Pódcast 'Diario de Ucrania' | Médicos sin Fronteras: "Estamos viendo casos de manos y piernas congelados de gente dentro de su casa"
- Ucrania sufre uno de los inviernos más duros con una compleja campaña de ataques a sus infraestructuras
- Guerra Rusia-Ucrania, en directo
Los ucranianos están viviendo un duro invierno, con temperaturas que han llegado a los -25 grados bajo cero durante la noche, con un sistema energético gravemente afectado por las agresiones rusas. Roman Nitsovych, director de investigación del think tank Dixi Group, explica en el pódcast 'Diario de Ucrania' que la actual campaña de ataques contra las infraestructuras energéticas es realmente compleja y que empezó antes del invierno. "En verano ya intentaron atacar la producción de gas, forzando a Ucrania a acelerar las importaciones. Tuvimos que importar alrededor de 4.000 millones de centímetros cúbicos de gas. No hay una central eléctrica grande que no haya sido atacada", explica.
El balance energético en el país viene de las centrales nucleares, que aportan hasta un 60% de la energía, seguido por las centrales térmicas, de carbón o gas, y las renovables, con grandes centrales hidroeléctricas. Rusia no ataca directamente las centrales nucleares, sino las infraestructuras de transmisión. "Atacan las subestaciones, provocando la activación de una reacción automática de protección: se desconectan de la red, o reducen su aportación de energía", dice Nitsovych.
Con estos ataques están provocando condiciones de vida insoportables para los ucranianos. "Vivimos bajo un estrés constante. También es una guerra psicológica. Así la sociedad pedirá la paz bajo cualquier condición, incluido algo parecido a una capitulación", cuenta.
Los ucranianos lo arreglan, los rusos vuelven a atacar
La mayoría de las viviendas de las ciudades tienen calefacción urbana, que funciona por distritos. Cuando los rusos atacan ese sistema, los ucranianos se apresuran a repararlo. "Las casas tienen que reconectarse para evitar la congelación total. Tenemos sistemas de emergencia, generadores, que sirven como apoyo, pero no pueden funcionar 24 horas al día. Los rusos están constantemente utilizando sus sistemas de inteligencia y reconocimiento para repetir los ataques. Ellos atacan, nosotros lo arreglamos, y lo vuelven a atacar. Es lo que caracteriza a esta guerra de desgaste", lamenta.
Esperan que con la primavera mejore la situación, pero todo depende de la intensidad de los ataques. Ucrania necesita equipos para reparar los desperfectos lo más rápido posible y evitar el impacto humanitario.
Sin calefacción a -25 grados
Desde el este de Ucrania se conecta Enrique García, coordinador de proyecto de Médicos sin Fronteras en la zona. Se disculpa porque llega tarde, ha tenido que bajar al refugio. Trabaja en el frente este de la línea de guerra: Donetsk, Zaporiyia, Dnipro... Todos los días ven ataques a infraestructuras, y sufren cortes de luz y calefacción. "No son puntuales, hay regiones enteras sin luz desde hace semanas", cuenta. "Tenemos luz dos horas al día, tenemos que elegir bastante la actividad que hacemos y la energía que consumimos".
Los hospitales tienen generadores, pero con limitaciones para ciertos equipos que requieren de mucha energía y no se pueden conectar, como los rayos X. Además, poner en marcha el generador lleva un tiempo. "Muchas operaciones tienen que ser suspendidas", dice.
El frío empeora las enfermedades previas
Confirma que desde septiembre está habiendo más ataques y que se han concentrado en infraestructuras eléctricas y de calefacción, en un invierno especialmente duro. Y el frío extremo afecta, sin duda, a la salud. "Hay enfermedades que se ven agravadas por el frío. La gente que queda en el frente son personas mayores, afectadas por enfermedades respiratorias o infecciosas. No hemos detectado casos de congelamiento o hipotermia, pero hacia allá podemos ir", cuenta. Según avanza el invierno, empiezan a ver casos cada vez más complicados. "Personas que tenemos que meterles fluidos calientes. Estamos viendo casos de miembros congelados, piernas, manos, y no de gente que vive en la calle, sino de gente dentro de su casa", explica.
Médicos sin Fronteras tiene un sistema de ambulancias que hace evacuaciones del frente a zonas más seguras, tienen clínicas móviles que visitan zonas alejadas de los servicios básicos de salud, y médicos y cirujanos en zonas en las que el sistema de salud ucraniano ya no está presente. Y todo, es poco para paliar los efectos del invierno más duro en Ucrania.
'Diario de Ucrania' es un pódcast en el que encontrarás el contexto necesario para entender lo que está pasando en la guerra tras la invasión rusa. En cada edición escuchamos a analistas, militares, periodistas, trabajadores humanitarios y a los ciudadanos ucranianos y rusos que sufren en primera persona este conflicto.