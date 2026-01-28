Pódcast 'Diario de Ucrania' | Médicos sin Fronteras: "Estamos viendo casos de manos y piernas congelados de gente dentro de su casa"

Los ucranianos están viviendo un duro invierno, con temperaturas que han llegado a los -25 grados bajo cero durante la noche, con un sistema energético gravemente afectado por las agresiones rusas. Roman Nitsovych, director de investigación del think tank Dixi Group, explica en el pódcast 'Diario de Ucrania' que la actual campaña de ataques contra las infraestructuras energéticas es realmente compleja y que empezó antes del invierno. "En verano ya intentaron atacar la producción de gas, forzando a Ucrania a acelerar las importaciones. Tuvimos que importar alrededor de 4.000 millones de centímetros cúbicos de gas. No hay una central eléctrica grande que no haya sido atacada", explica.

El balance energético en el país viene de las centrales nucleares, que aportan hasta un 60% de la energía, seguido por las centrales térmicas, de carbón o gas, y las renovables, con grandes centrales hidroeléctricas. Rusia no ataca directamente las centrales nucleares, sino las infraestructuras de transmisión. "Atacan las subestaciones, provocando la activación de una reacción automática de protección: se desconectan de la red, o reducen su aportación de energía", dice Nitsovych.

Con estos ataques están provocando condiciones de vida insoportables para los ucranianos. "Vivimos bajo un estrés constante. También es una guerra psicológica. Así la sociedad pedirá la paz bajo cualquier condición, incluido algo parecido a una capitulación", cuenta.

Los ucranianos lo arreglan, los rusos vuelven a atacar La mayoría de las viviendas de las ciudades tienen calefacción urbana, que funciona por distritos. Cuando los rusos atacan ese sistema, los ucranianos se apresuran a repararlo. "Las casas tienen que reconectarse para evitar la congelación total. Tenemos sistemas de emergencia, generadores, que sirven como apoyo, pero no pueden funcionar 24 horas al día. Los rusos están constantemente utilizando sus sistemas de inteligencia y reconocimiento para repetir los ataques. Ellos atacan, nosotros lo arreglamos, y lo vuelven a atacar. Es lo que caracteriza a esta guerra de desgaste", lamenta. Esperan que con la primavera mejore la situación, pero todo depende de la intensidad de los ataques. Ucrania necesita equipos para reparar los desperfectos lo más rápido posible y evitar el impacto humanitario.

Sin calefacción a -25 grados Desde el este de Ucrania se conecta Enrique García, coordinador de proyecto de Médicos sin Fronteras en la zona. Se disculpa porque llega tarde, ha tenido que bajar al refugio. Trabaja en el frente este de la línea de guerra: Donetsk, Zaporiyia, Dnipro... Todos los días ven ataques a infraestructuras, y sufren cortes de luz y calefacción. "No son puntuales, hay regiones enteras sin luz desde hace semanas", cuenta. "Tenemos luz dos horas al día, tenemos que elegir bastante la actividad que hacemos y la energía que consumimos". Los hospitales tienen generadores, pero con limitaciones para ciertos equipos que requieren de mucha energía y no se pueden conectar, como los rayos X. Además, poner en marcha el generador lleva un tiempo. "Muchas operaciones tienen que ser suspendidas", dice.