Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Una delegación ucraniana viaja a EE.UU. para negociar garantías de seguridad y recuperación

00:02

Delegación ucraniana viaja a EE. UU. para negociar garantías de seguridad y recuperación

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció que una delegación de su país se dirige a Estados Unidos para mantener conversaciones sobre garantías de seguridad y un paquete de recuperación tras la guerra. Zelenski expresó su esperanza de que los documentos puedan firmarse la próxima semana durante el Foro Económico Mundial de Davos.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró recientemente que podría reunirse con Zelenski en Davos, un encuentro que el líder ucraniano ha solicitado públicamente. Según Zelenski, Ucrania ya ha completado su parte en los documentos que definen un “paquete de prosperidad” para financiar la reconstrucción, estimada en 800.000 millones de dólares, y en las garantías de seguridad para evitar futuros ataques rusos.

La embajadora de Ucrania en EE. UU., Olha Stefanishyna, confirmó que las conversaciones bilaterales tendrán lugar en Miami y que podrían culminar con la firma de los acuerdos en Davos. La delegación incluirá a altos cargos como Kyrylo Budanov, Rustem Umerov y Davyd Arakhamia.

Washington ha instado a Kiev a aceptar un marco de paz que luego se presentaría a Moscú, mientras que Ucrania y sus aliados europeos buscan asegurar que Rusia no vuelva a atacar. Zelenski rechazó los “ultimátums” como modelo válido en las relaciones democráticas y acusó a Rusia de obstaculizar los esfuerzos de paz, citando los recientes ataques contra el sistema energético ucraniano como prueba de sus verdaderas intenciones.

Finalmente, Zelenski reclamó más munición para la defensa aérea, advirtiendo que varios sistemas se habían quedado sin misiles hasta la llegada de un nuevo paquete de ayuda. “Tenemos que luchar por estos paquetes con sangre, con vidas humanas”, afirmó.