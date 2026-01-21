Pódcast 'Diario de Ucrania' | Un año de Trump: de solucionar la guerra en 24 horas al "es más difícil de lo que pensaba"

El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió conseguir la paz en Ucrania en 24 horas. Después rectificó, y ajustó a unos 100 días. A día de hoy, el acuerdo no llega y Trump admite que "es más difícil de lo que pensaba". En el pódcast 'Diario de Ucrania', Alana Moceri, profesora de relaciones internacionales de IE University, explica que hay que recordar Trump es un hombre de negocios. "Está acostumbrado a decir lo que quiere y que la gente de sus empresas, lo hace. Pero en el mundo de las relaciones internacionales es mucho más difícil".

Trump presumía de su relación con Putin, pero como explica Moceri, esto no son negocios. "Putin hace lo que le da la gana. Trump pensaba que con esa relación iban a poder negociar algo. Pero no están negociando la venta de un edificio. Se trata de un país soberano".

Trump, imposible de predecir "Alguien ha dicho que la mente de Trump es como perseguir una ardilla por el jardín", recuerda Moceri, que coincide con los analistas en las dificultades para analizar los movimientos del presidente estadounidense. "No hay doctrina, no hay plan, es lo que sale de su cabeza en cualquier momento. No sigue unos valores y creencias, lo que utilizamos para predecir lo que va a hacer". Así, es difícil adivinar cuáles pueden ser sus intereses para Ucrania. "Él quiere solucionar eso y llegar a un acuerdo de paz para poder presumir". En este último año hemos visto el espectáculo en la Casa Blanca cuando llamó al presidente ucraniano "desagradecido", y también un momento de confidencia en el Vaticano. "Hay momentos que ha tratado fatal a Zelenski y otros que parecen viejos amigos. Eso es Trump". Aunque cree que en este momento, las relaciones están mejor tras su encuentro en Mar-a-Lago. "Dijo que un amigo suyo se había casado con una mujer ucraniana y se la puso al teléfono. Cosas que son surrealistas en las relaciones internacionales, estamos hablando de una guerra. Es lo que parece que tienen que hacer esos líderes con Trump, buscar una forma de conectar con él de forma personal. Es justamente lo que Trump imaginaba que iba a poder hacer con Putin. Es una táctica de negociación, negociamos mejor con gente que nos cae bien", explica.