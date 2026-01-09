Rusia vuelve a atacar Ucrania con su poderoso misil hipersónico Oréshnik

Rusia ha lanzado por segunda vez contra Ucrania su poderoso misil hipersónico Oréshnik, capaz de portar cabezas nucleares. Moscú atacó durante la pasada noche con este proyectil, cargado con explosivos convencionales, la ciudad ucraniana de Leópolis, en el oeste del país y muy próxima a la frontera con Polonia, lo que se interpreta como una advertencia directa no solo a Kiev, sino también a Europa y a la OTAN.

El alcalde de Leópolis, Andrí Sadovi, ha subrayado que se trata de un ataque sin precedentes contra la ciudad y recalca su cercanía al territorio comunitario. "Es una clara señal para nuestros socios internacionales: la guerra de Rusia no se detiene ante ninguna frontera", ha escrito en su canal de Telegram. La ciudad se encuentra a menos de 70 kilómetros de Polonia, país miembro tanto de la Unión Europea como de la Alianza Atlántica.

El Ministerio de Defensa ruso justifica el lanzamiento del Oréshnik como una respuesta al supuesto ataque contra una de las residencias del presidente ruso, Vladímir Putin, un episodio que Ucrania niega rotundamente. "Nada nuevo por parte del país de los asesinos y los mentirosos", afirma Sadovi, que insiste en la gravedad del uso de un misil balístico de trayectoria hipersónica contra una zona urbana cercana a la UE.

El Oréshnik es un misil balístico hipersónico de alcance intermedio que Rusia solo había disparado una vez antes contra Ucrania, en noviembre de 2024. En aquella ocasión estaba equipado únicamente con ojivas ficticias y, por lo tanto, causó daños limitados, según fuentes ucranianas, en lo que fue una prueba armamentística de Moscú.

Sistema de misiles ruso Oréshnik, durante un entrenamiento en un lugar no revelado de Bielorrusia. M. DEFENSA RUSIA vía AP

Ataque contra distintas ciudades ucranianas El ataque sobre Leópolis se ha producido en el marco de una ofensiva rusa de gran envergadura contra distintas ciudades ucranianas. En Kiev, al menos cuatro personas murieron y una veintena resultaron heridas tras bombardeos que dañaron edificios residenciales, infraestructuras energéticas y centros sanitarios, según ha informado el alcalde de la capital, Vitali Klitschko. La Fuerza Aérea ucraniana ha detallado que Rusia lanzó un total de 242 drones y 36 misiles —14 balísticos y 22 de crucero— contra el país. Aunque la mayoría fueron interceptados, se registraron impactos de 18 misiles y 16 drones en 19 localizaciones. Moscú confirmó posteriormente un "ataque masivo" con armas de largo alcance y alta precisión, incluido el sistema Oréshnik, al que atribuye capacidad para portar cabezas nucleares, al mismo tiempo que aseguró que los objetivos habían sido alcanzados.