Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy: La OTAN promete cientos de millones de dólares para impulsar el suministro de armas a Ucrania

- El Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania enviará nuevos sistemas defensivos e interceptores
La guerra en Ucrania cumple este viernes 1.451 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- La ONU denuncia los ataques rusos que dejaron sin calefacción a miles de edificios en Ucrania
- Rubio afirma que tendrá la oportunidad de reunirse con Zelenski en la Conferencia de Seguridad de Múnich
- Zelenski reitera que Ucrania está dispuesta a celebrar tanto unas elecciones presidenciales como un referéndum, pero sobre un acuerdo
1:16
Un ataque aéreo ruso deja sin electricidad y calefacción a miles de ucranianos
Rusia ha bombardeado Ucrania con drones y misiles balísticos durante la noche de este jueves, dañando aún más su sistema energético y dejando a decenas de miles de personas en la capital, Kiev, y en las ciudades de Dnipro y Odesa sin calefacción, electricidad y agua, según han informado las autoridades locales. (Reuters)
0:58
Zelenski: "Nadie se aferra al poder"
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha dicho que Kiev está dispuesta a celebrar tanto unas elecciones presidenciales como un referéndum sobre un acuerdo, pero no aceptaría un acuerdo que fuera perjudicial para los intereses de Ucrania.
En una entrevista en The Atlantic publicada este jueves, Zelenski subrayó que "la táctica que hemos elegido es que los estadounidenses no piensen que queremos continuar la guerra". "Por eso hemos empezado a apoyar sus propuestas en cualquier formato que acelere las cosas", anadió.
Y aseguró que no teme a nada. "¿Estamos preparados para las elecciones? Estamos preparados. ¿Estamos preparados para un referéndum? Estamos preparados".
Zelenski ha tratado de establecer buenas relaciones con Washington desde que una reunión en el Despacho Oval en febrero de 2025 degeneró en una discusión a gritos con Trump y el vicepresidente estadounidense JD Vance. Sin embargo, afirmó que había rechazado una propuesta, publicada esta semana por el Financial Times, para anunciar las votaciones el 24 de febrero, cuarto aniversario de la invasión rusa.
Según el presidente ucraniano, aún no se había acordado un alto el fuego ni las garantías de seguridad propuestas por Estados Unidos contra una futura invasión. "Nadie se aferra al poder", dijo en la entrevista. "Estoy listo para las elecciones. Pero para ello necesitamos seguridad, garantías de seguridad, un alto el fuego". Y añadió: "No creo que debamos someter un mal acuerdo a referéndum".
"Esto aún no se ha solucionado", concluyó Zelenskiy. "Lo hemos planteado y seguiremos planteando estas cuestiones... Necesitamos que todo esto quede por escrito". (Reuters)
00:30
Rubio afirma que tendrá la oportunidad de reunirse con Zelenski en la Conferencia de Seguridad de Múnich
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó este jueves que tendrá la oportunidad de reunirse con el presidente ucraniano Volodymir Zelenski en la Conferencia de Seguridad de Múnich que se celebra esta semana.
Rubio ha hecho este comentario a los periodistas antes de partir de Washington hacia la conferencia. (Reuters)
00:20
La ONU denuncia los ataques rusos que dejaron sin calefacción a miles de edificios en Ucrania
Naciones Unidas denunció este jueves los últimos ataques rusos a gran escala en Ucrania, que dañaron infraestructuras energéticas en varias regiones del país y provocaron que cerca de 5.000 edificios residenciales en Járkov y Odesa volvieran a quedar sin calefacción.
Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general, António Guterres, dijo en una rueda de prensa que en Odesa "los bombardeos interrumpieron el suministro de agua para casi 300.000 residentes", de acuerdo con las autoridades locales. Y agregó que el coordinador humanitario de la ONU para Ucrania, Matthias Schmale, condenó estos "ataques continuados contra infraestructuras civiles".
Según Dujarric, estos actos constituyen "un claro ataque contra la población civil" y "deben cesar de inmediato". "En los últimos días, los ataques y las hostilidades han dejado más de 50 víctimas civiles, incluidos niños, especialmente en la región de Járkov, una de las más afectadas. En la ciudad de Odesa, una oficina de una organización humanitaria también resultó dañada", señaló el portavoz.
Estos últimos ataques también han forzado el cierre de escuelas, han dificultado el acceso a la atención médica y, además, han dejado atrapadas a personas mayores y con discapacidades en las plantas superiores de los edificios, incapaces de bajar a pie.
El Consejo de Seguridad de la ONU, presidido este mes por el Reino Unido, tiene previsto celebrar una sesión sobre la guerra en Ucrania el próximo día 24, coincidiendo con el cuarto aniversario de la ofensiva rusa sobre el país. (EFE)
00:10
El Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania enviará nuevos sistemas defensivos e interceptores
Algunos de los países que participan en el llamado Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, que reúne a medio centenar de Estados, anunciaron este jueves nuevas contribuciones, incluidos medios de defensa aérea e interceptores, en respuesta a las necesidades sobre el terreno de las que les habló ayer el ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fédorov.
Al término de la reunión de ese grupo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que los aliados han comprometido "cientos de millones más" para la iniciativa PURL (por sus siglas en inglés), es decir, la Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania, destinada a la compra de material de defensa de Estados Unidos para Ucrania. (EFE)
00:05
La OTAN promete cientos de millones de dólares para impulsar el suministro de armas a Ucrania, según Rutte
Los Estados miembros de la OTAN han anunciado compromisos por valor de cientos de millones de dólares en apoyo a la iniciativa Prioritised Ukraine Requirements List, destinada a suministrar a Ucrania armamento estadounidense, ha afirmado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
00:00
