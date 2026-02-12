Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen este jueves
- Zelenski niega que esté pensando convocar elecciones
La guerra en Ucrania cumple este jueves 1.450 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- El presidente ucraniano acepta una tercera reunión con Rusia y EE.UU., a falta de respuesta de Moscú
- Kallas opina que celebrar elecciones en Ucrania mientras sigue la guerra no es "solución"
00:45
Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen este jueves
Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen este jueves con el objetivo de discutir la arquitectura de disuasión de la coalición en un contexto de creciente tensión internacional.
Se espera que Estados Unidos se comprometa a limitar el número de tropas que retirará del territorio de la OTAN. Además, la Alianza Atlántica debe anunciar planes para la misión militar Arctic Sentry en el Alto Norte en respuesta a las amenazas de Rusia y China.
00:30
Kallas opina que celebrar elecciones en Ucrania mientras sigue la guerra no es "solución"
"Celebrar elecciones en guerra no es una buena solución", ha declarado la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Defensa. "La mayoría de países de la UE tiene en sus Constituciones disposiciones que dicen que las elecciones no se celebran en guerra", ha añadido.
Lo que hay que hacer es "concentrar los esfuerzos en contraatacar a los adversarios". Kallas ha asegurado que Rusia "no está ganando". "Esperamos que vaya a haber paz pero a la vez no veo ningún esfuerzo de Rusia hacia la paz", ha reiterado. (Fuente: Efe).
00:20
Zelenski acepta una tercera reunión en EE.UU. la próxima semana a la espera de respuesta rusa
"La parte estadounidense propuso una reunión en Estados Unidos, en Miami, la próxima semana, y nosotros la confirmamos de inmediato. Estábamos esperando [la respuesta] de los rusos. Según entiendo, Rusia está dudando", ha declarado Zelenski a medios ucranianos, según recoge la agencia UNIAN e informa Efe.
Zelenski ha sugerido que también estaría dispuesto a continuar conversando en Abu Dabi si esa era la exigencia rusa. Hasta el momento se han celebrado dos reuniones en Abu Dabi entre rusos y ucranianos bajo la mediación de EE.UU. El último encuentro a principios de mes acabó con un acuerdo que propició el primer canje de prisioneros del año y con el compromiso de las tres partes de volver a reunirse pronto para seguir negociando un acuerdo que ponga fin a la guerra. (Efe).
00:10
Zelenski niega que vaya a convocar elecciones
"En cuanto a las elecciones, es la primera vez que escucho esto y la intención de anunciarlas el 24 de febrero", ha dicho Zelenski en una conversación virtual con periodistas a través de WhatsApp, según recoge la agencia UNIAN e informa Efe.
"La primera vez lo escuché, probablemente, a través del Financial Times. Ahora es la segunda vez que lo escucho, de ustedes". Zelenski ha dicho que ha hablado muchas veces sobre las elecciones y que éstas se celebrarán "cuando existan todas las garantías de seguridad correspondientes". El mandatario ucraniano ha señalado que la cuestión de las elecciones presidenciales es planteada por algunos socios de Ucrania, especialmente EE.UU., pero que la propia Ucrania nunca lo ha planteado.
"Sin duda, estamos preparados para las elecciones. He dicho que es muy simple: declaren un alto el fuego y habrá elecciones". Zelenski también ha negado que EE.UU. haya amenazado con no firmar el documento con las garantías de seguridad para Ucrania en un escenario de un alto el fuego si no se celebran elecciones en el país. "No, no están amenazando con abandonar las garantías de seguridad. Además, no vinculan las elecciones con las garantías de seguridad", ha declarado. (Fuente: Efe)
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este lunes cumple 1.450 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.