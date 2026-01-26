Rutte advierte a la Eurocámara: "Si alguien cree que Europa puede defenderse sin EE.UU., que siga soñando"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha declarado este lunes en el Parlamento Europeo, en Bruselas, que Europa no puede defenderse sin la ayuda de Estados Unidos, sino que ambos se necesitan mutuamente.

"Y si alguien aquí todavía piensa que la Unión Europea, o Europa en su conjunto, puede defenderse sin Estados Unidos, que siga soñando. No pueden. Nosotros no podemos; nos necesitamos mutuamente", enfatizó ante los eurodiputados.

Rutte ha explicado que si los europeos realmente quisieran construir una nueva alianza defensiva sin Estados Unidos, les costaría, no el 5%, sino el 10% de su Producto Interior Bruto (PIB), y también les exigiría desarrollar su propia capacidad de disuasión nuclear.

"Cuesta miles y miles de millones de euros. Y en este escenario, perderían la garantía última de nuestra libertad: el paraguas nuclear estadounidense. ¡Así que mucha suerte!", ha dicho durante una sesión de preguntas y respuestas.

Rutte dice que un ejército europeo duplicaría a la OTAN: "A Putin le encantaría" Rutte ha asegurado que una fuerza de defensa de la Unión Europea (UE) se duplicaría con la Alianza, y ha considerado que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, estaría “encantado” con una iniciativa que “complicaría las cosas” para los aliados. “Creo que habría mucha duplicación. Le deseo suerte (a la UE) si quiere hacerlo, porque tendrá que encontrar a dos (sic) hombres y mujeres uniformados que se sumarían a lo que ya habría y complicaría las cosas. Creo que a Putin le encantaría. Así que piénsenlo de nuevo”, ha afirmado Rutte en una comparecencia ante las comisiones de Exteriores y Defensa del Parlamento Europeo. El jefe de la OTAN ha respondido así a la posibilidad de que la UE impulse un ejército europeo en sus esfuerzos por cobrar más autonomía en defensa, especialmente en un momento de tensión con Estados Unidos. “Debemos centrarnos en complementarnos mutuamente, tal y como estamos haciendo ahora mismo”, ha indicado. Y ha subrayado que la OTAN tiene como puntos fuertes el establecimiento de capacidades y el mando y el control, mientras que la UE destaca en lo que respecta a la resiliencia, la base industrial, la regulación y “la búsqueda de formas de obtener los fondos necesarios para financiar nuestra defensa colectiva”. “Así es como debemos avanzar. El pilar europeo es una expresión un poco vacía, supongo”, ha afirmado en referencia a la creación de una “especie de Fuerza de Defensa Europea”. También ha pedido ser “prácticos” y “la única manera de mantener la seguridad de Europa”. 01.23 min La anexión de Groenlandia queda descartada, pero se desconocen los detalles del acuerdo alcanzado entre Donald Trump y Mark Rutte

La polémica por Groenlandia La semana pasada, Trump anunció que llegó a un "marco para un futuro acuerdo" sobre Groenlandia tras discutirlo con Rutte, en el marco del Foro Económico de Davos, en Suiza. El líder republicano renunciaba así a sus aspiraciones de anexionar ese territorio autónomo danés a Estados Unidos. Este lunes, Rutte ha asegurado que hay “dos líneas de trabajo” para el futuro de Groenlandia. Una supone que “la OTAN asuma colectivamente una mayor responsabilidad en la defensa del Ártico” para “evitar colectivamente que los rusos y los chinos tengan más acceso a la región ártica y se conviertan también en una amenaza militar, en un adversario más en esa zona” y “evitar que también accedan a la economía”. La segunda implica trilateralmente a nivel industrial a Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos y, según dijo, en ella no participa la OTAN. Sobre la tensión entre EE. UU. y el resto de aliados, Rutte ha señalado que la fortaleza reside en las diferencias políticas. Y ha elogiado de nuevo la capacidad de Trump para hacer que todos los aliados llegaran el año pasado a invertir un 2 % de su PIB en defensa -el estadounidense pide que todos los países paguen el 5%- y haber indicado ya en su primer mandato que había “un problema con la seguridad del Ártico”, para cuya defensa pidió identificar las capacidades necesarias. “Si alguien está haciendo cosas buenas y el presidente Trump está haciendo muchas cosas buenas… Sé que estoy irritando a muchos de ustedes otra vez, pero eso es lo que pienso”, ha enfatizado. Los líderes de los países del Mar del Norte se reúnen este lunes en Hamburgo (Alemania) Ronny HARTMANN / AFP

Países del Mar del Norte firman un compromiso con energía y seguridad También este lunes, nueve países del mar del Norte han firmado un compromiso para aumentar la cooperación militar e impulsar la energía eólica mar adentro y el hidrógeno en una cumbre celebrada en Hamburgo (Alemania) en la que ha sobrevolado la crisis abierta en los últimos meses por las aspiraciones de Estados Unidos respecto a Groenlandia. Con el canciller alemán, Friedrich Merz, como anfitrión, el encuentro ha reunido líderes y/o ministros de Energía de Bélgica, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega e Islandia, así como representantes de la Comisión Europea (CE) y la OTAN. En la llamada "Declaración de Hamburgo", las naciones firmantes han apoyado el "aumento del nivel de cooperación multilateral en los mares del Norte, así como en el mar Báltico, inclusive en el marco de la OTAN". Un aumento de cooperación militar que constituye una iniciativa "apropiada para mejorar la defensa, seguridad general y resiliencia" de la región, e implicará que esas naciones animen a la "industria a desarrollar tecnología que permita detectar, supervisar y responder a las amenazas a la seguridad". La primera ministra danesa afirma que el acuerdo con Trump no discute la soberanía sobre Groenlandia

Dinamarca llama a un refuerzo de la presencia de la OTAN La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha dicho en rueda de prensa tras la cumbre de Hamburgo, a la que ha asistido, que espera resolver la crisis de Groenlandia a través de una misión permanente de la OTAN y a través de negociaciones bilaterales con EE. UU. También ha agradecido a sus colegas europeos su apoyo y que hayan respetado unas líneas rojas que "no son danesas, sino europeas, y deberían ser globales", en referencia al respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados. Durante la cumbre de países del Mar del Norte, se ha abordado la crisis por las aspiraciones de Trump, según ha explicado Frederiksen. "A la OTAN le hemos pedido hace ahora un tiempo establecer una presencia duradera en el Ártico, en el alto norte, también en Groenlandia. Hasta ahora no hay presencia allí de soldados de la OTAN", ha especificado. "Pero, como saben, los Gobiernos de Groenlandia y Dinamarca han solicitado un estacionamiento permanente y tengo la esperanza de que 'Baltic Sentry' (la misión de vigilancia en el Báltico) se pueda copiar para Groenlandia", ha agregado. Esto sería de gran importancia, según ha remarcado, no solo para el flanco norte de la OTAN, sino que constituiría un mensaje para Rusia y China. "Trabajamos en ello y al mismo tiempo hablamos de forma bilateral de los temas que nos afectan a nosotros y a EE. UU. ", ha indicado. Por su parte, el canciller alemán ha visto necesario un "esfuerzo común para proteger mejor el norte". El ministro danés de Clima, Energía y Servicios Públicos, Lars Aagaard; la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el secretario de Estado del Ministerio Federal de Economía y Energía, Frank Wetzel, este lunes en Hamburgo Christian Charisius / POOL / AFP