Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | El reparto del Donbas tema clave del primer día de las conversaciones trilaterales sobre el plan de paz

El operador de la red ucraniana afirma que la situación energética ha empeorado "significativamente"

La situación energética de Ucrania se ha "deteriorado significativamente" el viernes tras los recientes ataques aéreos rusos, lo que desencadenó cortes de electricidad de emergencia en la mayoría de las regiones, según informó el operador de la red de Kiev.

En declaraciones a Reuters el viernes, Maxim Timchenko, director ejecutivo de la principal empresa privada de energía de Ucrania, afirmó que la situación estaba "cerca de una catástrofe humanitaria" y que cualquier futuro acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania debía incluir el cese de los ataques contra la infraestructura energética.