Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | Zelenski afirma que el documento sobre las garantías de seguridad de EE.UU está listo al cien por cien
- Rusia insiste en que la paz en Ucrania depende del acuerdo territorial
La guerra en Ucrania cumple este lunes 1.433 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Zelenski insta a Europa a una unidad "100% efectiva" y a elegir entre la libertad o la dependencia
- Ucrania pide más ayuda de Estados Unidos y Europa para protegerse de los ataques rusos
- La ONU exige el fin de los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana
Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy 26 de enero
-
01:00
Rusia insiste en que la paz en Ucrania depende del acuerdo territorial
El Kremlin ha insistido en que un "rápido avance" hacia la paz depende directamente de la solución de la cuestión territorial. "Nosotros desde el principio advertimos de que sería un camino arduo y largo. Esta no es una vía rápida. Y ahora la quintaesencia radica en que en (la cumbre ruso-estadounidense) Anchorage (...) se elaboró una fórmula concreta de solución de la cuestión territorial. Y ahora es importante implementarla", ha dicho Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en la televisión rusa, donde ha añadido que "tan pronto como eso ocurra, se podrá garantizar un rápido avance" hacia un arreglo pacífico.
-
00:20
Los presidentes de Lituania y Polonia subrayan el ejemplo de Ucrania en la lucha por la libertad
Los presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, y de Polonia, Karol Nawrocki, han subrayado este domingo el ejemplo de Ucrania al aludir a la importancia de la lucha por la libertad durante sus respectivos discursos en la basílica de la catedral de Vilna en los actos conmemorativos del 163 aniversario del Levantamiento de Enero contra el Imperio ruso.
"El ejemplo de Ucrania demuestra claramente que el deseo auténtico y verdadero de libertad no puede ser combatido", ha dicho Nauseda, en presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y de la líder opositora en el exilio bielorrusa, Svetlana Tijánovskaya. Según Nauseda, "una vez que estalla con fuerza, deja una huella indeleble en los corazones y las mentes de las personas" y "las matanzas masivas y la presión propagandística sólo sirven para unir aún más a la gente y fortalecer su determinación de resistir, acercando la victoria".
Por su parte, Nawrocki, ha destacado que el Levantamiento de Enero, aunque militarmente derrotado, fue una victoria en el plano moral y espiritual, porque "despertó la conciencia de las naciones, conservó su identidad, transmitió a las generaciones posteriores el mensaje de que no hay que rendirse". Ha añadido que, gracias a esta convicción, Polonia y Lituania pudieron recuperar su independencia en 1918. "Y gracias a ella, hoy podemos llamar a las cosas por su nombre: a la agresión, agresión, y a la libertad, libertad", ha afirmado. (EFE)
-
00:10
Zelenski se apoya en las garantías de seguridad de Estados Unidos y en las europeas
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado este domingo en Vilna (Lituania) que el documento sobre las garantías de seguridad de Estados Unidos está listo al cien por cien para su firma, al tiempo que ha aludido tambien a la importancia de las garantías europeas y del acceso de Ucrania a la Unión Europea (UE), para la que puso 2027 como fecha.
"Para nosotros, la garantía de seguridad es, ante todo, una garantía bilateral de seguridad de Estados Unidos. El documento está listo al cien por cien. Estamos esperando que nuestros socios estén listos, la fecha y el lugar para la firma", ha dicho Zelenski en una rueda de prensa conjunta con sus homólogos lituano, Gitanas Nauseda, y polaco, Karol Nawrocki.
Zelenski también ha agregado que el documento se enviará para su ratificación al Congreso estadounidense y a la Rada, el Parlamento ucraniano. "Las segundas garantías para Ucrania son las garantías de seguridad europeas, la 'coalición de voluntarios' y, lo más importante, la adhesión a la Unión Europea. Se trata de garantías de seguridad económica para Ucrania", ha señalado.
Por otro lado, Zelenski ha expresado su convencimiento de que Ucrania estará preparada en términos de apertura de todos los clústeres en el primer semestre de 2026, y en 2027 estará completamente preparada para la adhesión "a nivel técnico". "Queremos una fecha concreta (de adhesión a la UE) en nuestro acuerdo sobre el fin de la guerra, para que luego todas las partes se atengan a estos acuerdos, incluido el agresor, que firmará un plan de 20 puntos, si llega el momento, para que nadie pueda bloquearnos después", ha añadido, según agencias ucranianas. (EFE)
-
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este lunes cumple 1.433 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.