Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Zelenski avisa de un posible acuerdo entre Rusia y Estados Unidos de 12 billones de dólares
Estados Unidos quiere que Moscú y Kiev pongan fin a la guerra antes del verano
La guerra en Ucrania cumple este domingo 1.446 días desde el inicio de la invasión de Rusia.
Estos son los principales acontecimientos:
- Estados Unidos quiere que Moscú y Kiev pongan fin a la guerra antes del verano
- Zelenski avisa de un posible acuerdo entre Rusia y Estados Unidos de 12 billones de dólares
- Moscú lanza un ataque masivo contra el sistema energético ucraniano y provoca cortes de electricidad
En directo, última hora de la guerra entre Ucrania y Rusia
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este domingo cumple 1.446 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.