La OTAN lanza la misión Centinela del Ártico para reforzar la seguridad tras la crisis por Groenlandia

La OTAN ha lanzado una misión para fortalecer su presencia en el Ártico, una decisión que llega después de las tensiones entre los aliados por los deseos del presidente de EE.UU., Donald Trump, de quedarse con Groenlandia.

La misión, bautizada como Arctic Sentry (Centinela Ártico) coordinará una presencia militar creciente de los aliados de la OTAN en la región, incluyendo ejercicios como los que lleva a cabo Dinamarca en Groenlandia, isla autónoma bajo soberanía danesa, según ha anunciado el Cuartel General de la OTAN en un comunicado, que recoge Reuters.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha afirmado que el aumento de presencia en el Ártico sumará los esfuezos de varios miembros bajo un comando único. "No solo seremos capaces de aprovechar lo que estamos haciendo de manera más efectiva. - ha dicho Rutte en el cuartel general en Bruselas, según Reuters - También podremos evaluar qué brechas hay que tengamos que cubrir. Y por supuesto, las cubriremos".

La OTAN empezó a planear la misión tras la reunión entre Trump y Rutte en Davos el mes pasado, como un medio de desactivar la crisis por las amenazas del estadounidense sobre Groenlandia. Trump, finalmente, descartó una acción militar, retiró la amenaza de sanciones y se remitió a un acuerdo marco facilitado por Rutte y a una mayor implicación de la OTAN en la seguridad del Ártico.