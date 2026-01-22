Zelenski asegura que los documentos sobre la paz de Ucrania están "casi listos" y anuncia una reunión con Rusia y EE.UU.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha llegado a Davos un día después de lo previsto, pero no ha escatimado en declaraciones sobre Rusia, Groenlandia o el papel de Europa, ese "caleidoscopio fragmentado", como la ha definido, frente a Donald Trump. Sobre las negociaciones abiertas o con mediación estadounidense para terminar con la invasión liderada por el Kremlin, el mandatario ha dicho tras su reunión con su homólogo estadounidense, que los documentos que se están elaborando con Washington están "casi listos".

Tras un encuentro que "no fue fácil", Zelenski ha apuntado a que los equipos ucranianos y estadounidenses se reúnen casi a diario, pero que el proceso negociador "no es sencillo". La novedad que ha adelantado el mandatario ucraniano es que este viernes y sábado, delegaciones de Ucrania, Rusia y EE.UU. se reunirán por primera vez en Abu Dhabi para desatascar el diálogo.

Asimismo, ha explicado que ambas delegaciones han abordado cuestiones como las "garantías de seguridad" que Kiev le exige a Washington como condición para blindar cualquier acuerdo con Rusia o el paquete económico que iría adscrito al pacto. "Sin el documento sobre las garantías de seguridad no vamos a conseguir detener la guerra", aseguraba el ucraniano.

Zelenski critica a Europa: ese "caleidoscopio fragmentado" Respecto del papel de Europa, el ucraniano ha criticado su inacción "en un mundo lleno de desafíos", incluida la guerra contra su país, afirmando que "nada ha cambiado" en un año. "Me siento como en la película 'El Día de la Marmota'", ha ironizado durante un apasionado discurso. Asimismo, ha arremetido contra las principales naciones del continente, al que ha definido como ese "caleidoscopio fragmentado de potencias pequeñas y medianas", en cuestiones como el conflicto abierto sobre Groenlandia. "En lugar de liderar la defensa de la libertad en todo el mundo, especialmente cuando Estados Unidos se centra en otras cuestiones, Europa parece perdida intentando convencer al presidente estadounidense de que cambie", ha criticado Zelenski. Durante su intervención en el Foro Económico Mundial, el ucraniano también ha recordado lo sucedido en Venezuela con la captura de su presidente, Nicolás Maduro, en una operación dirigida por el presidente de EE.UU. "El presidente Trump lideró una operación en Venezuela y Maduro fue detenido. Hay distintas opiniones sobre esto, pero el hecho es que Maduro está siendo juzgado en Nueva York. Por desgracia, Putin no está siendo juzgado en ningún sitio", ha señalado. Al término de su intervención, el mandatario ha apuntado ante los periodistas, que el viernes y el sábado empezarán las negociaciones con oficiales del Ejército de Kiev para avanzar en las distintas fases del plan de paz. "Hay muchas mesas de negociación, más y más reuniones, pero no puede haber solo palabras. Si no, la gente no se va a tomar nada de esto en serio", ha ironizado. "En Davos hay muchos temas, hay una serie de líderes, múltiples puntos de vista para entender los problemas que hay, pero lo que está pasando (guerra en Ucrania) ya está durando más que la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, hay que detener a Putin". Putin amenaza con continuar la guerra en 2026 si los aliados europeos de Ucrania boicotean las negociaciones de paz RTVE.es/Agencias Respecto de las reuniones previstas para las próximas horas, Zelenski ha dicho que su equipo negociador se reunirá con delegaciones de Estados Unidos y Rusia en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para avanzar en el camino hacia un fin negociado de la guerra. "Espero que los Emiratos lo sepan. A veces tenemos estas sorpresas del lado estadounidense", abundó el presidente, dando a entender que esta inesperada iniciativa diplomática estaba liderada por Washington. "Es mejor tener reuniones que no tener ningún tipo de diálogo", continuó Zelenski, al tiempo que recordó que su país, pese a los esfuerzos diplomáticos, sigue bajo bombardeos diarios de parte de Rusia contra civiles e infraestructuras energéticas. Esos ataques han obligado a miles de personas en Ucrania a afrontar sin calefacción las temperaturas bajo cero de este invierno, el más duro en casi cuatro años de guerra. Personas cerca del lugar de un ataque ruso contra una terminal postal en Járkov, noreste de Ucrania. EFE/EPA/SERGEY KOZLOV