Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Dificultades energéticas en las regiones de Kiev, Járkov y Zaporiyia tras los últimos ataques rusos

00:02

"China y Rusia deben de estar disfrutando", afirma Kaja Kallas, Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.





"Son ellos quienes se benefician de las divisiones entre los Aliados. Si la seguridad de Groenlandia está en riesgo, podemos abordarlo dentro de la OTAN. Los aranceles corren el riesgo de empobrecer a Europa y a Estados Unidos y socavar nuestra prosperidad compartida. Tampoco podemos permitir que nuestra disputa nos distraiga de nuestra tarea principal: ayudar a poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania."