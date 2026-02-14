Navalni murió envenenado con una toxina letal presente en ranas venenosas, según varios países europeos

Los gobiernos de Alemania, Reino Unido, Suecia y Países Bajos han concluido que la muerte del opositor ruso Alexei Navalni hace dos años se debió a una neurotoxina letal originaria de una rana dardo de Ecuador.

"Esta es la conclusión de nuestros gobiernos, que se basa en los análisis de muestras de Alexei Navalni. Estos análisis han confirmado de forma concluyente la presencia de epibatidina", en referencia a la toxina, han apuntado los ministros de Asuntos Exteriores de estos cuatro gobiernos en un comunicado oficial difundido este sábado.

La epibatidina es una toxina considerada arma química conforme a la legislación internacional, destacan los cuatro gobiernos, que recuerdan que "no se encuentra de forma natural en Rusia".

Navalni murió en febrero de 2024 en una prisión del Ártico donde cumplía una condena de 30 años acusado de diversos delitos. Tenía 47 años. Ya en 2020, Navalni pasó varios meses en tratamiento en Alemania tras haber sobrevivido a un envenenamiento mediante un agente nervioso. En 2021 había sido galardonado con el Premio Sajárov a la Libertad de Conciencia 2021 por el Parlamento Europeo.

Rusia siempre dijo que fue por causas naturales Rusia siempre afirmó que Navalni murió por causas naturales, sin embargo, dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas reportados, es muy probable que el envenenamiento fuera la causa de su muerte, añade la nota conjunta. Se estima que ese veneno es 200 veces más potente que la morfina, según afirmaron medios británicos. El comunicado conjunto resalta que el líder opositor ruso perdió la vida a los 47 años mientras estaba en una prisión de Siberia, lo que significa que Rusia tenía los medios, el motivo y la oportunidad de administrarle este veneno. El reiterado desprecio de Rusia por el derecho internacional y la Convención sobre Armas Químicas es evidente, añaden. En agosto de 2020, el Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania, los Países Bajos y sus aliados condenaron el uso de novichok por parte de Rusia para envenenar a Navalni, después de que esa sustancia fuera utilizada por Rusia en la localidad inglesa de Salisbury, en 2018, para intentar asesinar al exespía ruso Sergei Skripal. En ambos casos, solo el Estado ruso contó con los medios, el motivo y el desprecio por el derecho internacional para llevar a cabo esos ataques, puntualiza la nota conjunta.