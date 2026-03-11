Madrid acoge este 11M los actos centrales de homenaje en el Día Europeo en recuerdo de las Víctimas del Terrorismo

Madrid acoge este miércoles 11 de marzo los actos centrales de homenaje a las víctimas del terrorismo, en el Día Europeo en Recuerdo a las Víctimas del Terrorismo, en el que están previstos numerosos actos por las víctimas del mayor atentado terrorista en territorio europeo, que en 2004 dejó 193 víctimas mortales y casi 1.900 heridos, del que se cumplen 22 años.

El primer acto solemne en recuerdo de las víctimas de los atentados del 11M se ha celebrado junto a la placa dedicada a las víctimas del atentado en la fachada de la Real Casa de Correos y ha estado presidido por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con la participación del delegado del Gobierno, Francisco Martín, y los portavoces de las formaciones parlamentarias con representación en la Asamblea y el Ayuntamiento.

Los sindicatos madrileños CC.OO. y UGT también participarán en otro acto a las víctimas de los atentados del 11M previsto a partir de las 10:30 horas con la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo. Aquí también asistirán el delegado del Gobierno, Francisco Martín y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; junto a la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto; y el grupo de Más Madrid con la portavoz en el Ayuntamiento, Rita Maestre; y la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot.