Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Zelenski anuncia otra reunión con Moscú y Washington que "probablemente" será en EE.UU.
- La cita trilateral en Abu Dabi acuerda un intercambio de 314 prisioneros entre Rusia y Ucrania
La guerra en Ucrania cumple este viernes 1.444 días desde el inicio de la invasión de Rusia.
Estos son los principales acontecimientos:
- El principal negociador de Ucrania dice que las conversaciones en de la primera jornada en Abu Dabi han resultado "productivas"
- EE.UU. y Moscú han acordado el jueves restablecer el diálogo militar de alto nivel entre ambos países
- Moscú vuelve a insistir en que Ucrania debe ceder a sus exigencias
- El ejército ruso ataca la infraestructura energética de Ucrania durante la segunda jornada de negociaciones
- Rusia derriba 95 drones ucranianos de ala fija sobre cinco regiones rusas y el mar de Azov
En directo, última hora de la guerra entre Ucrania y Rusia
1:01
Ucrania y Rusia intercambian prisioneros de guerra
Prisionero de guerra liberado, capturado durante la defensa de Mariúpol en 2022, a su llegada tras un intercambio de prisioneros en la región de Cherníhiv, en un lugar no revelado, el 5 de febrero de 2026, en plena invasión rusa de Ucrania. Ucrania y Rusia realizaron su primer intercambio de prisioneros en meses, liberando cada una al menos a 157 personas, según informaron ambos países el 5 de febrero de 2026, en el marco de conversaciones mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi destinadas a poner fin a la guerra. Ambas partes han llevado a cabo en el pasado varias rondas de intercambios de prisioneros —una de las pocas áreas de cooperación directa entre Ucrania y Rusia durante los cuatro años de guerra—, pero el mes pasado Kiev acusó a Moscú de detener los intercambios. (Foto de Roman PILIPEY / AFP)
Personas sostienen fotos de sus familiares desaparecidos mientras soldados ucranianos regresan del cautiverio durante un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania en la región de Cherníhiv, Ucrania, el jueves 5 de febrero de 2026. (Foto AP/Sergei Grits)
Una mujer sostiene fotos de sus familiares desaparecidos mientras soldados ucranianos regresan del cautiverio durante un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania en la región de Cherníhiv, Ucrania, el jueves 5 de febrero de 2026. (Foto: AP/Sergei Grits)
0:29
De las conversaciones de paz va a depender si hay o no nuevas sanciones a Rusia
El secretario del Tesoro de EE.¿UU., Scott Bessent, dijo el jueves que nuevas sanciones estadounidenses contra Rusia dependerán de las conversaciones destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania, que ya dura casi cuatro años. Bessent, quien participó en conversaciones con funcionarios rusos y con el enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, así como con el yerno de Trump, Jared Kushner, en Miami el sábado, dijo que consideraría nuevas sanciones contra la “flota en la sombra” de Rusia, un paso que Trump no ha tomado desde que regresó al cargo en enero de 2025.
“Lo tendré en consideración. Veremos hacia dónde avanzan las conversaciones de paz”, dijo Bessent en una audiencia del Comité Bancario del Senado. Afirmó que las sanciones estadounidenses de la administración Trump contra las grandes petroleras rusas Rosneft y Lukoil habían ayudado a llevar a Rusia a la mesa de negociación en las conversaciones de paz. Al ser preguntado sobre el papel de Kushner en las conversaciones con Rusia, Bessent dijo que creía que el yerno del presidente Trump actuaba como enviado especial e interlocutor en las negociaciones. El senador demócrata Andy Kim señaló que la participación de miembros de la familia Trump sin cargos oficiales podría generar conflictos de interés.
0:01
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este martes cumple 1.443 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.