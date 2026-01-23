Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 23 de enero: Putin y Witkoff se reúnen durante más de tres horas, la delegación estadounidense viaja a Emiratos y continúa consultas
- Ante las duras críticas de Zelenski, Costa y Von der Leyen subrayan el apoyo de UE a Ucrania "desde el primer día"
La guerra en Ucrania ha cumplido este viernes 1.430 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas han sido las últimas novedades:
- Zelenski habría alcanzado con Trump un acuerdo sobre garantías de seguridad
- La delegación ucraniana se reunirá con rusos y estadounidenses este viernes en Emiratos Árabes Unidos
- El líder ucraniano carga contra Europa y le pide que tenga coraje para "actuar ahora"
Guerra Ucrania - Rusia en directo hoy 23 de enero
1:58
Concluye tras 3,5 horas la reunión entre Putin y Witkoff en el Kremlin
La reunión en el Kremlin entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Yared Kushner, ha concluido tras 3 horas y 40 minutos de negociaciones, según informó el Kremlin en su canal de Telegram.
Las agencias rusas añadieron que la delegación estadounidense ya ha abandonado el Kremlin y tomará un avión con destino a los Emiratos Árabes Unidos para continuar las consultas sobre el arreglo pacífico en Ucrania. El encuentro comenzó antes de la medianoche del jueves y concluyó pasadas las 3 de la mañana del viernes, en línea con los anteriores seis celebrados entre ambas partes en los últimos doce meses.
Este fue el primer encuentro desde el pasado 2 de diciembre entre Putin y los representantes estadounidenses, que llegaron a Moscú procedentes de Davos, donde este jueves se reunieron durante casi una hora los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y Ucrania, Volodímir Zelenski.
Putin se proponía abordar con sus interlocutores el plan de paz estadounidense y los cambios introducidos desde finales de diciembre y en los últimos días tanto en Florida como en el marco del Foro de Davos por Kiev y sus aliados europeos.
El actual proceso de paz se aceleró cuando EE.UU. presentó en noviembre pasado un plan que la prensa occidental considera que fue consensuado con Moscú y que posteriormente, al ser considerado excesivamente prorruso, fue modificado por Kiev y sus aliados europeos.
Los principales escollos siguen siendo la cuestión territorial y las garantías de seguridad para que Ucrania no vuelva a ser atacada por su vecino. Witkoff aseguró que tras las consultas con el Kremlin viajará a Emiratos Árabes Unidos para continuar las negociaciones a tres bandas con rusos y ucranianos sobre los aspectos técnicos de la implementación del futuro acuerdo de paz.
01:30
Von der Leyen y Costa responden a Zelenski que la UE apoya a Ucrania "desde el primer día"
Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, subrayaron este viernes que la UE ha apoyado a Ucrania y al pueblo ucraniano "desde el primer día" de la invasión rusa después de las duras críticas de Volodímir Zelenski a la inacción de Europa.
"Nosotros nos centramos en la cuestión principal que es apoyar a los ucranianos para conseguir una paz justa y duradera. Es lo que hemos hecho desde el primer día y seguiremos haciendo", afirmó el portugués en la rueda de prensa posterior a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno.
En la misma línea, la política alemana destacó que el bloque comunitario "ha apoyado la heroica lucha del pueblo ucraniano durante ya cuatro años" y "las acciones dicen más que las palabras". La jefa del Ejecutivo comunitario recordó también que la contribución económica del bloque con desembolsos desde el inicio de la guerra de "más de 193.000 millones" de euros, a los que se suma el último paquete de ayudas de 90.000 millones para los próximos dos años, pactado en la cumbre de diciembre del pasado año.
"Sabemos que nunca podremos igualar el sacrificio del pueblo ucraniano pero lo que sí podemos hacer es estar a su lado y las cifras hablan por sí mismas. El compromiso personal de todos nosotros también habla por sí mismo", sentenció. En un discurso pronunciado en el Foro Económico Mundial de Davos, Zelenski cargó duramente contra la inacción de Europa en un mundo lleno de desafíos, incluida la guerra rusa contra su país, al afirmar que "nada ha cambiado" en un año y asegurar que a veces se siente como en la película 'El día de la marmota'.
0:01
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este jueves cumple 1.430 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.