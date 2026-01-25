Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | Terminó la segunda jornada de negociaciones trilaterales de paz y los bombardeos continúan

0:24

Rusia captura otra aldea en el noreste de Ucrania, según el Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa ruso dijo el sábado que sus fuerzas habían completado la toma de la aldea de Starytsya, en la región nororiental de Járkov, Ucrania. La aldea está cerca de la ciudad de Vovchansk, próxima a la frontera entre Ucrania y Rusia, donde las fuerzas rusas lanzaron una incursión en mayo de 2024.

En los últimos meses, las tropas de Moscú han intentado ampliar sus avances en la zona pese a la resistencia ucraniana. El Estado Mayor del ejército ucraniano, en un informe publicado el sábado por la noche, señaló que las fuerzas rusas habían lanzado seis ataques en un área que incluye Starytsya, pero no reconoció que la aldea hubiera cambiado de manos.

El blog militar ucraniano DeepState, que utiliza informes de fuentes abiertas para seguir las posiciones de ambos ejércitos, no mencionó la aldea en un informe del viernes, pero afirmó que las fuerzas rusas "continúan presionando en la zona de Vovchansk".

El informe del Ministerio de Defensa ruso también indicó que las tropas de Moscú habían llevado a cabo un ataque masivo durante la noche contra emplazamientos ucranianos de drones de largo alcance e instalaciones energéticas. Reuters no pudo verificar de manera independiente los informes del campo de batalla.

Las fuerzas rusas han estado avanzando lentamente hacia el oeste a través del sureste de Ucrania, anunciando la captura de nuevas aldeas varias veces por semana. La mayoría de sus avances se han producido en la región de Donetsk, pero las fuerzas rusas también han ejercido presión sobre las defensas ucranianas en la región de Járkov y en la región de Zaporiyia, al sur, que ocupan parcialmente.