Zelenski advierte que Rusia prepara nuevo ataque a gran escala y pide estar alerta

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha advertido en su alocución nocturna este lunes de que Rusia ha preparado un nuevo ataque a gran escala y pidió a los ucranianos estar atentos y reaccionar a todas las alertas aéreas.

"En los próximos días tenemos que estar extremadamente vigilantes, Rusia ha preparado un ataque a gran escala y está esperando el momento adecuado para llevarlo a cabo", ha dicho Zelenski, según la agencia Ukrinform. "Por favor, atended todas las alertas aéreas, cada región debe estar lista para reaccionar lo más rápido posible y apoyar a la población", ha agregado.

Zelenski ha señalado que ha recibido los informes sobre los planes rusos de los servicios secretos que han advertido sobre posibles actos de sabotaje así como de ataques a personalidades ucranianas. Además, ha agregado haber aprobado operaciones para fortalecer la defensa.