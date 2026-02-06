Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Zelenski anuncia otra reunión con Moscú y Washington que "probablemente" será en EE.UU.

1:01

Ucrania y Rusia intercambian prisioneros de guerra



Prisionero de guerra liberado, capturado durante la defensa de Mariúpol en 2022, a su llegada tras un intercambio de prisioneros en la región de Cherníhiv, en un lugar no revelado, el 5 de febrero de 2026, en plena invasión rusa de Ucrania. Ucrania y Rusia realizaron su primer intercambio de prisioneros en meses, liberando cada una al menos a 157 personas, según informaron ambos países el 5 de febrero de 2026, en el marco de conversaciones mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi destinadas a poner fin a la guerra. Ambas partes han llevado a cabo en el pasado varias rondas de intercambios de prisioneros —una de las pocas áreas de cooperación directa entre Ucrania y Rusia durante los cuatro años de guerra—, pero el mes pasado Kiev acusó a Moscú de detener los intercambios. (Foto de Roman PILIPEY / AFP)

Personas sostienen fotos de sus familiares desaparecidos mientras soldados ucranianos regresan del cautiverio durante un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania en la región de Cherníhiv, Ucrania, el jueves 5 de febrero de 2026. (Foto AP/Sergei Grits)

Una mujer sostiene fotos de sus familiares desaparecidos mientras soldados ucranianos regresan del cautiverio durante un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania en la región de Cherníhiv, Ucrania, el jueves 5 de febrero de 2026. (Foto: AP/Sergei Grits)