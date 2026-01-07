Pódcast 'Diario de Ucrania' | El mensaje de Trump atacando Venezuela: la paz por la fuerza
- Trump es un mediador atípico que tiene intereses económicos y exige una parte en la resolución del conflicto
- Guerra Rusia-Ucrania, en directo
En plenas negociaciones para la paz en Ucrania, EE.UU. ataca Venezuela. ¿Cómo puede afectar al proceso de negociación la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro en pocas horas? En el pódcast 'Diario de Ucrania' hablamos con Kristian Herbolzheimer, director del Instituto Catalán Internacional para la Paz. "Trump ha demostrado un poderío militar y una determinación para actuar a nivel internacional sin precedentes. Esa manera de actuar en contra del derecho internacional, da un aval a aquellos líderes como Putin, que consideren actuar fuera de sus fronteras", explica.
Y a la vez, le deja en evidencia. "Lo que ha logrado Trump con una operación quirúrgica, retirando a Maduro en pocas horas, es lo que pretendía Putin con Zelenski. Que cuatro años después siga luchando con el régimen de Ucrania con poco éxito, deja en evidencia la asimetría de poder de Rusia y EE.UU." Lo que piensa Putin de esto sigue siendo una incógnita. ¿Le interesa alargar la guerra? "En los borradores de estas semanas se está viendo hasta dónde está dispuesta a ceder Ucrania. Lo que no sabemos es a qué está dispuesta Rusia, que está jugando a ganar tiempo y no enseñar sus cartas."
La débil posición de Ucrania
La posición de Ucrania en la negociación del acuerdo ya era débil. Su presidente, Volodímir Zelenski, asegura que el 90% del plan de paz ya está cerrado. Pero sigue sin estar claro cómo resolverán puntos críticos como el de la seguridad. "Creo que el ámbito de seguridad es posiblemente el más fácil de abordar. Si lo acepta Rusia, lo que han expresado los norteamericanos es que en caso de incumplimiento no habría restricciones legales ni políticas para que los países que se comprometan pudieran contraatacar con armamento incluso dentro de Rusia", dice. Y añade que no cree que vaya a haber una presencia internacional europea sobre territorio ucraniano, pero sí garantías similares a una incorporación a la OTAN.
Otro punto crítico es la gestión de la central de Zaporiyia. Una vez más, se trata de energía y de los intereses de EE.UU., un mediador peculiar que reclama un trozo del pastel. "Es un factor completamente nuevo en la ecuación, tanto en relación a la central de Zaporiyia como a la explotación de recursos mineros, agrícolas... Que el mediador exija una compensación económica es nuevo, y parece que tanto Rusia como Ucrania asumen ese peaje", cuenta. Normalmente, el mediador es un tercero que actúa con imparcialidad y que cuenta con la confianza de ambas partes. "El estilo de mediación de Trump frente a Ucrania rompe con todas las reglas de comportamiento tradicionales de la diplomacia", concluye.
'Diario de Ucrania' es un pódcast en el que encontrarás el contexto necesario para entender lo que está pasando en la guerra tras la invasión rusa. En cada edición escuchamos a analistas, militares, periodistas, trabajadores humanitarios y a los ciudadanos ucranianos y rusos que sufren en primera persona este conflicto.