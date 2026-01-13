Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Zelenski afirma que Rusia prepara "un nuevo ataque masivo" contra Ucrania
- En las últimas semanas se han producido varios ataques contra barcos civiles en el Mar Negro
La guerra en Ucrania cumple este martes 1.420 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- EE.UU. pide a Rusia que pase "de la palabra a la acción" para terminar la guerra en Ucrania
- Ucrania recibe con escepticismo la idea de una zona económica especial en el Donbás
- Kiev espera firmar un acuerdo económico con EE.UU. en Davos con el fin de atraer los 800.000 millones de dólares
- Rusia dice que el objetivo del ataque con Oréshnik en Leópolis fue una planta aeronáutica
Zelenski afirma que Rusia prepara "un nuevo ataque masivo" contra Ucrania para "los próximos días"
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha alertado este lunes de que el Ejército ruso estaría organizando "un nuevo ataque masivo" contra territorio ucraniano "en los próximos días", asegurando que Moscú busca "aprovechar el frío" para incrementar su actividad militar.
"Hay información que indica que los rusos están preparando un nuevo ataque masivo", ha afirmado Zelenski en su discurso vespertino, en el que ha apuntado a que las fuerzas rusas podrían emplear drones con el fin de "agotar" las defensas aéreas ucranianas, además de misiles.
El mandatario ucraniano ha advertido de que tal bombardeo "podría producirse en los próximos días", ya que, ha alegado, Moscú "quiere aprovechar el frío". "Por favor, cuídense. Cuiden de Ucrania. Y ayuden a quienes se encuentran en la situación más difícil y necesitan apoyo", ha pedido a la población, a la que ha solicitado que permanezca atenta a las alertas antiaéreas.
La advertencia de Zelenski llega cuando las temperaturas están llegando a caer más allá de los dobles dígitos bajo cero durante las horas centrales de la noche en muchas regiones de Ucrania. Además, apenas cuatro días antes, el propio presidente ucraniano alertó de un importante ataque nocturno a sólo unas horas de que el Ejército ruso lanzara un fuerte ataque contra la región occidental de Leópolis y provocara cortes de electricidad, agua y calefacción en la capital, Kiev.
Al hilo, Zelenski ha aprovechado su intervención para agradecer al Gobierno de Noruega su último paquete de apoyo a Ucrania, que el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide, ha anunciado unas horas antes, y por el que Oslo asignará 400 millones de dólares (algo menos de 343 millones de euros) "para apoyar las necesidades urgentes de Ucrania este invierno". "Hay que calentar las casas, preparar comidas, educar a los niños, pagar a los funcionarios y mantener la atención sanitaria en funcionamiento", ha destacado Eide.
EE.UU. pide a Rusia que pase "de la palabra a la acción" para terminar la guerra en Ucrania
La representante de Estados Unidos ante la ONU, Tammy Bruce, ha calificado este lunes de "muy negativo" el reciente ataque ruso contra Ucrania que involucró un misil hipersónico y cientos de drones, y ha pedido a Moscú que pase "de la palabra a la acción" para "acabar con esta pesadilla".
Bruce ha señalado en una sesión de urgencia convocada por el Consejo de Seguridad que "Estados Unidos trabaja para lograr un fin negociado del conflicto", y que "hay momentos de gran potencial" gracias "al compromiso del presidente Donald Trump con la paz". No obstante, ha criticado que "las acciones de Rusia solo prolongan la guerra y aumentan el sufrimiento de los civiles".
Rusia lanzó el pasado viernes un ataque masivo contra Kiev, al tiempo que bombardeó por primera vez con un misil Oréshnik la ciudad de Leópolis, en represalia por el supuesto ataque ucraniano a finales de 2025 contra una de las residencias del presidente ruso, Vladímir Putin, algo que Kiev ha negado.
El alcalde de la ciudad, Andrí Sadovi, ha señalado que, según la Fuerza Aérea, el misil se desplazaba a una velocidad de aproximadamente 13.000 kilómetros por hora. El representante ruso ante la ONU, Vasily Nebenzya, ha dicho ante la cámara que los ataques fueron en realidad "una respuesta de Kiev contra una de las residencias del presidente ruso" y que "Rusia no ataca a civiles".
Según el diplomático ruso, su ataque tuvo como objetivo una planta de mantenimiento de aviones: "Hay críticas del Secretario General. Es una ceguera típica de Naciones Unidas. Se pasan por alto los ataques terroristas de Ucrania, no se puede hacer caso omiso a los ataques contra civiles rusos", ha apuntado. Además, Nebenzya ha agregado que Rusia "nunca ha rechazado el diálogo" y que Moscú seguirá dando "respuestas firmes a los ataques ucranianos".
El representante de Ucrania, AndriiâMelnyk, ha dicho que "las actividades criminales de Moscú no tienen fin", y que "esperaron a bajas temperaturas para lanzar un ataque contra la infraestructura energética para congelar a millones de personas". "Esta nueva ola de terror refleja la determinación del presidente ruso, Vladímir Putin, de abofetear a los mediadores estadounidenses", ha afirmado, y aunque ha añadido que "Rusia está perdiendo la guerra", ha solicitado a sus aliados más sistemas de defensa aéreos para "hacer frente a futuros ataques".
-
