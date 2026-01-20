Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Zelenski afirma que la defensa aérea introducirá un nuevo enfoque, centrándose en grupos móviles
- Un ataque ruso mata a una mujer y daña 30 viviendas en Járkov, según un funcionario
La guerra en Ucrania cumple este martes 1.427 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Como parte de la reestructuración de la Fuerza Aérea, Zelenski ha nombrado a un nuevo comandante para supervisar la transformación de la defensa aérea
- La petrolera húngara MOL comprará las acciones rusas de la serbia NIS
- Rusia ingresó un 23,8% menos por exportaciones de petróleo y gas en 2025
Zelenski advierte que Rusia prepara nuevo ataque a gran escala y pide estar alerta
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha advertido en su alocución nocturna este lunes de que Rusia ha preparado un nuevo ataque a gran escala y pidió a los ucranianos estar atentos y reaccionar a todas las alertas aéreas.
"En los próximos días tenemos que estar extremadamente vigilantes, Rusia ha preparado un ataque a gran escala y está esperando el momento adecuado para llevarlo a cabo", ha dicho Zelenski, según la agencia Ukrinform. "Por favor, atended todas las alertas aéreas, cada región debe estar lista para reaccionar lo más rápido posible y apoyar a la población", ha agregado.
Zelenski ha señalado que ha recibido los informes sobre los planes rusos de los servicios secretos que han advertido sobre posibles actos de sabotaje así como de ataques a personalidades ucranianas. Además, ha agregado haber aprobado operaciones para fortalecer la defensa.
