Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Zelenski afirma que Rusia prepara "un nuevo ataque masivo" contra Ucrania

1:32

Zelenski afirma que Rusia prepara "un nuevo ataque masivo" contra Ucrania para "los próximos días"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha alertado este lunes de que el Ejército ruso estaría organizando "un nuevo ataque masivo" contra territorio ucraniano "en los próximos días", asegurando que Moscú busca "aprovechar el frío" para incrementar su actividad militar.

"Hay información que indica que los rusos están preparando un nuevo ataque masivo", ha afirmado Zelenski en su discurso vespertino, en el que ha apuntado a que las fuerzas rusas podrían emplear drones con el fin de "agotar" las defensas aéreas ucranianas, además de misiles.

El mandatario ucraniano ha advertido de que tal bombardeo "podría producirse en los próximos días", ya que, ha alegado, Moscú "quiere aprovechar el frío". "Por favor, cuídense. Cuiden de Ucrania. Y ayuden a quienes se encuentran en la situación más difícil y necesitan apoyo", ha pedido a la población, a la que ha solicitado que permanezca atenta a las alertas antiaéreas.

La advertencia de Zelenski llega cuando las temperaturas están llegando a caer más allá de los dobles dígitos bajo cero durante las horas centrales de la noche en muchas regiones de Ucrania. Además, apenas cuatro días antes, el propio presidente ucraniano alertó de un importante ataque nocturno a sólo unas horas de que el Ejército ruso lanzara un fuerte ataque contra la región occidental de Leópolis y provocara cortes de electricidad, agua y calefacción en la capital, Kiev.

Al hilo, Zelenski ha aprovechado su intervención para agradecer al Gobierno de Noruega su último paquete de apoyo a Ucrania, que el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide, ha anunciado unas horas antes, y por el que Oslo asignará 400 millones de dólares (algo menos de 343 millones de euros) "para apoyar las necesidades urgentes de Ucrania este invierno". "Hay que calentar las casas, preparar comidas, educar a los niños, pagar a los funcionarios y mantener la atención sanitaria en funcionamiento", ha destacado Eide.