Pódcast 'Diario de Ucrania' | La flota fantasma con la que Rusia evita las sanciones

La flota fantasma ya existía antes de la guerra, pero las sanciones al petróleo ruso impulsaron su crecimiento, llegando a alcanzar los 1.000 buques. Lo explica Rafael Muñoz, Doctor en Marina Civil y codirector del Máster Internacional de Seguridad y Protección Marítima en Campus CISDE, en el pódcast 'Diario de Ucrania': "Es bastante significativo, entre el 7 y el 10% de la flota total mundial de petroleros". Muchos de esos barcos son de armadores griegos. "Se están haciendo de oro vendiendo buques que ya estaban acabando su vida útil a empresas relacionadas con el transporte de petróleo".

Un barco de la flota fantasma, al sur de Canarias En su ruta hacia los países compradores, estos buques con petróleo ruso pasan muy cerca de nuestras costas. "Salen del Báltico o el Ártico ruso, se incorporan al dispositivo de separación de tráfico que España gestiona en Finisterre. Bajan en paralelo a la costa de Portugal, y pueden seguir al sur a través de Canarias o por el estrecho de Gibraltar", explica. Se llaman buques fantasma pero la mayoría están perfectamente identificados. Y uno de ellos, lleva varios días al sur de Canarias. "Hay un petrolero que está en la lista de sanciones de la Unión Europea y de Reino Unido, el Agate, con bandera de Vanuatu. Lleva 25 días en navegación de deriva al sur de la isla de Tenerife". Este barco, por las sanciones, no podría acercarse a nuestras costas a no ser que tuviera una emergencia. ¿Por qué no sigue rumbo a su destino? "Es un buque de 180 metros que porta 400.000 barriles de combustible ruso. Su destino era algún puerto en el área de Panamá. Ante la situación que acontece en Venezuela y EE.UU. apresando los peores buques de la dark fleet, intuyo en base a información que comparto, que este buque ha debido de parar al sur de Canarias por miedo a ser apresados en el Atlántico medio por la US Navy."