Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 23 de enero: Putin y Witkoff se reúnen durante más de tres horas, la delegación estadounidense viaja a Emiratos y continúa consultas

Concluye tras 3,5 horas la reunión entre Putin y Witkoff en el Kremlin

La reunión en el Kremlin entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Yared Kushner, ha concluido tras 3 horas y 40 minutos de negociaciones, según informó el Kremlin en su canal de Telegram.

Las agencias rusas añadieron que la delegación estadounidense ya ha abandonado el Kremlin y tomará un avión con destino a los Emiratos Árabes Unidos para continuar las consultas sobre el arreglo pacífico en Ucrania. El encuentro comenzó antes de la medianoche del jueves y concluyó pasadas las 3 de la mañana del viernes, en línea con los anteriores seis celebrados entre ambas partes en los últimos doce meses.

Este fue el primer encuentro desde el pasado 2 de diciembre entre Putin y los representantes estadounidenses, que llegaron a Moscú procedentes de Davos, donde este jueves se reunieron durante casi una hora los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y Ucrania, Volodímir Zelenski.

Putin se proponía abordar con sus interlocutores el plan de paz estadounidense y los cambios introducidos desde finales de diciembre y en los últimos días tanto en Florida como en el marco del Foro de Davos por Kiev y sus aliados europeos.

El actual proceso de paz se aceleró cuando EE.UU. presentó en noviembre pasado un plan que la prensa occidental considera que fue consensuado con Moscú y que posteriormente, al ser considerado excesivamente prorruso, fue modificado por Kiev y sus aliados europeos.

Los principales escollos siguen siendo la cuestión territorial y las garantías de seguridad para que Ucrania no vuelva a ser atacada por su vecino. Witkoff aseguró que tras las consultas con el Kremlin viajará a Emiratos Árabes Unidos para continuar las negociaciones a tres bandas con rusos y ucranianos sobre los aspectos técnicos de la implementación del futuro acuerdo de paz.