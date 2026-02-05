La reunión a tres bandas en Abu Dabi alcanza un pacto entre Rusia y Ucrania para intercambiar 314 prisioneros

Las delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos han retomado este jueves en Abu Dabi una nueva jornada de negociaciones trilaterales para explorar una salida al conflicto iniciado con la invasión rusa de territorio ucraniano. Se trata del segundo día consecutivo de contactos en la capital emiratí, y que ya ha dejado un primer acuerdo: el intercambio de 314 prisioneros de guerra.

El jefe negociador ucraniano, Rustem Umérov, que forma parte de una delegación enviada desde Kiev, confirmaba horas antes la continuidad de las conversaciones, aunque los delegados han rebajado las expectativas: no esperan avances decisivos, pero sí progresos parciales que permitan mantener abiertos los canales de comunicación, especialmente en cuestiones humanitarias.

Horas antes, el presidente Volodímir Zelenski insistía en mantener el listón de expectativas bajo. Tras la primera jornada de contactos en Abu Dabi, subrayó que el objetivo inmediato era avanzar en un nuevo intercambio de prisioneros de guerra entre ambos bandos.

Por parte de Rusia, su delegación está integrada exclusivamente por mandos militares y encabezada por el jefe de la inteligencia militar, el almirante Ígor Kostiukov. La ausencia de representantes políticos refuerza la percepción de que Moscú sigue abordando estas conversaciones desde una lógica estrictamente militar, sin voluntad de entrar por ahora en un debate político de fondo.

Del otro lado, Estados Unidos actúa como mediador principal. La delegación de Washington incluye a enviados de la Casa Blanca como Steve Witkoff y Jared Kushner, además de responsables del ámbito de defensa. Su papel se centra en facilitar el diálogo, evitar bloqueos tempranos y evaluar si existen márgenes reales para acuerdos graduales, sin imponer aún un marco cerrado de negociación.

Las reuniones en Abu Dabi se producen pocos días después del encuentro celebrado en París, donde responsables europeos y estadounidenses analizaron el estado del conflicto y las posibles fórmulas diplomáticas a medio plazo. Aunque la cita no se tradujo en anuncios concretos, sí evidenció la preocupación por el riesgo de que la guerra se cronifique y la necesidad de coordinar posiciones ante cualquier eventual proceso negociador.

Qué dejó la primera ronda trilateral de enero La primera reunión trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, celebrada en Abu Dabi los días 23 y 24 de enero, concluyó sin acuerdos políticos ni comunicados conjuntos, pero permitió fijar una base mínima para la continuidad del diálogo. Según fuentes diplomáticas, gran parte de las conversaciones se centraron en establecer reglas de funcionamiento, canales de contacto y límites temáticos. La primera reunión a tres bandas entre Rusia, Ucrania y EE.UU. se centra en los parámetros de negociación Uno de los pocos puntos de coincidencia fue la disposición a seguir explorando intercambios de prisioneros de guerra y otras medidas humanitarias, como la repatriación de cuerpos o el acceso de organizaciones internacionales a centros de detención. Kiev defendió estos gestos como pasos necesarios para generar confianza, mientras que Moscú evitó compromisos concretos. En esa primera cita, la delegación rusa dejó claro que no estaba dispuesta a abordar ni la retirada de tropas ni el estatus de los territorios ocupados, una línea roja que chocó con la exigencia ucraniana de que cualquier negociación futura parta del respeto a su integridad territorial. El principal resultado fue, en términos diplomáticos, el acuerdo tácito de volver a reunirse. Donbás, el corazón económico y militar de la guerra en Ucrania que Putin ansía y Kiev mantiene impenetrable