Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 27 de enero | Un ataque aéreo ruso deja sin suministro al 80% de Járkov
- Zelenski dice que podrían celebrarse nuevas reuniones con Rusia y EE.UU. esta semana
La guerra en Ucrania cumple este martes 1.434 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, asegura que España seguirá reforzando el sistema energético ucraniano
- Moscú insiste en que Ucrania debe ceder todo el Dombás si quiere llegar a un acuerdo de paz
- Mark Rutte dice que no está sobre la mesa un ingreso de Ucrania a la OTAN “a corto plazo"
01:30
España seguirá reforzando el sistema energético ucraniano ante los ataques rusos
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este lunes a su homólogo ucraniano, Andrí Sibiga, que España seguirá reforzando su sistema energético frente a los "inaceptables" ataques rusos para que los ciudadanos de Ucrania tengan luz y calefacción.
"Apoyamos a Ucrania de todas las formas posibles para alcanzar una paz justa y duradera", ha añadido el ministro a través de la red social X, después de que Sibiga le llamara por teléfono para informarle de los efectos de los ataques masivos al sistema energético ucraniano que Rusia ha llevado a cabo desde el pasado 9 de enero.
España ya ha suministrado a Ucrania en diversas fases de la guerra generadores eléctricos y medios de defensa antiaérea.
"He trasladado a mi amigo @andrii_sybiha que la ayuda española seguirá reforzando su sistema energético frente a los inaceptables ataques rusos para que los ucranianos tengan luz y calefacción. Apoyamos a Ucrania de todas las formas posibles para alcanzar una paz justa y duradera.
01:00
Zelenski dice que podrían celebrarse nuevas reuniones con Rusia y EE.UU. esta semana
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha señalado este lunes que "esta misma semana" podrían celebrarse nuevas reuniones en formato tripartito de contactos directos con delegaciones de Ucrania, Rusia y EE.UU.
"Se están llevando a cabo preparativos para nuevas reuniones trilaterales esta misma semana", ha afirmado Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de X. Zelenski ha sido informado por su equipo negociador del resultado de los encuentros del viernes y sábado en Emiratos Árabes Unidos con delegaciones de los tres países, y le han comunicado que se están preparando para nuevos contactos en los próximos días.
Poco antes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha indicado sin dar una fecha exacta que la próxima ronda de negociaciones "está planeada para la próxima semana". Sobre las reuniones del viernes y el sábado en Abu Dabi, Zelenski ha señalado que "cubrieron un amplio espectro de asuntos importantes" en el que destacó la parte militar. "Es esencial para poner fin a la guerra", ha subrayado el presidente ucraniano, que ha insistido en que todavía quedan "asuntos complejos que siguen sin resolverse".
"Our delegation's report following talks in the UAE with the American and Russian sides. This was the first format of a trilateral dialogue on ending the war in a long time. The meetings covered a range of important issues – primarily military, essential to bringing the war to an…
00:30
Un ataque aéreo ruso con drones y misiles sobre Járkov deja sin suministro al 80% de la ciudad
Rusia ha lanzado un ataque con drones y misiles contra la ciudad ucraniana de Járkov, la segunda más grande de Ucrania, y ha impactado en edificios de apartamentos, una escuela y una guardería.
Ha dejado al menos dos heridos, según ha informado el alcalde Ihor Terekhov en Telegram, y se ha quedado sin suministro eléctrico al 80 % de la ciudad y la región circundante. (Reuters)
00:10
Trump no se rinde en el proceso de paz en Ucrania, afirma la Casa Blanca
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se rinde en el proceso de paz en Ucrania y sigue muy involucrado, según ha declarado este lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que ha añadido que no hay prevista por ahora ninguna llamada entre el mandatario y los líderes rusos o ucraniano.
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este lunes cumple 1.434 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.