paco Peña, Arcángel o Remedios Amaya, Ángeles Toledano publicó en 2024 su primer disco, Sangre sucia, en el que contó con la colaboración del guitarrista Yerai Cortés. Y en él se puede escuchar “Eres guapa”, la canción que ha interpretado en directo en La Revuelta con el onubense Benito Bernal a la guitarra.

No recomendado para menores de 12 años La Revuelta | Ángeles Toledano - "Eres guapa" - La Revuelta | Ver
La Revuelta | Ángeles Toledano - "Eres guapa"
