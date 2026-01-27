Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 27 de enero | Un ataque aéreo ruso deja sin suministro al 80% de Járkov

01:30

España seguirá reforzando el sistema energético ucraniano ante los ataques rusos

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este lunes a su homólogo ucraniano, Andrí Sibiga, que España seguirá reforzando su sistema energético frente a los "inaceptables" ataques rusos para que los ciudadanos de Ucrania tengan luz y calefacción.

"Apoyamos a Ucrania de todas las formas posibles para alcanzar una paz justa y duradera", ha añadido el ministro a través de la red social X, después de que Sibiga le llamara por teléfono para informarle de los efectos de los ataques masivos al sistema energético ucraniano que Rusia ha llevado a cabo desde el pasado 9 de enero.

España ya ha suministrado a Ucrania en diversas fases de la guerra generadores eléctricos y medios de defensa antiaérea.