Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: El principal negociador ucraniano afirma que las conversaciones con EE.UU. continuarán en Davos
- El Foro Económico de Davos podría ser el escenario de la firma de acuerdos de seguridad y recuperación
La guerra en Ucrania cumple este lunes 1.426 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Al menos 200.000 hogares sin electricidad en territorio ocupado por Rusia
- Setenta evacuados en el Cáucaso norte tras la caída de un dron ucraniano sobre un edificio
- Rusia afirma haber tomado dos localidades ucranianas en Donetsk y Zaporiyia
- Moscú y Kiev acuerdan un "alto el fuego local" para acometer reparaciones en la central nuclear de Zaporiyia
-
1:23
El principal comandante de Ucrania afirma que Rusia planea un gran aumento en la producción de drones
El principal comandante militar de Ucrania ha afirmado que Rusia no muestra interés en las conversaciones que conduzcan a un acuerdo de paz y, en cambio, está impulsando la producción de armas, incluyendo un objetivo de 1.000 drones al día.
"Por el contrario, observamos un aumento en la intensidad de las acciones militares, un incremento en el número de grupos enemigos ofensivos y un incremento en la producción de armas de ataque, misiles y drones", ha declarado Oleksandr Syrskyi al medio de comunicación digital lb.ua en una entrevista publicada el domingo.
Actualmente, el enemigo produce diariamente 404 'Shaheds' (drones de diseño iraní) de diferentes tipos. Y planea aumentar esa cantidad hasta 1.000 drones al día. El ejército ucraniano, ha afirmado, debe hacer todo lo posible para frustrar estos planes e infligir pérdidas para que el enemigo renuncie a los suyos, así como para crear las condiciones necesarias para dialogar. Nadie va a negociar con una parte débil.
Syrskyi también ha elogiado las tácticas de "ataque profundo" del ejército ucraniano, que ha descrito como "nuestro punto fuerte", lo que se tradujo en 719 objetivos impactados y 15.000 millones de dólares en daños, principalmente a la industria petrolera rusa. Ucrania ha desarrollado rápidamente su capacidad de producción de drones desde que Rusia lanzó la invasión de su vecino más pequeño en febrero de 2022 y espera obtener más avances.
-
00:21
El principal negociador ucraniano dice que las conversaciones con EE.UU. continuarán en Davos
El principal negociador de Ucrania, Orustem Umerov, ha declarado el domingo que las conversaciones con funcionarios estadounidenses sobre la resolución de la guerra con Rusia, que dura casi cuatro años, continuarán en la inauguración del Foro Económico Mundial esta semana en el balneario suizo de Davos. Umerov, en una carta a Telegram, ha indicado que los dos días de conversaciones en Florida con un equipo estadounidense, que incluye al enviado Steve Witkoff y a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, se centraron en las garantías de seguridad y un plan de recuperación posbélica para Ucrania.
-
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este lunes cumple 1.426 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.