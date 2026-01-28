Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | Un ataque ruso contra un tren en Járkov causa la muerte de cinco personas

00:05

Un ataque con drones rusos contra un tren de pasajeros en Járkov causa la muerte de cinco personas

Un ataque con drones rusos contra un tren de pasajeros en Járkov, en el noreste de Ucrania, causa la muerte de cinco personas, según han informado este martes los fiscales.

"En cualquier país del mundo, un ataque con drones contra un tren civil sería considerado exactamente igual: un acto de terrorismo puro y sin discusión. No habría la menor duda sobre esa clasificación, ni en Europa, ni en América, ni en el mundo árabe, ni en China, ni en ningún otro lugar", ha lamentado Zelenski en su cuenta de X.

“Today, Russia struck a passenger train in the Kharkiv region with attack drones. In any country, a drone strike on a civilian train would be regarded in the same way – purely as an act of terrorism. There would be no doubt about the classification, neither in Europe, nor in… pic.twitter.com/J7UqQV70QG“ — Volodymyr Zelenskyy / ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ (@ZelenskyyUa) January 27, 2026

El mandatario ha dicho que más de 200 personas viajaban en ese tren y 18 se encontraban en el vagón que impactó uno de los drones rusos. Y ha revelado que otras dos resultaron heridas y los equipos de rescate aún buscan a cuatro personas más.

El ataque contra el tren horas se produjo horas después de que drones rusos bombardearan la ciudad meridional de Odesa durante la noche, causando la muerte a tres personas y 25 heridos, mientras Moscú intensificaba sus ataques con el objetivo de obligar a Kiev ‌a ‍renunciar a la lucha. (Reuters)