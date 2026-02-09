Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Zelenski insta a sus socios a intensificar su apoyo con misiles de defensa aérea
- Rusia ataca Ucrania con más de 400 drones y casi 40 misiles
La guerra en Ucrania cumple este lunes 1.447 días desde el inicio de la invasión de Rusia.
Estos son los principales acontecimientos:
- Kiev impone sanciones a los proveedores extranjeros de componentes para misiles rusos
- Rusia anuncia la captura de dos localidades ucranianas en Sumi y Járkov
- Un muerto y tres heridos en un bombardeo ruso contra la ciudad ucraniana de Kramatorsk
- Zelenski señala como táctica de guerra híbrida los ataques rusos contra el sector energético
En directo, última hora de la guerra entre Ucrania y Rusia
-
00:30
Zelenski insta a sus socios a intensificar su apoyo a Ucrania, sobre todo con misiles de defensa aérea y protección contra los ataques rusos
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha dicho en un discurso de este domingo por la noche que las comunidades, los servicios municipales, los trabajadores del sector energético, los equipos de rescate y los equipos de Ferrocarriles Ucranianos están participando en todo el país.
El Servicio Estatal de Emergencias está formando unidades de energía de reserva, y el número de equipos ferroviarios, en particular para Kiev, aumentará a 60, ha afirmado Zelenski. La situación sigue siendo muy difícil en la capital, especialmente en lo que respecta a la electricidad y la calefacción. El presidente ucraniano ha dicho que Naftogaz está aumentando el número de equipos de reparación en Kiev, que hay más de 200 puntos de calefacción en funcionamiento en la ciudad y que casi 9000 personas los utilizaron durante el último día.
Esta semana se han distribuído alrededor de 40 000 "paquetes de calor" en las zonas más necesitadas. Zelenski ha destacado que, a pesar de los ataques diarios de Rusia contra las infraestructuras ferroviarias y energéticas, la logística sigue funcionando. También ha agradecido a los trabajadores del sector energético, a los equipos de rescate y al personal ferroviario, y ha instado a los socios a intensificar su apoyo a Ucrania, haciendo hincapié en que se necesitan misiles de defensa aérea y protección contra los ataques balísticos rusos todos los días.
-
00:20
Rusia recupera el acceso a Starlink en el frente, según blogueros militares
Las tropas rusas han recuperado el acceso a las terminales de internet satelital de Starlink de Elon Musk, después de fallos en sus sistemas, un recurso que Rusia utilizaba de modo no oficial, según han informado este domingo varios blogueros militares rusos.
El Ejército ruso habría reactivado 11 de las 15 terminales de Starlink, según el canal de Telegram 'Técnico de drones'. Varios blogueros militares han llamado a no hacer pública la forma en la que los rusos han reactivado el sistema, ya que ello podría ayudar al bando ucraniano, que también registró problemas de acceso.
Rusia perdió el acceso a Starlink después de que la parte ucraniana estableciera filtros para la conexión de la red satelital, lo que obligó al ejército ruso a parar el avance en el frente esta semana. Este fallo masivo tuvo lugar justo en el momento en el que las Fuerzas Armadas rusas aprendieron a utilizar este sistema de un modo masivo y eficaz para atacar la retaguardia ucraniana.
Si bien la parte ucraniana utilizó los Starlink desde el principio de la guerra, Rusia comenzó a utilizar estas terminales, importadas ilegalmente a través de países del Oriente Medio y Asia Central, ya en 2023, aunque el Ministerio de Defensa ruso jamás ha confirmado oficialmente este hecho.
El uso de Starlink permitió a los rusos, en primera instancia, mejorar las comunicaciones entre la primera línea y las comandancias en tiempo real, y en particular, transmitir rápidamente vídeos de drones para coordinar el trabajo de los grupos de asalto.
Y aunque Rusia cuenta con su propio sistema de navegación satelital, el GLONASS, este es usado principalmente para dirigir las bombas de alta precisión, los misiles balísticos Iskander y la aviación, mientras que para los objetivos móviles se precisaban sistemas más flexibles como la plataforma de Elon Musk.
-
00:10
Zelenski señala como táctica de guerra híbrida los ataques rusos contra el sector energético
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha explicado después del ataque masivo que sufrió el sábado la infraestructura del país invadido por Rusia que los ataques que sufre Ucrania en su sector energético este invierno responden a técnicas de guerra híbrida.
"Esta es la tarea de la guerra híbrida, dividir a la sociedad para debilitarla y romperla. Si rompes a los civiles, el Ejército se romperá, o al menos el riesgo es alto. Eso es lo que el enemigo está haciendo", ha dicho Zelenski en unas declaraciones recogidas este domingo por el medio ucraniano 'Ukrainska Pravda'.
Zelenski ha lamentado en esas declaraciones, realizadas en el marco de una visita al Instituto de Aviación de Kiev, de no disponer de los recursos de Rusia para responder de forma recíproca a los últimos bombardeos rusos. Esta semana, Ucrania sufrió duros bombardeos contra sus infraestructuras energética y ferroviaria, y solo en la noche del viernes al sábado Rusia empleó más de 400 drones y unos 40 misiles.
El objetivo de ese ataque fue, principalmente, el sector energético ucraniano, cuyos trabajadores aún trabajan sin descanso este domingo para recuperar servicios.
-
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este lunes cumple 1.447 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.