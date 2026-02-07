Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Rusia acusa a Ucrania de torpedear las negociaciones con un atentado contra un general ruso en Moscú
- La cita trilateral en Abu Dabi acuerda un intercambio de 314 prisioneros entre Rusia y Ucrania
La guerra en Ucrania cumple este sábado 1.445 días desde el inicio de la invasión de Rusia.
Estos son los principales acontecimientos:
- El principal negociador de Ucrania dice que las conversaciones en la primera jornada en Abu Dabi han resultado "productivas"
- Ucrania aborda con EE.UU. importar gas para enfrentar la crisis energética en medio del frío invierno
- Rusia lanza contra Ucrania más de 300 drones y dos misiles hipersónicos Kinzhal
- La Comisión Europea propone sanciones a la energía, los servicios financieros y comercio de Rusia tras cuatro años de guerra
En directo, última hora de la guerra entre Ucrania y Rusia
-
0:30
La OSCE dice haber dado un primer paso para mitigar la desconfianza entre Moscú y Kiev
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha dado "un primer paso" en un intento de mitigar la desconfianza entre Rusia y Ucrania, al tiempo que se ha ofrecido como plataforma para diseñar la "arquitectura de la seguridad europea futura".
Así lo explicaron el presidente de turno de la OSCE, Ignacio Casis, y el secretario general de la organización, Feridun Sinirlioglu, en una rueda de prensa conjunta celebrada en el aeropuerto tras su regreso de un viaje a Moscú y Kiev, donde se reunieron con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, su homologo ucraniano, Andrii Sybiha, y el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, respectivamente.
"La OSCE es su organización; úsenla", fue el mensaje que llevaron a sus interlocutores en esta visita, la primera de dirigentes de la organización desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania hace cuatro años. Ambos funcionarios admitieron que quieren reactivar la organización como plataforma de diálogo y desbloquear así la parálisis institucional que sufre debido a la guerra en Ucrania, ya que los dos países enfrentados son miembros de la OSCE.
"Hemos recordado a nuestros interlocutores en Kiev y Moscú las herramientas que tenemos y que podríamos utilizar para supervisar una solución negociada si las partes deciden asignar un papel a la OSCE", señaló Sinirlioglu.
Si las conversaciones en Dubái o Abu Dabi llegan a un punto donde se necesite un tercero neutral para verificar que las armas se han silenciado, la OSCE debe tener los planos listos sobre la mesa. No podemos empezar a diseñar la misión el día después del acuerdo; tenemos que diseñarla hoy.
Integrada por 57 Estados, la OSCE sigue siendo, pese a sus divisiones internas, el único lugar de diálogo diplomático donde Rusia se sienta regularmente en la misma mesa con Ucrania, EEUU y otras potencias occidentales.
Foto: EFE / Sara Corsellas
-
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este sábado cumple 1.445 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.