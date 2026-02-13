Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy: Trump llama a Zelenski a cerrar acuerdo con Rusia y a celebrar elecciones antes del verano

00:01

Trump insta a Zelenski a celebrar elecciones antes del verano y Zelenski reitera que antes tiene que haber un alto el fuego y garantías de seguridad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este viernes a su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, a cerrar un acuerdo con Rusia para poner fin a la guerra y a celebrar elecciones antes del verano. "Rusia quiere llegar a un acuerdo, y Zelenski tendrá que ponerse en marcha", declaró Trump a la prensa en los jardines de la Casa Blanca.

Trump, que hasta ahora no ha tenido éxito en sus intentos de lograr la paz en Ucrania, insistió en que el dirigente ucraniano "tiene que actuar o de lo contrario, perderá una gran oportunidad". El republicano también recordó a Zelenski que "hay que celebrar elecciones antes del verano".

Los comicios en Ucrania, que siguen prohibidos por la ley marcial vigente desde 2022, debían haberse celebrado entre marzo y abril de 2024, pero se aplazaron y aún no se ha fijado nueva fecha. Varios medios internacionales han filtrado en los últimos días que Zelenski iba a anunciar una convocatoria electoral esta primavera, presionado por Washington. Sin embargo, el presidente ucraniano ha reiterado que no habrá elecciones hasta que haya un alto el fuego y garantías suficientes de seguridad en su país.