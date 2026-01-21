Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Ucrania afirma que "más de un millón" de habitantes de Kiev se han quedado sin electricidad
- Los enviados de Trump y Putin declaran haber tenido una reunión "muy positiva" y "constructiva" sobre Ucrania
La guerra en Ucrania cumple este miércoles 1.428 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Chernóbil vuelve a estar conectada a la red eléctrica de Ucrania y los niveles de radiación son normales, según Kiev
- El alto comisionado de la ONU denuncia los ataques "a gran escala" rusos contra infraestructuras de Ucrania
- Zelenski afirma "estar preocupado" por la pérdida de atención internacional por las "veleidades" de Trump
Los enviados de Trump y Putin declaran haber tenido una reunión "muy positiva" y "constructiva" sobre Ucrania
Los enviados del presidente estadounidense Donald Trump y del presidente ruso Vladímir Putin han declarado este martes que su reunión en Davos sobre un posible futuro acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania había sido "muy positiva" y "constructiva".
Estados Unidos ha mantenido conversaciones con Rusia, y por separado con Kiev y líderes europeos, para poner fin a la guerra en Ucrania, pero aún no se ha alcanzado ningún acuerdo a pesar de las reiteradas promesas de Trump de cerrarlo.
Ucrania afirma que "más de un millón" de habitantes de Kiev se han quedado sin electricidad
"Más de un millón" de habitantes de Kiev se han quedado sin electricidad el martes por la noche tras nuevos ataques nocturnos rusos, según ha lamentado el presidente Volodímir Zelenski, mientras que un enviado ruso ha asegurado que había mantenido conversaciones "constructivas" en Suiza con los estadounidenses sobre el conflicto en Ucrania.
Drones rusos también han matado a tres personas y han herido a otras dos en Zaporiyia, en el sur de Ucrania, según el Ministerio del Interior ucraniano. En Davos, un exclusivo centro turístico suizo, "las reuniones se desarrollan de forma constructiva y cada vez más personas son conscientes de la validez de la postura rusa", ha declarado el enviado ruso Kirill Dmitriev en el marco del Foro Económico Mundial, tras debatir sobre Ucrania con, entre otros, los estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Donald Trump.
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este miércoles cumple 1.428 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.