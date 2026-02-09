Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Zelenski insta a sus socios a intensificar su apoyo con misiles de defensa aérea

00:30

Zelenski insta a sus socios a intensificar su apoyo a Ucrania, sobre todo con misiles de defensa aérea y protección contra los ataques rusos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha dicho en un discurso de este domingo por la noche que las comunidades, los servicios municipales, los trabajadores del sector energético, los equipos de rescate y los equipos de Ferrocarriles Ucranianos están participando en todo el país.

El Servicio Estatal de Emergencias está formando unidades de energía de reserva, y el número de equipos ferroviarios, en particular para Kiev, aumentará a 60, ha afirmado Zelenski. La situación sigue siendo muy difícil en la capital, especialmente en lo que respecta a la electricidad y la calefacción. El presidente ucraniano ha dicho que Naftogaz está aumentando el número de equipos de reparación en Kiev, que hay más de 200 puntos de calefacción en funcionamiento en la ciudad y que casi 9000 personas los utilizaron durante el último día.

Esta semana se han distribuído alrededor de 40 000 "paquetes de calor" en las zonas más necesitadas. Zelenski ha destacado que, a pesar de los ataques diarios de Rusia contra las infraestructuras ferroviarias y energéticas, la logística sigue funcionando. También ha agradecido a los trabajadores del sector energético, a los equipos de rescate y al personal ferroviario, y ha instado a los socios a intensificar su apoyo a Ucrania, haciendo hincapié en que se necesitan misiles de defensa aérea y protección contra los ataques balísticos rusos todos los días.