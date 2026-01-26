La Revuelta con David Broncano, en directo hoy 26 de enero con el elenco de 'Aída y vuelta' como invitados

Arranca la última semana del primer mes del año y lo hace con un nuevo programa de La Revuelta cargado de invitados: Carmen Machi, Paco León, Edu Casanova, Melani Olivares, Pepa Rus, Canco Rodríguez, Miren Ibarguren y Secun De La Rosa, el elenco de Aída y vuelta, visitan a David Broncano para presentar la película basada en la exitosa serie. Puedes disfrutar del programa de La Revuelta de hoy lunes 26 de enero en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda de todas las entrevistas, actuaciones, secciones y programas completos de La Revuelta.

Si quieres vivir en primera persona una grabación de La Revuelta en directo, te recordamos que puedes conseguir las entradas gratuitas para acudir como público al teatro Príncipe de Gran Vía rellenando el formulario de solicitud que encontrarás a través del siguiente enlace.

El elenco de Aída, invitados en La Revuelta Una de las series de comedia más exitosas de la historia de la televisión en España, Aída, vuelve a las pantallas en forma de película, Aída y vuelta. Desde la protagonista Carmen Machi hasta otros personajes icónicos como el Fidel de Edu Casanova o el mítico Luisma de Paco León, la serie catapultó a la fama a todo un elenco de actores y actrices que completan Melani Olivares (Paz), Pepa Rus (Macu), Canco Rodríguez (Barajas), Miren Ibarguren (Soraya) y Secun De La Rosa (Toni). Todos ellos visitan hoy La Revuelta para vivir una entrevista multitudinaria con David Broncano. La emotiva razón por la que Carmen Machi ha decidido (por fin) visitar La Revuelta de Broncano CARLOS VILLANUEVA / MARÍA G. FRUTOS (La Revuelta)

Oliver Laxe, doble nominado al Oscar, en La Revuelta La Revuelta recibió el pasado jueves al gran protagonista de la jornada, el director Oliver Laxe, apenas unas horas después de que su película Sirat recibiera dos nominaciones a los Oscar en las categorías de Mejor película internacional y Mejor Sonido. El cineasta gallego conversó con David Broncano acerca de la importancia de hacer cine que “conmueva los corazones, que rasque en el interior del espectador”, y de cómo el guion de su vida ha cerrado el círculo, viviendo en la actualidad en la misma zona de Galicia desde la que sus padres emigraron hacia Francia, y donde él rodó O que arde. Oliver Laxe, en exclusiva tras la nominación de 'Sirāt' en los Oscar: "Nada más político que conmover un corazón" | La Revuelta CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)