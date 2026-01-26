Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | Zelenski afirma que el documento sobre las garantías de seguridad de EE.UU está listo al cien por cien

00:20

Los presidentes de Lituania y Polonia subrayan el ejemplo de Ucrania en la lucha por la libertad

Los presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, y de Polonia, Karol Nawrocki, han subrayado este domingo el ejemplo de Ucrania al aludir a la importancia de la lucha por la libertad durante sus respectivos discursos en la basílica de la catedral de Vilna en los actos conmemorativos del 163 aniversario del Levantamiento de Enero contra el Imperio ruso.

"El ejemplo de Ucrania demuestra claramente que el deseo auténtico y verdadero de libertad no puede ser combatido", ha dicho Nauseda, en presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y de la líder opositora en el exilio bielorrusa, Svetlana Tijánovskaya. Según Nauseda, "una vez que estalla con fuerza, deja una huella indeleble en los corazones y las mentes de las personas" y "las matanzas masivas y la presión propagandística sólo sirven para unir aún más a la gente y fortalecer su determinación de resistir, acercando la victoria".

Por su parte, Nawrocki, ha destacado que el Levantamiento de Enero, aunque militarmente derrotado, fue una victoria en el plano moral y espiritual, porque "despertó la conciencia de las naciones, conservó su identidad, transmitió a las generaciones posteriores el mensaje de que no hay que rendirse". Ha añadido que, gracias a esta convicción, Polonia y Lituania pudieron recuperar su independencia en 1918. "Y gracias a ella, hoy podemos llamar a las cosas por su nombre: a la agresión, agresión, y a la libertad, libertad", ha afirmado. (EFE)