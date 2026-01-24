Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | El reparto del Donbas tema clave del primer día de las conversaciones trilaterales sobre el plan de paz
- Ucrania, Rusia y EE.UU. han mantenido por primera vez una reunión a tres
La guerra en Ucrania cumple este sábado 1.431 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Ucrania, Rusia y EE.UU. se han reunido este viernes en Emiratos, la primera reunión en formato trilateral donde el reparto del Donbás es el tema clave.
Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy 24 de enero
0:01
1:30
La capital ucraniana bajo ataque ruso, defensas aéreas operativas
La capital ucraniana, Kiev, fue objeto de un ataque aéreo ruso en la madrugada del sábado, mientras las unidades de defensa aérea estaban en funcionamiento, según informaron las autoridades y testigos de Reuters. Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la capital, declaró que drones estaban atacando la ciudad y que existía la amenaza de que Rusia pudiera lanzar misiles. Tkachenko añadió que se había producido un incendio en un distrito tras un impacto.
0:29
El operador de la red ucraniana afirma que la situación energética ha empeorado "significativamente"
La situación energética de Ucrania se ha "deteriorado significativamente" el viernes tras los recientes ataques aéreos rusos, lo que desencadenó cortes de electricidad de emergencia en la mayoría de las regiones, según informó el operador de la red de Kiev.
En declaraciones a Reuters el viernes, Maxim Timchenko, director ejecutivo de la principal empresa privada de energía de Ucrania, afirmó que la situación estaba "cerca de una catástrofe humanitaria" y que cualquier futuro acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania debía incluir el cese de los ataques contra la infraestructura energética.
0:01
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este jueves cumple 1.431 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.