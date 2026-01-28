Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | Un ataque ruso contra un tren en Járkov causa la muerte de cinco personas
- La cifra de bajas en la guerra alcanzará los 2 millones en 2026, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales
La guerra en Ucrania cumple este miércoles 1.435 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Zelenski espera el respaldo de los socios europeos para la adhesión de Ucrania a la UE en 2027
- Ataques rusos matan a tres personas en Odesa y deja sin suministro eléctrico al 80% de Járkov
- "Estamos viendo cosas muy buenas relacionadas con Ucrania y Rusia", dice Trump
- Moscú insiste en que Ucrania debe ceder todo el Donbás si quiere llegar a un acuerdo de paz
Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy 28 de enero
00:15
La cifra de bajas en la guerra de Ucrania alcanzará los 2 millones en 2026, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS)
Al ritmo actual, el número total de soldados rusos y ucranianos fallecidos, heridos o desaparecidos desde el comienzo de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022, podría llegar a los dos millones en la primavera de 2026, según datos publicados este martes por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).
El estudio indica que casi 1,2 millones de soldados rusos y cerca de 600.000 soldados ucranianos han fallecido, resultado heridos o están desaparecidos. Esto elevaría la cifra total de bajas de ambos países a casi 1,8 millones, que previsiblemente alzanzará los 2 millones este año. (EFE)
00:05
Un ataque con drones rusos contra un tren de pasajeros en Járkov causa la muerte de cinco personas
Un ataque con drones rusos contra un tren de pasajeros en Járkov, en el noreste de Ucrania, causa la muerte de cinco personas, según han informado este martes los fiscales.
"En cualquier país del mundo, un ataque con drones contra un tren civil sería considerado exactamente igual: un acto de terrorismo puro y sin discusión. No habría la menor duda sobre esa clasificación, ni en Europa, ni en América, ni en el mundo árabe, ni en China, ni en ningún otro lugar", ha lamentado Zelenski en su cuenta de X.
“Today, Russia struck a passenger train in the Kharkiv region with attack drones. In any country, a drone strike on a civilian train would be regarded in the same way – purely as an act of terrorism. There would be no doubt about the classification, neither in Europe, nor in… pic.twitter.com/J7UqQV70QG“— Volodymyr Zelenskyy / ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ (@ZelenskyyUa) January 27, 2026
El mandatario ha dicho que más de 200 personas viajaban en ese tren y 18 se encontraban en el vagón que impactó uno de los drones rusos. Y ha revelado que otras dos resultaron heridas y los equipos de rescate aún buscan a cuatro personas más.
El ataque contra el tren horas se produjo horas después de que drones rusos bombardearan la ciudad meridional de Odesa durante la noche, causando la muerte a tres personas y 25 heridos, mientras Moscú intensificaba sus ataques con el objetivo de obligar a Kiev a renunciar a la lucha. (Reuters)
00:00
