Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | Terminó la segunda jornada de negociaciones trilaterales de paz y los bombardeos continúan
- Ucranianos, rusos y estadounidenses finalizan la segunda jornada de conversaciones trilaterales en Abu Dabi
La guerra en Ucrania cumple este domingo 1.432 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Zelenski califica de "constructivas" las conversaciones trilaterales en Abu Dabi
- El operador de la red ucraniana afirma que la situación energética ha empeorado "significativamente"
- Bruselas acuerda financiar un equipo que creará el tribunal que juzgará la invasión rusa
- Mueren tres sanitarios en un ataque ucraniano contra una ambulancia en Jersón
0:24
Rusia captura otra aldea en el noreste de Ucrania, según el Ministerio de Defensa
El Ministerio de Defensa ruso dijo el sábado que sus fuerzas habían completado la toma de la aldea de Starytsya, en la región nororiental de Járkov, Ucrania. La aldea está cerca de la ciudad de Vovchansk, próxima a la frontera entre Ucrania y Rusia, donde las fuerzas rusas lanzaron una incursión en mayo de 2024.
En los últimos meses, las tropas de Moscú han intentado ampliar sus avances en la zona pese a la resistencia ucraniana. El Estado Mayor del ejército ucraniano, en un informe publicado el sábado por la noche, señaló que las fuerzas rusas habían lanzado seis ataques en un área que incluye Starytsya, pero no reconoció que la aldea hubiera cambiado de manos.
El blog militar ucraniano DeepState, que utiliza informes de fuentes abiertas para seguir las posiciones de ambos ejércitos, no mencionó la aldea en un informe del viernes, pero afirmó que las fuerzas rusas "continúan presionando en la zona de Vovchansk".
El informe del Ministerio de Defensa ruso también indicó que las tropas de Moscú habían llevado a cabo un ataque masivo durante la noche contra emplazamientos ucranianos de drones de largo alcance e instalaciones energéticas. Reuters no pudo verificar de manera independiente los informes del campo de batalla.
Las fuerzas rusas han estado avanzando lentamente hacia el oeste a través del sureste de Ucrania, anunciando la captura de nuevas aldeas varias veces por semana. La mayoría de sus avances se han producido en la región de Donetsk, pero las fuerzas rusas también han ejercido presión sobre las defensas ucranianas en la región de Járkov y en la región de Zaporiyia, al sur, que ocupan parcialmente.
0:02
El gobernador de la región rusa de Bélgorod dice que las fuerzas ucranianas lanzaron un ataque "masivo"
El gobernador de la región fronteriza rusa de Bélgorod dijo el sábado que las fuerzas ucranianas habían lanzado un "ataque masivo" contra la ciudad principal de la región, dañando infraestructuras energéticas, pero sin causar víctimas. Vyacheslav Gladkov, describió el incidente como "el bombardeo más masivo de la ciudad de Bélgorod" en su cuenta de Telegram. "Se han dañado instalaciones energéticas. Un edificio ha ardido y un equipo del Ministerio de Emergencias está combatiendo el incendio", dijo Gladkov.
"Fragmentos de un dron derribado provocaron un fuego en un patio". Un dron derribado también había dañado viviendas en una aldea cercana. Las fuerzas ucranianas han atacado la ciudad de Bélgorod y la región circundante de manera regular desde que Rusia invadió a su vecino más pequeño en febrero de 2022. Canales no oficiales de Telegram de la región señalaron que el bombardeo se prolongó durante algún tiempo en la tarde del sábado, con una serie de explosiones que se escucharon en la ciudad.
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este domingo cumple 1.432 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.