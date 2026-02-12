Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen este jueves

00:45

Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen este jueves

Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen este jueves con el objetivo de discutir la arquitectura de disuasión de la coalición en un contexto de creciente tensión internacional.

Se espera que Estados Unidos se comprometa a limitar el número de tropas que retirará del territorio de la OTAN. Además, la Alianza Atlántica debe anunciar planes para la misión militar Arctic Sentry en el Alto Norte en respuesta a las amenazas de Rusia y China.