Horario y dónde ver en TV la final del Benidorm Fest 2026

El sábado 14 de febrero a las 22:00 horas (hora peninsular) comienza la final de Benidorm Fest 2026, donde se sabrá quién será el ganador de la mítica Sirenita de Oro. Después de dos semifinales de auténtico infarto, los 12 finalistas se preparan para demostrar por qué merecen llevarse a casa el mítico trofeo de la ciudad alicantina.

En la primera gala, los elegidos para pasar a la gran final fueron Kenneth, Izan Llunas, María León Ft. Julia Medina, KITAI, Tony Grox & LUCYCALYS y Mikel Herzog Jr. Unos días más tarde, el público y el jurado se decantaron por Miranda! & bailamamá, Dani J, MAYO, Rosalinda Galán, The Quinquis y ASHA. Por primera vez en la historia del Benidorm Fest y con motivo de su quinto aniversario, la organización decidió aumentar el número de finalistas, pasando de ocho a 12.

Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus serán los maestros de ceremonia de una final que promete ser inolvidable. El Palau d'Esports L'Illa volverá a resonar con Los Ojos No Mienten, ¿Qué vas a hacer?, Las Damas y El Vagabundo, El Amor Te Da Miedo, T AMARÉ, Mi Mitad, Despierto Amándote, Bailándote, Tócame, Mataora, Tú no me quieres y Turista. ¿Tienes ya tu favorita? ¡Es muy fácil votar por ella!

06.40 min Benidorm Fest 2026 - Resumen de los 12 finalistas