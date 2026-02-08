Enlaces accesibilidad
Guerra en Ucrania

Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Zelenski avisa de un posible acuerdo entre Rusia y Estados Unidos de 12 billones de dólares

Estados Unidos quiere que Moscú y Kiev pongan fin a la guerra antes del verano

Residentes se encuentran cerca de las tiendas de campaña en un punto de ayuda humanitaria gestionado por el gobierno en Kiev REUTERS / Anatolii Stepanov
La guerra en Ucrania cumple este domingo 1.446 días desde el inicio de la invasión de Rusia.

Estos son los principales acontecimientos:

  • Estados Unidos quiere que Moscú y Kiev pongan fin a la guerra antes del verano
  • Zelenski avisa de un posible acuerdo entre Rusia y Estados Unidos de 12 billones de dólares
  • Moscú lanza un ataque masivo contra el sistema energético ucraniano y provoca cortes de electricidad

En directo, última hora de la guerra entre Ucrania y Rusia

