El resurgir del teatro en Ucrania: "Queremos llorar y reír juntos en una misma sala"

Alex Borovenskiy es un apasionado del teatro. Hace más de diez años, en 2014, decidió fundar 'Pro English Theater', el único teatro de Ucrania que crea y representa obras exclusivamente en inglés. El 24 de febrero de 2022, esa pequeña sala de teatro independiente en la capital ucraniana se convirtió en un refugio improvisado en el que Alex, sus compañeros y varios vecinos se protegieron de las bombas durante las primeras semanas de la invasión rusa. En este nuevo capítulo del 'Diario de Ucrania', hablamos con Alex de aquella experiencia, de su proyecto, de la situación de la escena teatral en Ucrania y de cómo se crea arte social en un país en guerra.

"Aquel 24 de febrero tenía aparentemente dos opciones: unirme al ejército o huir de Ucrania. Pero elegí una tercera: refugiarme en mi teatro", recuerda Alex. "Los primeros días fueron un caos total, porque cada día venía un cantidad de gente diferente. Algunas veces venían seis, otras 40, pero nunca nos faltaron los productos básicos porque cada persona traía algo de comida. Incluso, a veces, brindábamos con whisky. Fue muy importante porque fuera de aquella sala la situación era muy difícil".

Teatro social frente a la guerra Pero Alex y sus compañeros no se limitaron a refugiarse en aquel sótano. Con todos los grandes teatros del país cerrados, el arte siguió fluyendo en el 'Pro English Theater'. "Continuamos ensayando y creando obras del teatro, mientras Kiev estaba cercado por las tropas rusas", nos cuenta Alex, que se considera un hombre de acción, pero de acción social porque todas sus obras tienen el objetivo de cambiar el mundo, de mejorarlo. "No solo hablamos de Ucrania. También abordamos la defensa del colectivo LGTBI, de las injusticias, la corrupción, etc. Yo tengo la ilusión de cambiar el mundo con nuestro teatro". Alex nos explica que, al hacer teatro social en una situación como la que vive Ucrania se corre el riesgo de dejarse llevar por la victimización y utilizar el arte solo para exponer lo mal que se está, en lugar ir más allá. "Para mí es muy importante evitar esto. Entre otras cosas, porque eso ya no basta para que se escuche la voz de Ucrania. Al principio de la guerra podía funcionar, pero eso ya no vale. Hay otros asuntos como Palestina, Venezuela, etc. Por eso necesitamos como ucranianos mantener esta atención elevando el nivel artístico".