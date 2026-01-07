Pódcast 'Diario de Ucrania' | El mensaje de Trump atacando Venezuela: la paz por la fuerza

En plenas negociaciones para la paz en Ucrania, EE.UU. ataca Venezuela. ¿Cómo puede afectar al proceso de negociación la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro en pocas horas? En el pódcast 'Diario de Ucrania' hablamos con Kristian Herbolzheimer, director del Instituto Catalán Internacional para la Paz. "Trump ha demostrado un poderío militar y una determinación para actuar a nivel internacional sin precedentes. Esa manera de actuar en contra del derecho internacional, da un aval a aquellos líderes como Putin, que consideren actuar fuera de sus fronteras", explica.

Y a la vez, le deja en evidencia. "Lo que ha logrado Trump con una operación quirúrgica, retirando a Maduro en pocas horas, es lo que pretendía Putin con Zelenski. Que cuatro años después siga luchando con el régimen de Ucrania con poco éxito, deja en evidencia la asimetría de poder de Rusia y EE.UU." Lo que piensa Putin de esto sigue siendo una incógnita. ¿Le interesa alargar la guerra? "En los borradores de estas semanas se está viendo hasta dónde está dispuesta a ceder Ucrania. Lo que no sabemos es a qué está dispuesta Rusia, que está jugando a ganar tiempo y no enseñar sus cartas."