Alrededor de 1.500 menores son diagnosticados de cáncer en España cada año, aunque la supervivencia roza el 84%
- La mejora del pronóstico se debe a los avances médicos y al esfuerzo de profesionales sanitarios y familias
- Este domingo 15 de febrero se celebra el Día Mundial del Cáncer Infantil
Cada año, alrededor de 1.500 menores son diagnosticados de cáncer en España, en su mayoría niños y niñas de entre 0 y 14 años, una cifra que se repite de forma constante y que sigue situando a los tumores como una de las principales causas de enfermedad grave en la infancia. A pesar de ello, el pronóstico ha mejorado de forma notable en las últimas décadas: la supervivencia a cinco años del diagnóstico roza ya el 84%, gracias a los avances médicos y al esfuerzo conjunto de profesionales sanitarios y familias. Todo ello cobra especial relevancia este 15 de febrero, Día Mundial del Cáncer Infantil.
Entre los tipos de cáncer más frecuentes destaca la leucemia, con el 30% de los casos, seguida por los tumores del sistema nervioso central, que representan aproximadamente el 22%, y los linfomas, con alrededor del 13%, según el Registro Español de Tumores Infantiles.
La mejora de los resultados clínicos está estrechamente ligada a la transformación de los tratamientos. La oncología pediátrica avanza hacia terapias innovadoras y personalizadas, ajustadas al perfil biológico de cada paciente, lo que permite no solo aumentar la eficacia, sino también reducir los efectos secundarios. Un enfoque "a la carta" que marca un punto de inflexión en el abordaje de tumores poco frecuentes y complejos.
Incorporación de la inteligencia artificial
A estos importantes avances se suma la incorporación de la inteligencia artificial en algunos hospitales y proyectos de investigación. Sistemas capaces de analizar imágenes médicas están logrando predecir con alta precisión el riesgo de recaída en determinados tumores cerebrales infantiles, facilitando que los oncólogos ajusten los tratamientos con mayor exactitud y anticipación.
Sin embargo, los desafíos van más allá del ámbito científico. La Federación Española de Familias de Cáncer Infantil advierte de que el 40% de las provincias aún carece de cuidados paliativos pediátricos a domicilio, una carencia que genera desigualdades en la atención integral de los menores y sus familias. Por ello, reclaman modelos homogéneos que garanticen un acompañamiento digno desde el diagnóstico hasta la recuperación o, cuando no es posible, el duelo.
La demanda de la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil se enmarca en los objetivos recogidos en la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud (SNS), impulsada por el Ministerio de Sanidad, cuyo fin es asegurar una atención integral sin diferencias derivadas del lugar de residencia.
"Hay tumores infantiles en los que seguimos como hace 30 años"
En las últimos 50 años, "la supervivencia del cáncer infantil ha pasado de ser casi una sentencia de muerte a rozar, en muchos casos, la curación, un avance que invita a la esperanza", según ha destacado al Canal 24 Horas el doctor Antonio Pérez, director de la unidad CRIS de terapias avanzadas del Hospital Universitario La Paz.
a ver, Antonio. Nosotros damos un dato que yo creo que
llama el optimismo.
Supervivencia del cáncer infantil en España entre el
80 y el 84%. ¿Qué significa esto desde el punto de
vista médico?
Es decir, hemos avanzado, vamos muy
despacito? No, sin duda es una muy buena noticia
que es para estar muy contento, ¿no?
La transición que hemos hecho en 50 años de una supervivencia prácticamente
sinónimo de muerte
a unos datos prácticamente sinónimo de curación, es algo para estar muy
esperanzado.
Sin embargo, hay dos lecturas al respecto que a mí me gustaría subrayar.
La primera que está..
curación no es completa, hay que llegar a ese 100% de curación completa.
En
segundo lugar, que esta curación no es homogénea.
Hay cánceres en los niños con los que sí se ha avanzado mucho,
como la ilucemia, linfoblástica, retiroblastoma, linfoma de Hodkin, que
estamos muy cerquita de esa curación
completa, pero hay otros tumores, tumores de sistema nervioso central,
recaídas o metástasis,
que seguimos sin curar como estábamos hace 30 años cuando yo empecé.
Además, el modelo está cambiando, es decir, la curación..
...a la que nos estamos acercando...
...está cambiando el modelo...
...de que ya no atendemos solamente lo agudo..
...sino que están apareciendo otros fenómenos como la cronicidad...
...como son estos pacientes que ya se
han curado y sin embargo curamos todavía mal.
Hay un 70% de niños aproximadamente
que desarrollan cronicidad cuando son adultos, adultos jóvenes y eso genera
una dimensión diferente
¿Esa cronicidad es consecuencia del cáncer en sí o es de que son terapias
tan contundentes, tan agresivas
que generan todos esos efectos secundarios que crean, digamos,
secuelas?
¿O es una mezcla? Las dos
cosas, es decir, la iatrogenia que llamamos, es decir, el cómo curamos las
enfermedades, cómo curamos el cáncer
infantil. El precio que tenemos que pagar por
salir adelante.
Desgraciadamente a día de hoy el tratamiento convencional tiene una
serie de efectos
adversos agudos a medio y largo plazo que cada vez los empezamos a ver más,
porque si aumentamos la curación..
pues son niños que viven muchísimo más y empezamos a ver problemas
cardiovasculares, problemas..
son las situaciones más habituales?
Fundamentalmente tener en cuenta que el niño es un organismo en
desarrollo, es un organismo dinámico, el adulto es una persona ya estática,
luego cualquier agresión sobre un organismo
dinámico genera alteraciones en estos órganos sistémicos tan importantes como
el sistema endocrino
Son niños, por ejemplo, que tienen alteraciones en el crecimiento, tienen
obesidad, alteraciones en el
tiroides, o alteraciones neurocognitivas, son niños con
problemas de memoria, con
alteración en el aprendizaje, problemas sensoriales, auditivos,
problemas de visión, problemas de infertilidad también a largo plazo que
también
genera una gran angustia en nuestros enfermos, y probablemente el corazón,
el sistema
cardiovascular. Son niños que envejecen de forma
prematura y aparecen enfermedades de gente mayor
en edades muy tempranas.
Y por supuesto no vamos a olvidar los segundos tumores, es decir, como
consecuencia de cómo curamos,
hay niños, un 10% aproximadamente, que tienen un segundo tumor en edades muy
tempranas de
la vida. Claro, me dices por un lado, claro,
como curamos más...
...y hay más casos, tenemos más casos de secuelas...
...entiendo que,
es más información para la experiencia clínica.
¿Esto os puede permitir decir, pues igual podemos apuntar mejor por
aquí o podemos apuntar a ciertas hipótesis terapéuticas?
Es decir, todos esos datos que vais analizando os
están sirviendo para afinar o apuntar.
Sin duda, estamos modificando, estamos
transitando, como decía, de un modelo agudo de atención clásica del paciente
en el momento que tiene la enfermedad a un
modelo de asistencia en la parte crónica.
Entonces empiezan a aparecer consultas de supervivientes, consultas de
cronicidad, consultas de predisposición al cáncer en la epidemia pediátrica, de
salud medioambiental, de adultos..
y adolescentes jóvenes.
Tener en cuenta que aproximadamente hay medio millón de adultos en Europa con
unas
secuela de un cáncer durante la edad pediátrica.
Y el otro gran tema que estamos
trabajando mucho es, aparte de atender en ese escenario ahora de cronicidad,
cómo podemos
curar, mantener esa curación con mucho menos efectos adversos.
Y eso estamos en la era
como sabéis, de la inmunoterapia, de las terapias avanzadas y probablemente
la minimización
de los tratamientos con quimioterapia y el que empiezan a aparecer nuevas
estrategias terapéuticas también
van a modificar. O sea, por ejemplo, la inmunoterapia
genera menos consecuencias, por ejemplo, que una quimioterapia.
A priori sí,
en este momento agudo en el que estamos de la inmunoterapia también tienen
efectos adversos, pero son de otra índole y a
largo plazo aún nos falta experiencia consolidada para ver cómo se
comportarán, porque acaban
de entrar en los últimos años, pero a priori ya hay estudios, estudios de
algunos grupos internacionales,
donde minimizar la quimioterapia y poner inmunoterapia en fases más
tempranas de la enfermedad,
maximiza la curación con mucho menos efectos apersos.
Bueno, vamos con los
papers, los ensayos clínicos.
Claro, entiendo que mucha información es de ensayos clínicos hechos en
adultos.
En el caso
de los niños, no sé hasta qué punto os falta información o faltan quizás más
ensayos
específicos para saber cómo actúan las dianas terapéuticas en ese perfil tan
particular
Claro, desgraciadamente los ensayos clínicos en pediatría en general y en
hematología pediática en particular son muy escasos y yo
siempre reivindico que el ensayo clínico es un derecho que tiene el niño
y debería ser mandatorio por las
características biológicas y éticas que tienen los niños, es decir, no se puede
niños?
extrapolar una dosis de un
fármaco, de un quimioterápico, de un adulto a un niño porque corremos el
riesgo de hacerlo mal, tanto por
la enfermedad de
sino también esos efectos adversos por lo tanto es mandatorio reivindicamos
siempre el desarrollo de ensayos clínicos en hemato-oncología pediátrica
que seamos capaces de cambiar el modelo y que de
alguna forma convenzamos a la sociedad y sobre todo a la industria que se
hagan mucho más ensayos clínicos en hemato-oncología pediátrica.
¿Os van haciendo caso?
Nos van haciendo caso, poco a poco nos van haciendo caso
Es verdad que tenemos que cambiar un poquito el modelo de gestión para crear
unidades centralizadas de
cáncer infantil... ...en todo el territorio nacional, para
centralizar el expertise...
...la investigación, de manera que ese modelo..
de dispersión que tenemos actualmente avancemos hacia un modelo de
concentración donde lo raro deje de serlo
La medicina personalizada es en ese sentido el futuro y no sé hasta qué
punto, siempre hemos hablado
aquí con el tema de la inteligencia artificial que nos daba en este ejemplo
de, bueno, es que ahora con la IA se puede desarrollar cualquier proteína,
etc. ¿Esto es un poquito ciencia ficción o
está en vuestra mesa, aunque sea de momento..
yo que sé, muy inmaduro?
Está en nuestra mesa, está en nuestra mesa todos los avances en ciencia
se deben de trasladar a campos concretos, como en la hematología
pediátrica, las terapias
dirigidas son sin duda una gran alianza que tenemos para intentar minimizar
los efectos adversos y curar de una forma mucho más específica.
La inteligencia artificial nos va a ayudar a hacer modelos predictivos,
nos va a ayudar al diseño de fármacos más específicos, pero como bien has
ayudar al diseño de fármacos más específicos, pero como bien has dicho,
dicho, estamos todavía en una fase muy
estamos todavía en una fase muy en prioridad.
en prioridad. Pero es posible que en pocos años me
Es posible que en pocos años me estés contando cosas que ni podemos imaginar
estés contando cosas que ni podemos imaginar en esta misma mesa, ¿no?
en esta misma mesa, ¿no?
Seguro, hace unos años o si
Seguro, hace unos años, si miramos la vista atrás, ¿cómo pensamos que íbamos
a curar con células?
¿Cómo íbamos a decir que un medicamento
era lo que llamamos como un carté?
Eso era algo impensable hace apenas 5 o 6 años y ahora está revolucionando el
campo de la
hemato-oncología. Bueno, vamos a terminar con un mensaje.
Estoy pensando, bueno, llevamos toda la mañana pensando, sobre todo
en las familias, en los pacientes que reciben ese diagnóstico y que a priori
lo ven como si
se acabara el mundo, pero resulta que no se acaba y cada vez se acaba menos.
Entonces, sí me gustaría, Antonio, que pudieras lanzar un mensaje
a esas familias que acaban de convivir con ese diagnóstico y que están un poco
en estado de shock.
¿Qué les podemos decir?
Bueno, pues desgraciadamente nuestro día a día es la realidad, ¿verdad?
Nuestra realidad es que los cánceres o los niños..
es la primera causa de muerte en nuestro país en edad pediátrica y eso
es el primer
discurso que tenemos siempre con las familias.
Sin embargo, una vez que dejamos claro la enfermedad, dejamos claro el
tratamiento,
lo que tenemos que decir es que no están solos, tenemos que decirles que
hay un gran grupo
de médicos, de investigadores, de fundaciones que están apoyando
para que este proceso de curación sea lo más exitoso posible con los
menos efectos adversos posibles, que se está investigando mucho, que se están
generando nuevos tratamientos, nuevas
formas de entender el cáncer y que confíen en sus profesionales, en sus
hospitales, en
sus servicios, que apoyen la investigación y que de alguna manera no
se sientan en ningún
caso solos, sino que están profundamente acompañados
y que probablemente con su ayuda con su apoyo también hacia nosotros
conseguiremos nuestro gran objetivo
que es curarlos a todos y curarlos con menos efectos adversos en los próximos
años
Doctor Antonio Pérez, director de la unidad CRIS de terapias avanzadas en el
Hospital de la Paz.
No obstante, el especialista advierte de que esta mejoría no alcanza aún el cien por cien ni se produce de forma uniforme: mientras algunos tipos de cáncer pediátrico están muy cerca de una curación completa, otros, como los tumores del sistema nervioso central o aquellos que presentan recaídas o metástasis, mantienen resultados similares a los de hace tres décadas, lo que subraya la necesidad de seguir impulsando la investigación.
En un día como este 15 de febrero, los datos ayudan a dimensionar el problema, pero también recuerdan que cada número es una historia personal. Detrás de cada caso hay niños, madres y padres que afrontan la enfermedad con esperanza e incertidumbre. Sin embargo, están siempre respaldados por una red de profesionales, investigadores y asociaciones que trabajan para que cada avance sea un paso más hacia la curación.