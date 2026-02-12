EE.UU. pide más colaboración y menos dependencia en la renión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas

Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen este jueves en Bruselas para abordar, entre otros asuntos, el apoyo a Ucrania.

Además, abordarán la capacidad de disuasión y defensa de la organización, lo que incluye la defensa aérea y antimisiles integrada, el refuerzo del mando y control y la capacidad para desplegar y mantener fuerzas, informa Efe.

El encuentro será también una oportunidad para comprobar el estado de las relaciones trasatlánticas tras la crisis por Groenlandia.

EE.UU. pide una OTAN "basada en la colaboración" Antes de comenzar la reunión, el subsecretario de Guerra de Estados Unidos, Elbridge Colby, ha pedido que la Alianza Atlántica se funde más en la cooperación que en la dependencia de la capacidad militar de su país. "Creo que tenemos una base realmente sólida para trabajar juntos en colaboración, pero poniendo a la OTAN, una especie de OTAN 3.0, basada en la colaboración en lugar de la dependencia, y realmente volviendo a lo que la OTAN pretendía ser originalmente", ha declarado Colby, según informa Efe. Colby, que acude a la reunión en lugar del Secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha afirmado que "bajo el liderazgo" del presidente de EE. UU., Donald Trump, y del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, "se produjo en 2025 un replanteamiento y un compromiso real y genuino para lograr una Europa que lidere la defensa convencional de la OTAN". Rutte advierte a la Eurocámara: "Si alguien cree que Europa puede defenderse sin EE.UU., que siga soñando" "Creo que este año tenemos un buen mensaje que transmitir, y es que ahora es el momento de avanzar juntos, ser pragmáticos y centrarnos en el tipo de realismo flexible en el que se basan y que realmente exhiben la estrategia de seguridad nacional y la estrategia de defensa nacional", ha considerado Colby. Por su parte, Mark Rutte ha destacado que, a instancias de EE.UU., Europa y Canadá han dado "un paso al frente en lo que respecta al gasto en defensa y a la producción industrial de defensa". Los países de la OTAN reconocen, según Rutte, que "Estados Unidos, absolutamente comprometido con la OTAN, también tiene que ocuparse de la situación en el Pacífico y, con el tiempo, orientarse más hacia el Indo-Pacífico".