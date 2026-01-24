EE.UU. asegura que los negociadores rusos y ucranianos en Abu Dabi parecían "amigos" y volverán a reunirse

Las primeras impresiones que llegan de funcionarios estadounidenses, tras la primera ronda de negociaciones trilaterales con Ucrania, Rusia y Estados Unidos como protagonistas trae este titular: Parecían "casi amigos", declararon los estadounidenses en referencia a los miembros de la delegación rusa y de la ucraniana presentes en la reunión que concluyó este sábado en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

"Vimos una verdadera disposición por parte de cada miembro de su delegación con sus homólogos. Fue un momento en el que todos parecían casi amigos y, en cierto modo, estas personas se conocen. Ha habido mucha masacre, muchas muertes, pero vimos mucho respeto en la sala entre las partes porque realmente buscaban encontrar soluciones", informó a medios un funcionario estadounidense.

Encontrar soluciones para terminar una guerra que ha ocasionado miles de muertos, una profunda crisis humanitaria y la destrucción de viviendas e infraestructuras según recogen informes de Naciones Unidas que mencionan la dificultad para conocer el número de víctimas que ha causado el conflicto armado que se inició tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

"El próximo domingo, si Dios quiere, habrá otra reunión donde impulsaremos este acuerdo hacia su conclusión final", adelantó el mismo funcionario gubernamental añadiendo que durante las negociaciones daba "la sensación" de que los dos países estaban sentados en el "mismo lado de la mesa", con el fin de comprender los problemas de cada uno para encontrar una "solución de compromiso que permitiera a ambas partes obtener mucho más de lo que daban".

EE. UU., que actuó de mediador en esta negociación de dos días, casi no tuvo que "presionar" a los representantes de Ucrania y Rusia para tratar los principales temas que estaban sobre la mesa.