La OTAN lanza la misión Centinela del Ártico para reforzar la seguridad tras la crisis por Groenlandia
- Las contribuciones de los aliados a la misión están aún por acordar
- Dinamarca, Alemania y Reino Unido ya han anunciado que participarán
La OTAN ha lanzado una misión para fortalecer su presencia en el Ártico, una decisión que llega después de las tensiones entre los aliados por los deseos del presidente de EE.UU., Donald Trump, de quedarse con Groenlandia.
La misión, bautizada como Arctic Sentry (Centinela Ártico) coordinará una presencia militar creciente de los aliados de la OTAN en la región, incluyendo ejercicios como los que lleva a cabo Dinamarca en Groenlandia, isla autónoma bajo soberanía danesa, según ha anunciado el Cuartel General de la OTAN en un comunicado, que recoge Reuters.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha afirmado que el aumento de presencia en el Ártico sumará los esfuezos de varios miembros bajo un comando único. "No solo seremos capaces de aprovechar lo que estamos haciendo de manera más efectiva. - ha dicho Rutte en el cuartel general en Bruselas, según Reuters - También podremos evaluar qué brechas hay que tengamos que cubrir. Y por supuesto, las cubriremos".
La OTAN empezó a planear la misión tras la reunión entre Trump y Rutte en Davos el mes pasado, como un medio de desactivar la crisis por las amenazas del estadounidense sobre Groenlandia. Trump, finalmente, descartó una acción militar, retiró la amenaza de sanciones y se remitió a un acuerdo marco facilitado por Rutte y a una mayor implicación de la OTAN en la seguridad del Ártico.
Composición aún por determinar
La misión, que en el argot de la OTAN es una operación de "actividad de vigilancia aumentada", será dirigida por el Mando de Fuerzas Conjunto en Norfolk, Virginia (EE.UU.).
"Centinela Ártico subraya el compromiso de la Alianza para salvaguardar a sus miembros y mantener la estabilidad en una de las áreas del mundo más estratégicamente significativas y medioambientalmente exigentes", ha manifestado en un comunicado el general de la Fuerza Aérea de EE.UU. Alexus G. Grynkewich, Comandante Aliado Supremo para Europa.
No obstante, no se ha especificado cuántas tropas ni qué tipo de capacidades militares se van a desplegar, y eso tendrá que planificarse a partir de ahora.
Dinamarca espera contribuir en colaboración con sus dos territorios autónomos en el área, Groenlandia y las Islas Feroe.
El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha asegurado que su país participará en los primeros compases de la misión con cuatro cazas Eurofighters y capacidades de reabastecimiento en vuelo. "Lo que pase más allá de eso será coordinado dentro de la OTAN con los socios mañana y pasado mañana", ha añadido Pistorius.
El Reino Unido también jugará un papel importante, según su ministro de Defensa, John Healey. Londres tiene también previstas maniobras militares junto con países aliados de la Fuerza Expedicionaria Conjunta (Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Holanda, Noruega, Suecia y Reino Unido) en Islandia, los estrechos daneses y Noruega en septiembre.