Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Rusia derriba 106 drones ucranianos de largo alcance sobre diez regiones rusas
- Margarita Robles reconoció este jueves su escepticismo ante la posibilidad de enviar tropas españolas a Ucrania
La guerra en Ucrania cumple este viernes 1.423 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- La OSCE exige un papel activo tras un eventual alto el fuego en Ucrania
- Putin reaparece tras dos semanas de ausencia, pero evita criticar a Trump
- Ucranianos ven al nuevo ministro de Defensa como una oportunidad para reformar las Fuerzas Armadas
-
7:26
Rusia derriba 106 drones ucranianos de largo alcance sobre diez regiones rusas
Las defensas antiaéreas rusas neutralizaron durante la pasada noche 106 drones ucranianos en diez regiones rusas, principalmente en las fronterizas Bélgorod y Riazán, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.
"Durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y aniquilaron 106 drones ucranianos de ala fija", indicó el mando castrense ruso en una nota publicada en Telegram.
El mayor número de ataques tuvo lugar en las regiones fronterizas de Bélgorod (44) y Briansk (22).También fueron atacadas las regiones de Rostov (11) y Voronezh (11), y la región fronteriza de Kursk (7).
Además, fueron derribados drones en las regiones de Tula, Volgogrado, la anexionada península ucraniana de Crimea, Oriol y Lípetsk.
Aunque la intensidad de los ataques ucranianos se incrementó respecto a los últimos días, que no llegaban al medio centenar de drones diarios, no se reportaron daños ni víctimas.
-
07:00
Buenos días, iniciamos aquí el relato, minuto a minuto, de toda la actualidad relacionada con la guerra en Ucrania, cuando se cumplen 1.423 días desde el inicio de la invasión de Rusia.
-
7:40
Reino Unido anuncia otros 20 millones de libras para Ucrania
El Reino Unido ha anunciado una nueva ayuda para energía de 20 millones de libras para Ucrania, después de que Zelenski decretara ayer el estado de emergencia por los ataques rusos contra infraestructuras energéticas ucranianas.
-
7:44
Rusia niega tener planes agresivos respecto a Groenlandia
"Rusia no tiene planes agresivos en contra de sus vecinos en el Ártico, no les amenaza con acciones militares, no les chantajea y no pretende ocupar sus territorios", ha afirmado, en declaraciones a la agencia rusa TASS, el embajador ruso en Dinamarca, Vladímir Barbin.
Barbin ha citado las recientes declaraciones del ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, que negó que Rusia o China amenacen a Groenlandia. "Sin embargo los países de la OTAN, incluyendo a Dinamarca, utilizan ampliamente el fetiche de la amenaza rusa o china para militarizar el Ártico", ha añadido.
El embajador ha estimado que al "implicar a la OTAN en el Ártico, incluyendo Groenlandia, Dinamarca promueve una confrontación que siempre conduce no al fortalecimiento, sino al deterioro de la seguridad y el incremento de las tensiones militares en la región". (Efe)