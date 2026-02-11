Carlo Masala: “Nos estamos acercando al escenario de una victoria de Rusia en Ucrania”

27 de marzo de 2028. Dos brigadas de soldados rusos invaden sin apenas resistencia la ciudad de Narva, la tercera más poblada de Estonia. Esa misma noche, otro grupo de soldados rusos conquista la isla estonia de Hiiumaa, la segunda más grande del país. El ataque pilla por sorpresa a la OTAN, que debe decidir si responde a este nuevo desafío de Moscú. Este escenario hipotético es el punto de partida del libro ‘Si Rusia ganara’, editado por Península, en el que Carlo Masala se pregunta qué pasaría en los próximos años si Rusia gana la guerra en Ucrania. En este nuevo capítulo del podcast 'Diario de Ucrania' hablamos con este experto alemán en Defensa y Relaciones Internacionales que dirige el Centro para la Inteligencia y la Seguridad de la Universidad de las Fuerzas Armadas en Múnich.

¿Qué sería una victoria de Rusia? Masala responde que si Moscú consigue quedarse con el territorio que ya ha ocupado, habrá ganado. "Si eres el agresor en una guerra y consigues todo lo que exiges cuando acaba, has vencido", sentencia. El experto alemán, como dice el subtítulo de su libro, considera que ese escenario es más que probable y que está aún más cerca de producirse que cuando empezó a escribirlo hace más de un año. "Nos estamos acercando al escenario de una victoria rusa en lugar de alejarnos de él. Estados Unidos está presionando a los ucranianos para que acepten antes de junio las condiciones que les han puesto sobre la mesa. Y eso sería una victoria para Rusia".

Las dudas de la OTAN Masala decidió empezar a escribir el libro cuando Europa y Estados Unidos debatían si en 2029 Rusia tendría un ejército capaz de atacar a un miembro de la OTAN. Masala opina que Rusia no necesitaría atacar un país entero, sino alguna zona muy pequeña como alguna isla poco habitada o alguna ciudad fronteriza de Noruega, Letonia y Estonia con una minoría de habla rusa. "Este tipo de ciudades siempre proporcionan a Rusia un buen pretexto, como ocurrió en el Donbás en 2014, cuando los rusos alegaron que los derechos de sus minorías estaban siendo oprimidos y que tenían que protegerlas", explica. Según Masala, el objetivo de Rusia sería poner a prueba a la OTAN, igual que hizo Hitler con las grandes potencias en la conocida como remilitarización de Renania en 1936. Entonces, Francia y Reino Unido decidieron no responder. Ahora, observando lo que ha ocurrido en los últimos años, el experto cree que la OTAN tampoco respondería. "Por un lado, Estados Unidos dejó muy claro el año pasado que no va a intervenir en ninguna guerra europea. Y, por otro, ¿te imaginas a España aceptando invocar el artículo 5 de la OTAN para defender a los países bálticos? Creo que es muy improbable. Hay países que no van a arriesgarse a una confrontación con los rusos para liberar un pequeño pedazo de la OTAN".