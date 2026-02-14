Rubio asegura que EE.UU. no busca separarse de Europa sino revitalizar la alianza

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha afirmado este sábado que Estados Unidos no busca separarse de Europa, sino revitalizar una vieja amistad y "renovar la mayor civilización de la humanidad", porque lo que ambas partes lograron durante el último siglo ya es historia y un nuevo orden mundial o futuro es "inevitable".

Rubio ha alertado de los efectos de la "migración masiva" y la "desindustrialización" en Occidente, fenómenos ante los que anima a los europeos a actuar de manera que se fortalezcan los vínculos entre Europa y Estados Unidos.

"La migración masiva no fue y no es algo con pocas consecuencias. Fue y sigue siendo una crisis que está transformando y desestabilizando las sociedades en todo Occidente", ha dicho Rubio en su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM), en la que ha criticado decisiones políticas de líderes occidentales que llevaron a la pérdida de poder industrial.

"La desindustrialización no era inevitable, fue una elección política consciente, una tarea de décadas que ha restado a nuestras naciones riqueza, capacidad productiva e independencia", ha abundado Rubio, que también ha aludido a las peligrosas dependencias y vulnerabilidades desarrolladas en Occidente al perder soberanía en cadenas de suministro.

Un paso más allá, Rubio ha destacado que "no tenemos que desmantelar las instituciones globales, pero necesitan una reforma. Las Naciones Unidas tienen potencial para ser una herramienta para el bien, pero no podemos ignorar que hoy no tiene respuestas y no desempeña ningún papel".

Como respuesta, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha considerado que Estados Unidos es aún un aliado indispensable que ha realizado una contribución inigualable a la seguridad europea en los últimos 80 años, pero ha agregado que Europa debe estar a la altura de las actuales circunstancias, invertir más, ofrecer más resultados y coordinarse mejor. El británico ha reconocido que las cosas en Europa están cambiando y que la nueva normalidad es que asuma la responsabilidad de su propia defensa.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha apelado a revivir la cláusula de defensa mutua de la Unión Europea durante un discurso en el que insta a Europa a ser más independiente para garantizar su propia seguridad.

"Creo que ha llegado el momento de dar vida a la cláusula de defensa mutua de Europa. La defensa mutua no es una tarea opcional para la UE (...) Es nuestro compromiso colectivo apoyarnos mutuamente en caso de agresión", ha dicho la mandataria europea durante su intervención en la Conferencia.