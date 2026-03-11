Madrid acoge este 11M los actos centrales de homenaje en el Día Europeo en recuerdo de las Víctimas del Terrorismo
- Madrid se convierte este miércoles en el centro de los homenajes a las víctimas del terrorismo
- La fachada de la Real Casa de Correos y Atocha son dos de los escenarios centrales
Madrid acoge este miércoles 11 de marzo los actos centrales de homenaje a las víctimas del terrorismo, en el Día Europeo en Recuerdo a las Víctimas del Terrorismo, en el que están previstos numerosos actos por las víctimas del mayor atentado terrorista en territorio europeo, que en 2004 dejó 193 víctimas mortales y casi 1.900 heridos, del que se cumplen 22 años.
El primer acto solemne en recuerdo de las víctimas de los atentados del 11M se ha celebrado junto a la placa dedicada a las víctimas del atentado en la fachada de la Real Casa de Correos y ha estado presidido por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con la participación del delegado del Gobierno, Francisco Martín, y los portavoces de las formaciones parlamentarias con representación en la Asamblea y el Ayuntamiento.
Los sindicatos madrileños CC.OO. y UGT también participarán en otro acto a las víctimas de los atentados del 11M previsto a partir de las 10:30 horas con la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo. Aquí también asistirán el delegado del Gobierno, Francisco Martín y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; junto a la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto; y el grupo de Más Madrid con la portavoz en el Ayuntamiento, Rita Maestre; y la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot.
"Su memoria permanece viva"
Los reyes, Felipe y Letizia, a través de un mensaje de la Casa Real ha recordado a las víctimas del terrorismo en un mensaje publicado en redes sociales, en el que asegura que "su memoria permanece viva y su dignidad nos une como sociedad en la defensa de la libertad, la justicia y la convivencia". Y expresan su "respeto, cariño y apoyo a sus familias" en esta fecha señalada.
También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado a las 193 víctimas que "nos fueron arrebatadas hace 22 años, en el peor atentado terrorista de la historia de España, no hay mejor manera de recordarlas combatiendo el odio" al inicio del acto de inauguración este miércoles en Madrid de la primera cumbre internacional contra el odio y el acoso digital.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha homenajeado a las víctimas del terrorismo con un mensaje en la red social Bluesky recordando cómo fue el 11 de marzo y poniendo en valor la actitud de la ciudadanía: "El 11M sentimos el miedo y el silencio. También la rabia al conocer las mentiras del gobierno de Aznar y, sobre todo, sentimos orgullo de una ciudadanía que demostraba una vez más estar a la altura. Recordar a las víctimas y señalar a los responsables es hacer justicia".
(EN AMPLIACIÓN)