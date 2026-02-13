Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy: La OTAN promete cientos de millones de dólares para impulsar el suministro de armas a Ucrania

0:58

Zelenski: "Nadie se aferra al poder"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha dicho que Kiev está dispuesta a celebrar tanto unas elecciones presidenciales como un referéndum sobre un acuerdo, pero no aceptaría un acuerdo que fuera perjudicial para los intereses de Ucrania.

En una entrevista en The Atlantic publicada este jueves, Zelenski subrayó que "la táctica que hemos elegido es que los estadounidenses no piensen que queremos continuar la guerra". "Por eso hemos empezado a apoyar sus propuestas en cualquier formato que acelere las cosas", anadió.

Y aseguró que no teme a nada. "¿Estamos preparados para las elecciones? Estamos preparados. ¿Estamos preparados para un referéndum? Estamos preparados".

Zelenski ha tratado de establecer buenas relaciones con Washington desde que una reunión en el Despacho Oval en febrero de 2025 degeneró en una discusión a gritos con Trump y el vicepresidente estadounidense JD Vance. Sin embargo, afirmó que había rechazado una propuesta, publicada esta semana por el Financial Times, para anunciar las votaciones el 24 de febrero, cuarto aniversario de la invasión rusa.

Según el presidente ucraniano, aún no se había acordado un alto el fuego ni las garantías de seguridad propuestas por Estados Unidos contra una futura invasión. "Nadie se aferra al poder", dijo en la entrevista. "Estoy listo para las elecciones. Pero para ello necesitamos seguridad, garantías de seguridad, un alto el fuego". Y añadió: "No creo que debamos someter un mal acuerdo a referéndum".

"Esto aún no se ha solucionado", concluyó Zelenskiy. "Lo hemos planteado y seguiremos planteando estas cuestiones... Necesitamos que todo esto quede por escrito". (Reuters)