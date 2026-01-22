Resumen de la guerra Ucrania – Rusia del 22 de enero: La UE advierte de que los ataques rusos a subestaciones eléctricas ponen en riesgo la seguridad nuclear
- La Eurocámara da un primer paso para aprobar el préstamo de 90.000 millones a Ucrania
La guerra en Ucrania ha cumplido este jueves 1.429 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas han sido las últimas novedades:
- Al menos tres muertos en ataque ucraniano con drones contra puerto ruso del mar Negro
- Zelenski no viaja a Davos y gestiona desde Kiev la crisis energética por los ataques rusos
- Putin se reunirá con Steve Witkoff este jueves, según el Kremlin
- El presidente del Comité Militar de la OTAN reconoce diferencias, pero "les hacen mejores"
Detenida en Alemania una mujer con nacionalidad ucraniana por espionaje a favor de Rusia
La Fiscalía de Alemania ha anunciado este miércoles que las fuerzas de seguridad han detenido en la capital, Berlín, a una mujer con nacionalidad ucraniana por espionaje a favor de Rusia, en el marco de la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladímir Putin.
"En cumplimiento de una orden de arresto emitida por el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia el 30 de diciembre de 2025, la Fiscalía ha ordenado el arresto en Berlín de la ciudadana germano-ucraniana Ilona W", reza un comunicado, que apunta a que es "altamente sospechosa de haber trabajado para el servicio de Inteligencia de una potencia extranjera". Simultáneamente, los agentes de Policía Criminal han "registrado el domicilio de la sospechosa, así como el de otros dos sospechosos actualmente prófugos, en los distritos de Havelland (Brandeburgo), Ahrweiler (Renania-Palatinado) y Múnich.
Al menos tres muertos en ataque ucraniano con drones contra puerto ruso del mar Negro
Al menos tres personas han muerto este miércoles en un ataque ucraniano con drones contra una terminal portuaria en la región rusa de Krasnodar (mar Negro). Además de los muertos, el ataque en la localidad de Volna ha causado heridas de diversa gravedad a otros ocho operarios, que han sido hospitalizados, según ha explicado en Telegram Beniamin Kondrátiev, gobernador de Krasnodar.
A consecuencia del bombardeo, cuatro depósitos de productos petrolíferos han ardido en llamas en las terminales del puerto de Taman. Cerca de un centenar de personas participan en las labores de extinción del fuego, ha informado el Ministerio para Situaciones de Emergencia. Ucrania centra sus ataques desde hace meses en la infraestructura energética rusa, especialmente las refinerías de las regiones del sur del país, con lo que ha diezmado su potencial de producción y suministro con destino a la maquinaria del Ejército ruso.
Moscú se ha ensañado en las últimas semanas bombardeando incesantemente la infraestructura civil del país vecino, dejando sin luz y calefacción a millones de ucranianos cuando las temperaturas oscilan entre los 10 y 20 grados bajo cero.
La Eurocámara da un primer paso para aprobar el préstamo de 90.000 millones a Ucrania
El Parlamento Europeo ha dado este miércoles su visto bueno para que los países de la Unión Europea puedan poner en marcha un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania sin la participación de Hungría, Eslovaquia y República Checa, un primer paso necesario para aprobar la propuesta.
El consentimiento de la Eurocámara -que ha avalado la medida con 499 votos a favor, 135 en contra y 24 abstenciones- era necesario para que el crédito pueda llevarse a cabo a través de una "cooperación reforzada", que permite sacar adelante ciertas iniciativas aunque no cuenten con el apoyo de todos los Veintisiete.
Hungría, Eslovaquia y República Checa rechazaron en diciembre pasado participar el préstamo de 90.000 millones de euros para 2026 y 2027 acordado por los líderes de la UE, que finalmente se financiará con la emisión de deuda común respaldada por los márgenes del presupuesto comunitario tras constatarse que no había acuerdo para financiarlo con los activos rusos inmovilizados.
El Parlamento Europeo ha aprobado además esta semana tramitar por procedimiento de urgencia las propuestas legislativas necesarias para ponerlo en marcha con el fin de agilizar la llegada de los fondos a Kiev.
La UE advierte de que los ataques rusos a subestaciones eléctricas ponen en riesgo la seguridad nuclear
La Unión Europea ha advertido este miércoles de que los ataques por parte de Rusia a subestaciones eléctricas ucranianas ponen en riesgo la seguridad nuclear y desafían las reiteradas advertencias del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA).
"Rusia está creando riesgos de apagón en instalaciones nucleares, incluidas Chernóbil y otras centrales nucleares", ha expresado en un comunicado difundido en redes sociales la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, quien ha tildado los ataques de "imprudentes". Asimismo, ha indicado que las acciones de Moscú "ponen de relieve" su "desprecio" por "el sufrimiento de la población civil, el medio ambiente y los esfuerzos de paz". "Seguiremos apoyando a Ucrania y frenando la capacidad de Rusia de poner en riesgo la vida de millones de personas, incluyendo el riesgo de accidente nuclear", ha zanjado.
El Ministerio de Energía de Ucrania informó el martes de que el suministro eléctrico de la central nuclear de Chernóbil se había restablecido tras una serie de ataques rusos nocturnos que le hicieron perder el contacto con varias líneas de abastecimiento. El OIEA había informado previamente de que "varias subestaciones eléctricas ucranianas" se vieron afectadas por los ataques rusos en el marco de los combates en la zona y que la central perdió "toda la energía externa".
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este jueves cumple 1.429 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.