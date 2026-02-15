Alrededor de 1.500 menores son diagnosticados de cáncer en España cada año, aunque la supervivencia roza el 84%

bueno ya saben que estamos en el Día del Cáncer Infantil a lo largo de esta

mañana estamos

desgranando distintos frentes distintos retos relacionados con esto y ahora

queremos hacerlo con la ayuda del

doctor Antonio Pérez, a quien ya hemos conocido.

Y vamos a aprovechar para que nos cuente más.

Es el director de la Unidad CRIS de..

Terapias Amazadas del Hospital de La Paz.

¿Qué tal, doctor? Bienvenido de nuevo.

Vamos

a ver, Antonio. Nosotros damos un dato que yo creo que

llama el optimismo.

Supervivencia del cáncer infantil en España entre el

80 y el 84%. ¿Qué significa esto desde el punto de

vista médico?

Es decir, hemos avanzado, vamos muy

despacito? No, sin duda es una muy buena noticia

que es para estar muy contento, ¿no?

La transición que hemos hecho en 50 años de una supervivencia prácticamente

sinónimo de muerte

a unos datos prácticamente sinónimo de curación, es algo para estar muy

esperanzado.

Sin embargo, hay dos lecturas al respecto que a mí me gustaría subrayar.

La primera que está..

curación no es completa, hay que llegar a ese 100% de curación completa.

En

segundo lugar, que esta curación no es homogénea.

Hay cánceres en los niños con los que sí se ha avanzado mucho,

como la ilucemia, linfoblástica, retiroblastoma, linfoma de Hodkin, que

estamos muy cerquita de esa curación

completa, pero hay otros tumores, tumores de sistema nervioso central,

recaídas o metástasis,

que seguimos sin curar como estábamos hace 30 años cuando yo empecé.

Además, el modelo está cambiando, es decir, la curación..

...a la que nos estamos acercando...

...está cambiando el modelo...

...de que ya no atendemos solamente lo agudo..

...sino que están apareciendo otros fenómenos como la cronicidad...

...como son estos pacientes que ya se

han curado y sin embargo curamos todavía mal.

Hay un 70% de niños aproximadamente

que desarrollan cronicidad cuando son adultos, adultos jóvenes y eso genera

una dimensión diferente

¿Esa cronicidad es consecuencia del cáncer en sí o es de que son terapias

tan contundentes, tan agresivas

que generan todos esos efectos secundarios que crean, digamos,

secuelas?

¿O es una mezcla? Las dos

cosas, es decir, la iatrogenia que llamamos, es decir, el cómo curamos las

enfermedades, cómo curamos el cáncer

infantil. El precio que tenemos que pagar por

salir adelante.

Desgraciadamente a día de hoy el tratamiento convencional tiene una

serie de efectos

adversos agudos a medio y largo plazo que cada vez los empezamos a ver más,

porque si aumentamos la curación..

pues son niños que viven muchísimo más y empezamos a ver problemas

cardiovasculares, problemas..

son las situaciones más habituales?

Fundamentalmente tener en cuenta que el niño es un organismo en

desarrollo, es un organismo dinámico, el adulto es una persona ya estática,

luego cualquier agresión sobre un organismo

dinámico genera alteraciones en estos órganos sistémicos tan importantes como

el sistema endocrino

Son niños, por ejemplo, que tienen alteraciones en el crecimiento, tienen

obesidad, alteraciones en el

tiroides, o alteraciones neurocognitivas, son niños con

problemas de memoria, con

alteración en el aprendizaje, problemas sensoriales, auditivos,

problemas de visión, problemas de infertilidad también a largo plazo que

también

genera una gran angustia en nuestros enfermos, y probablemente el corazón,

el sistema

cardiovascular. Son niños que envejecen de forma

prematura y aparecen enfermedades de gente mayor

en edades muy tempranas.

Y por supuesto no vamos a olvidar los segundos tumores, es decir, como

consecuencia de cómo curamos,

hay niños, un 10% aproximadamente, que tienen un segundo tumor en edades muy

tempranas de

la vida. Claro, me dices por un lado, claro,

como curamos más...

...y hay más casos, tenemos más casos de secuelas...

...entiendo que,

es más información para la experiencia clínica.

¿Esto os puede permitir decir, pues igual podemos apuntar mejor por

aquí o podemos apuntar a ciertas hipótesis terapéuticas?

Es decir, todos esos datos que vais analizando os

están sirviendo para afinar o apuntar.

Sin duda, estamos modificando, estamos

transitando, como decía, de un modelo agudo de atención clásica del paciente

en el momento que tiene la enfermedad a un

modelo de asistencia en la parte crónica.

Entonces empiezan a aparecer consultas de supervivientes, consultas de

cronicidad, consultas de predisposición al cáncer en la epidemia pediátrica, de

salud medioambiental, de adultos..

y adolescentes jóvenes.

Tener en cuenta que aproximadamente hay medio millón de adultos en Europa con

unas

secuela de un cáncer durante la edad pediátrica.

Y el otro gran tema que estamos

trabajando mucho es, aparte de atender en ese escenario ahora de cronicidad,

cómo podemos

curar, mantener esa curación con mucho menos efectos adversos.

Y eso estamos en la era

como sabéis, de la inmunoterapia, de las terapias avanzadas y probablemente

la minimización

de los tratamientos con quimioterapia y el que empiezan a aparecer nuevas

estrategias terapéuticas también

van a modificar. O sea, por ejemplo, la inmunoterapia

genera menos consecuencias, por ejemplo, que una quimioterapia.

A priori sí,

en este momento agudo en el que estamos de la inmunoterapia también tienen

efectos adversos, pero son de otra índole y a

largo plazo aún nos falta experiencia consolidada para ver cómo se

comportarán, porque acaban

de entrar en los últimos años, pero a priori ya hay estudios, estudios de

algunos grupos internacionales,

donde minimizar la quimioterapia y poner inmunoterapia en fases más

tempranas de la enfermedad,

maximiza la curación con mucho menos efectos apersos.

Bueno, vamos con los

papers, los ensayos clínicos.

Claro, entiendo que mucha información es de ensayos clínicos hechos en

adultos.

En el caso

de los niños, no sé hasta qué punto os falta información o faltan quizás más

ensayos

específicos para saber cómo actúan las dianas terapéuticas en ese perfil tan

particular

Claro, desgraciadamente los ensayos clínicos en pediatría en general y en

hematología pediática en particular son muy escasos y yo

siempre reivindico que el ensayo clínico es un derecho que tiene el niño

y debería ser mandatorio por las

características biológicas y éticas que tienen los niños, es decir, no se puede

niños?

extrapolar una dosis de un

fármaco, de un quimioterápico, de un adulto a un niño porque corremos el

riesgo de hacerlo mal, tanto por

la enfermedad de

sino también esos efectos adversos por lo tanto es mandatorio reivindicamos

siempre el desarrollo de ensayos clínicos en hemato-oncología pediátrica

que seamos capaces de cambiar el modelo y que de

alguna forma convenzamos a la sociedad y sobre todo a la industria que se

hagan mucho más ensayos clínicos en hemato-oncología pediátrica.

¿Os van haciendo caso?

Nos van haciendo caso, poco a poco nos van haciendo caso

Es verdad que tenemos que cambiar un poquito el modelo de gestión para crear

unidades centralizadas de

cáncer infantil... ...en todo el territorio nacional, para

centralizar el expertise...

...la investigación, de manera que ese modelo..

de dispersión que tenemos actualmente avancemos hacia un modelo de

concentración donde lo raro deje de serlo

La medicina personalizada es en ese sentido el futuro y no sé hasta qué

punto, siempre hemos hablado

aquí con el tema de la inteligencia artificial que nos daba en este ejemplo

de, bueno, es que ahora con la IA se puede desarrollar cualquier proteína,

etc. ¿Esto es un poquito ciencia ficción o

está en vuestra mesa, aunque sea de momento..

yo que sé, muy inmaduro?

Está en nuestra mesa, está en nuestra mesa todos los avances en ciencia

se deben de trasladar a campos concretos, como en la hematología

pediátrica, las terapias

dirigidas son sin duda una gran alianza que tenemos para intentar minimizar

los efectos adversos y curar de una forma mucho más específica.

La inteligencia artificial nos va a ayudar a hacer modelos predictivos,

nos va a ayudar al diseño de fármacos más específicos, pero como bien has

ayudar al diseño de fármacos más específicos, pero como bien has dicho,

dicho, estamos todavía en una fase muy

estamos todavía en una fase muy en prioridad.

en prioridad. Pero es posible que en pocos años me

Es posible que en pocos años me estés contando cosas que ni podemos imaginar

estés contando cosas que ni podemos imaginar en esta misma mesa, ¿no?

en esta misma mesa, ¿no?

Seguro, hace unos años o si

Seguro, hace unos años, si miramos la vista atrás, ¿cómo pensamos que íbamos

a curar con células?

¿Cómo íbamos a decir que un medicamento

era lo que llamamos como un carté?

Eso era algo impensable hace apenas 5 o 6 años y ahora está revolucionando el

campo de la

hemato-oncología. Bueno, vamos a terminar con un mensaje.

Estoy pensando, bueno, llevamos toda la mañana pensando, sobre todo

en las familias, en los pacientes que reciben ese diagnóstico y que a priori

lo ven como si

se acabara el mundo, pero resulta que no se acaba y cada vez se acaba menos.

Entonces, sí me gustaría, Antonio, que pudieras lanzar un mensaje

a esas familias que acaban de convivir con ese diagnóstico y que están un poco

en estado de shock.

¿Qué les podemos decir?

Bueno, pues desgraciadamente nuestro día a día es la realidad, ¿verdad?

Nuestra realidad es que los cánceres o los niños..

es la primera causa de muerte en nuestro país en edad pediátrica y eso

es el primer

discurso que tenemos siempre con las familias.

Sin embargo, una vez que dejamos claro la enfermedad, dejamos claro el

tratamiento,

lo que tenemos que decir es que no están solos, tenemos que decirles que

hay un gran grupo

de médicos, de investigadores, de fundaciones que están apoyando

para que este proceso de curación sea lo más exitoso posible con los

menos efectos adversos posibles, que se está investigando mucho, que se están

generando nuevos tratamientos, nuevas

formas de entender el cáncer y que confíen en sus profesionales, en sus

hospitales, en

sus servicios, que apoyen la investigación y que de alguna manera no

se sientan en ningún

caso solos, sino que están profundamente acompañados

y que probablemente con su ayuda con su apoyo también hacia nosotros

conseguiremos nuestro gran objetivo

que es curarlos a todos y curarlos con menos efectos adversos en los próximos

años

Doctor Antonio Pérez, director de la unidad CRIS de terapias avanzadas en el

Hospital de la Paz.

Gracias por habernos acompañado en el Canal 24 horas

Feliz domingo

Igualmente, Igor. Muchas gracias.