Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Ucrania afirma que "más de un millón" de habitantes de Kiev se han quedado sin electricidad

0:50

Los enviados de Trump y Putin declaran haber tenido una reunión "muy positiva" y "constructiva" sobre Ucrania

Los enviados del presidente estadounidense Donald Trump y del presidente ruso Vladímir Putin han declarado este martes que su reunión en Davos sobre un posible futuro acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania había sido "muy positiva" y "constructiva".

Estados Unidos ha mantenido conversaciones con Rusia, y por separado con Kiev y líderes europeos, para poner fin a la guerra en Ucrania, pero aún no se ha alcanzado ningún acuerdo a pesar de las reiteradas promesas de Trump de cerrarlo.