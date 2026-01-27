Enlaces accesibilidad
Guerra en Ucrania

Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 27 de enero | Un ataque aéreo ruso deja sin suministro al 80% de Járkov

  • Zelenski dice que podrían celebrarse nuevas reuniones con Rusia y EE.UU. esta semana
Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy
Militares ucranianos probando un dron terrestre de combate armado en un entrenamiento en la región de Zaporiyia, Ucrania, el 26 de enero de 2026 EFE/EPA/Servicio de prensa de la 65.ª Brigada Mecanizada
RTVE.es

La guerra en Ucrania cumple este martes 1.434 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:

  • El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, asegura que España seguirá reforzando el sistema energético ucraniano
  • Moscú insiste en que Ucrania debe ceder todo el Dombás si quiere llegar a un acuerdo de paz
  • Mark Rutte dice que no está sobre la mesa un ingreso de Ucrania a la OTAN “a corto plazo"

Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy 27 de enero

rtve rtve
Minuto Descripción
  • 01:30

    España seguirá reforzando el sistema energético ucraniano ante los ataques rusos

     

    El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este lunes a su homólogo ucraniano, Andrí Sibiga, que España seguirá reforzando su sistema energético frente a los "inaceptables" ataques rusos para que los ciudadanos de Ucrania tengan luz y calefacción.

     

    "Apoyamos a Ucrania de todas las formas posibles para alcanzar una paz justa y duradera", ha añadido el ministro a través de la red social X, después de que Sibiga le llamara por teléfono para informarle de los efectos de los ataques masivos al sistema energético ucraniano que Rusia ha llevado a cabo desde el pasado 9 de enero.

     

    España ya ha suministrado a Ucrania en diversas fases de la guerra generadores eléctricos y medios de defensa antiaérea.

     

  • 01:00

    Zelenski dice que podrían celebrarse nuevas reuniones con Rusia y EE.UU. esta semana

     

    El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha señalado este lunes que "esta misma semana" podrían celebrarse nuevas reuniones en formato tripartito de contactos directos con delegaciones de Ucrania, Rusia y EE.UU.

     

    "Se están llevando a cabo preparativos para nuevas reuniones trilaterales esta misma semana", ha afirmado Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de X. Zelenski ha sido informado por su equipo negociador del resultado de los encuentros del viernes y sábado en Emiratos Árabes Unidos con delegaciones de los tres países, y le han comunicado que se están preparando para nuevos contactos en los próximos días.

     

    Poco antes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha indicado sin dar una fecha exacta que la próxima ronda de negociaciones "está planeada para la próxima semana". Sobre las reuniones del viernes y el sábado en Abu Dabi, Zelenski ha señalado que "cubrieron un amplio espectro de asuntos importantes" en el que destacó la parte militar. "Es esencial para poner fin a la guerra", ha subrayado el presidente ucraniano, que ha insistido en que todavía quedan "asuntos complejos que siguen sin resolverse".

     

     

  • 00:30

    Un ataque aéreo ruso con drones y misiles sobre Járkov deja sin suministro al 80% de la ciudad

     

    Rusia ha lanzado un ataque con drones y misiles contra la ciudad ucraniana de Járkov, la segunda más grande de Ucrania, y ha impactado en edificios de apartamentos, una escuela y una guardería.

     

    Ha dejado al menos dos heridos, según ha informado el alcalde Ihor Terekhov en Telegram, y se ha quedado sin suministro eléctrico al 80 % de la ciudad y la región circundante. (Reuters)

     

     

     

  • 00:10

    Trump no se rinde en el proceso de paz en Ucrania, afirma la Casa Blanca

     

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se rinde en el proceso de paz en Ucrania y sigue muy involucrado, según ha declarado este lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que ha añadido que no hay prevista por ahora ninguna llamada entre el mandatario y los líderes rusos o ucraniano.

  • 00:00

    Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este lunes cumple 1.434 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.

Es noticia: