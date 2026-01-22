Resumen de la guerra Ucrania – Rusia del 22 de enero: La UE advierte de que los ataques rusos a subestaciones eléctricas ponen en riesgo la seguridad nuclear

1:24

Detenida en Alemania una mujer con nacionalidad ucraniana por espionaje a favor de Rusia

La Fiscalía de Alemania ha anunciado este miércoles que las fuerzas de seguridad han detenido en la capital, Berlín, a una mujer con nacionalidad ucraniana por espionaje a favor de Rusia, en el marco de la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladímir Putin.

"En cumplimiento de una orden de arresto emitida por el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia el 30 de diciembre de 2025, la Fiscalía ha ordenado el arresto en Berlín de la ciudadana germano-ucraniana Ilona W", reza un comunicado, que apunta a que es "altamente sospechosa de haber trabajado para el servicio de Inteligencia de una potencia extranjera". Simultáneamente, los agentes de Policía Criminal han "registrado el domicilio de la sospechosa, así como el de otros dos sospechosos actualmente prófugos, en los distritos de Havelland (Brandeburgo), Ahrweiler (Renania-Palatinado) y Múnich.