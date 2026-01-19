Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: El principal negociador ucraniano afirma que las conversaciones con EE.UU. continuarán en Davos

1:23

El principal comandante de Ucrania afirma que Rusia planea un gran aumento en la producción de drones

El principal comandante militar de Ucrania ha afirmado que Rusia no muestra interés en las conversaciones que conduzcan a un acuerdo de paz y, en cambio, está impulsando la producción de armas, incluyendo un objetivo de 1.000 drones al día.

"Por el contrario, observamos un aumento en la intensidad de las acciones militares, un incremento en el número de grupos enemigos ofensivos y un incremento en la producción de armas de ataque, misiles y drones", ha declarado Oleksandr Syrskyi al medio de comunicación digital lb.ua en una entrevista publicada el domingo.

Actualmente, el enemigo produce diariamente 404 'Shaheds' (drones de diseño iraní) de diferentes tipos. Y planea aumentar esa cantidad hasta 1.000 drones al día. El ejército ucraniano, ha afirmado, debe hacer todo lo posible para frustrar estos planes e infligir pérdidas para que el enemigo renuncie a los suyos, así como para crear las condiciones necesarias para dialogar. Nadie va a negociar con una parte débil.

Syrskyi también ha elogiado las tácticas de "ataque profundo" del ejército ucraniano, que ha descrito como "nuestro punto fuerte", lo que se tradujo en 719 objetivos impactados y 15.000 millones de dólares en daños, principalmente a la industria petrolera rusa. Ucrania ha desarrollado rápidamente su capacidad de producción de drones desde que Rusia lanzó la invasión de su vecino más pequeño en febrero de 2022 y espera obtener más avances.