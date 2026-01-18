Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Dificultades energéticas en las regiones de Kiev, Járkov y Zaporiyia tras los últimos ataques rusos
- El Foro Económico de Davos podría ser el escenario de la firma de acuerdos de seguridad y recuperación
La guerra en Ucrania cumple este domingo 1.425 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Rusia afirma haber tomado dos localidades ucranianas en Donetsk y Zaporiyia
- Moscú y Kiev acuerdan un "alto el fuego local" para acometer reparaciones en la central nuclear de Zaporiyia
- El suministro energético en Kiev y alrededores sigue siendo crítico tras los ataques rusos
- Rusia derriba 99 drones ucranianos sobre cinco regiones y los mares Negro y Azov
-
00:02
"China y Rusia deben de estar disfrutando", afirma Kaja Kallas, Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
"Son ellos quienes se benefician de las divisiones entre los Aliados. Si la seguridad de Groenlandia está en riesgo, podemos abordarlo dentro de la OTAN. Los aranceles corren el riesgo de empobrecer a Europa y a Estados Unidos y socavar nuestra prosperidad compartida. Tampoco podemos permitir que nuestra disputa nos distraiga de nuestra tarea principal: ayudar a poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania."
-
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este domingo cumple 1425 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.