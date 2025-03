El concierto por las víctimas del terrorismo recuerda el 11M: "Solo cuando escuchamos, construimos una melodía"

Sus Majestades los Reyes Don Felipe y Doña Letizia han acudido a la 23ª edición del Concierto In Memoriam Víctimas del Terrorismo, que se ha celebrado este jueves en el Auditorio Nacional de Música, como cada año. Este evento ha coincidido con el veintiún aniversario de los atentados del 11M.

La Orquesta y Coro RTVE, bajo la dirección de su titular, Christoph König, ha interpretado la "Sinfonía Nº 1, Sinfonía Marina" de Ralph Vaughan Williams, bajo el poema Hojas de Hierba del poeta estadounidense Walt Whitman. Esta sinfonía está formada por cuatro movimientos: "A Song for All Seas, All Ships", "En la playa por la noche, solo. Largo sostenuto", "Scherzo: Las olas. Allegro brillante" y "Los exploradores. Grave e molto adagio - Allegro animato"

La Orquesta y Coro de RTVE interpretando la "Sinfonía nº.1" de Vaughan Williams en el Auditorio Nacional de Música. RTVE.es

König ha comentado en momentos previos al acto que "la poesía no solo habla de la naturaleza, sino también de la esperanza y el futuro. El final de esta sinfonía es sublime". En el apartado de canto, han actuado la soprano Leonor Bonilla y el barítono Damián del Castillo.

El concierto está organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo y patrocinado por la Orquesta y Coro RTVE, los Ministerios de Cultura y del Interior, el INAEM, la Fundación Montemadrid, el Auditorio Nacional de Música y el Ayuntamiento de Madrid.

Ha sido emitido en directo por La 2, Radio Clásica y RTVE Play, con los comentarios de Eva Sandoval, desde el Auditorio Nacional de Música de Madrid desde las 19:30h.

"El terrorismo está envuelto en un fanatismo religioso" Ante la llegada de los reyes, La Orquesta y Coro de RTVE ha interpretado el himno de España. A continuación, el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Juan Francisco Benito, ha dedicado unas palabras antes los reyes y el resto del público. "El terrorismo es una parte importante de nuestra historia reciente, escrita sobre más de seis décadas de terror y chantaje a nuestra democracia. Los diferentes verdugos que han tratado de coaccionar nuestra convivencia han segado durante ese tiempo más de 1.450 vidas de compatriotas nuestros o de nacionales de otros países en territorio español. Y a ellos se unen más de 5.000 heridos, y miles de amenazados, desplazados, y un sinfín de familias rotas". ““ "Sólo cuando todos escuchamos y dialogamos, sin imposiciones ni disonancias, conseguimos construir una melodía que nos representa a todos", ha señalado. Por desgracia, no se trata de un capítulo cerrado, porque no podemos olvidar que el terrorismo sigue golpeándonos, y aunque lo haga de forma más esporádica, resulta igual de doloroso, ilógico e inexplicable. Ahora se nos presenta envuelto en un fanatismo religioso que no conoce fronteras", ha indicado. Tras estas palabras, ha pedido un minuto de silencio en honor a todas las víctimas del terrorismo, el cual ha finalizado con un gran aplauso por parte de los presentes.